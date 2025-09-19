Φέτα... από χρυσό: Έρχεται νέα αύξηση τιμών σε γαλακτοκομικά και κρέας

Η ευλογιά στα αιγοπρόβατα φέρνει νέες ανατιμήσεις

19.09.25 , 18:58 Φέτα... από χρυσό: Έρχεται νέα αύξηση τιμών σε γαλακτοκομικά και κρέας
Προϋπολογισμός 2025: Αυξάνονται Μισθοί Και Συντάξεις
Προϋπολογισμός 2025: Αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις- Μείωση σε φόρους
Τριπλή Ενίσχυση Στους Συνταξιούχους Πριν Τα Χριστούγεννα
Συνταξιούχοι: Τριπλή ενίσχυση πριν τις γιορτές - Τι φέρνει ο
Influencers: Πώς Ξεφεύγουν Από Την Εφορία
Πάρτι φοροδιαφυγής από τους influencers - Έπιασε δουλειά η ΑΑΔΕ
Μείωση Τιμών: Τα 123 Προϊόντα Της Λίστας
Μείωση τιμών: Τα 123 προϊόντα που θα πωλούνται φθηνότερα
Gigabit Voucher: Επιδότηση 200 Ευρώ Για Ίντερνετ
Gigabit Voucher: Πώς θα πάρετε επιδότηση 200 ευρώ για γρήγορο
Οι Όροι Για Τα Προγράμματα Σπίτι Μου ΙΙ, Ανακαινίζω Το Σπίτι
Οι όροι για τα προγράμματα «Σπίτι μου ΙΙ», «Αναβαθμίζω το
Χατζηδάκης: Οι 12 Αυξήσεις Αποδοχών Από Την Κυβέρνηση
Χατζηδάκης: Αυτές είναι οι 12 αυξήσεις αποδοχών και οι 12
Φωτιές Αττική: Τα Μέτρα Στήριξης Των Πυρόπληκτων
Τα μέτρα στήριξης για τους πυρόπληκτους από τη φωτιά στην
MyCoast: Πρόστιμα και «λουκέτα» σε 450 επιχειρήσεις
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
Ρεύμα: Τα Τρία Μέτρα Στήριξης Των Καταναλωτών
Τα τρία μέτρα ενίσχυσης για το ρεύμα - Επιδότηση για
Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια
Ακτοπλοϊκά εισιτήρια: Κατόπιν... εορτής τα αποτελέσματα έρευνας στις τιμές
Ηλεκτρικό Ρεύμα
Ηλεκτρικό ρεύμα: Τι θα περιλαμβάνουν τα μέτρα στήριξης των καταναλωτών
Nova: Αναπτύσσει το έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
H Νοva αναπτύσσει τo έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
Λουκέτο Σε Beach Bar Γνωστής Παρουσιάστριας Στη Σέριφο
«Λουκέτο» σε beach bar γνωστής παρουσιάστριας της τηλεόρασης στη Σέριφο
Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Γιάννης Παναγόπουλος)
Η ευλογιά προβάτων απειλεί την παραγωγή και ανεβάζει την τιμή της φέτας / Βίντεο Ant1
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η εξάπλωση της ευλογιάς στα αιγοπρόβατα έχει αρχίσει να αφήνει το αποτύπωμά της στην αγορά. Ήδη οι καταναλωτές βλέπουν αυξήσεις στις τιμές λιανικής του κρέατος, ενώ ειδικοί προειδοποιούν ότι ο αντίκτυπος θα επεκταθεί σύντομα και στη φέτα, αλλά και σε άλλα γαλακτοκομικά προϊόντα.

Ευλογιά αιγοπροβάτων: Σχέδιο 10 ημερών για να αποφευχθεί το lockdown

Μέχρι σήμερα έχουν χαθεί πάνω από 260.000 αιγοπρόβατα. Η μείωση του πληθυσμού των ζώων έχει οδηγήσει σε άνοδο των τιμών παραγωγού:

  • το πρόβειο κρέας έχει εκτιναχθεί από τα 3,5–3,8 ευρώ το κιλό στα 4,5–4,8 ευρώ
  • το αρνί πωλείται πλέον από τους κτηνοτρόφους στα 9,5 ευρώ το κιλό έναντι 7,5 ευρώ πριν την εμφάνιση της νόσου

Είδος πολυτελείας το μοσχαρίσιο κρέας - Θα φτάσει τα 20 ευρώ το κιλό

Οι αυξήσεις φτάνουν πλέον και στον τελικό καταναλωτή και διαμορφώνονται ως εξής:

  • τα πρόβεια παϊδάκια που τον Ιούλιο κόστιζαν 9–10 ευρώ το κιλό σήμερα διατίθενται από 10,5 έως 12,5 ευρώ
  • το αρνί και το κατσίκι φτάνουν ακόμα και τα 16 ευρώ το κιλό, από τα 14 ευρώ που ίσχυαν πριν την κρίση

Ορατός κίνδυνος ανατιμήσεων στη φέτα

Με το αιγοπρόβειο γάλα να έχει ήδη ανεβεί στο 1,4–1,6 ευρώ το κιλό, η αγορά αναμένει νέο κύμα ανατιμήσεων στη φέτα, τα παγωτά και το γιαούρτι.

Ο πρώην πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Γαλακτοκομικών Προϊόντων, Χρήστος Αποστολόπουλος, τονίζει:

«Θα υπάρξουν οπωσδήποτε ανατιμήσεις εάν συνεχιστεί αυτή η εκθετική ανάπτυξη διάδοσης της νόσου. Το προϊόν που θα επηρεαστεί κυρίως σημαντικά είναι η φέτα. Η προτεραιότητα που δίνεται από τους παραγωγούς φέτας είναι να καλύψουν τις συμφωνίες που υπάρχουν με τις μεγάλες αγορές του εξωτερικού. Επομένως στην Ελλάδα θα μείνει μικρότερο ποσοστό για διάθεση με την ίδια ζήτηση».

Έλεγχοι και μέτρα για τον περιορισμό της νόσου

Το υπουργείο Ανάπτυξης έχει ξεκινήσει ελέγχους για να αποτρέψει φαινόμενα αισχροκέρδειας. Παράλληλα, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης εφαρμόζει σχέδιο δέκα ημερών σε συνεργασία με τις Περιφέρειες. Στα βασικά οδικά δίκτυα έχουν στηθεί σταθμοί απολύμανσης οχημάτων που επισκέπτονται κτηνοτροφικές μονάδες, ώστε να περιοριστεί η διασπορά του ιού.

Για να αποφευχθεί ένα «lockdown» στην κτηνοτροφία, οι κτηνίατροι διενεργούν συνεχείς ελέγχους, ενώ οι κτηνοτρόφοι καλούνται να ακολουθούν αυστηρά όλα τα μέτρα βιοασφάλειας.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
ΑΚΡΙΒΕΙΑ
 |
ΑΥΞΗΣΗ ΤΙΜΩΝ
 |
ΚΡΕΑΣ
 |
ΑΡΝΙ
 |
ΠΡΟΒΑΤΟ
 |
ΕΥΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ
 |
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ
 |
ΦΕΤΑ
