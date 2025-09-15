Πειραιάς: Οδηγός τρόλεϊ έπεσε θύμα ξυλοδαρμού

Στο νοσοκομείο με τραύματα στο κεφάλι και τον λαιμό

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
15.09.25 , 13:35 Σίσσυ Χρηστίδου: Η φωτογραφία με τον Λαμίν Γιαμάλ που έγινε viral!
15.09.25 , 13:33 Ρόδος: Ελεύθερη υπό όρους η influencer για την κατοχή ροζ κοκαΐνης
15.09.25 , 13:21 Νεσχάν Μουλαζίμ: «Στην πρώτη εγκυμοσύνη είχαμε δίδυμα και τα έχασα»
15.09.25 , 13:06 ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεσμεύονται 30 αυτοκίνητα και 11 ακίνητα της Πόπης Σεμερτζίδου
15.09.25 , 13:02 Αλήθειες με τη Ζήνα: «Στα καλύτερα» της η Ζήνα Κουτσελίνη στην πρεμιέρα της
15.09.25 , 12:57 Μαρία Ηλιάκη: «Εκτιμώ πολύ τον Κρατερό, έπαιξε ρόλο στο να πω το "ναι"»
15.09.25 , 12:49 Κωνσταντίνος Βασάλος: «Ο ανταγωνισμός φέτος θα είναι μεγαλύτερος»
15.09.25 , 12:44 Αλεξάνδρου για Τούνη: «Αν είναι η αλήθεια της, καλά έκανε και το είπε»
15.09.25 , 12:39 Τσιμιτσέλης - «Όπου υπάρχει Ελλάδα»: «Είναι κάτι που δεν έχω ξανακάνει»
15.09.25 , 12:31 Ανθούλα Κατσιματίδη: Μία Ελληνίδα ηθοποιός στα Emmy 2025!
15.09.25 , 12:27 Μητσοτάκης-SAFE: «Δεν μπορούν να μετέχουν χώρες που απειλούν μέλη της ΕE»
15.09.25 , 12:22 Θρήνος για τη Χριστίνα Σάλτη: Έφυγε από τη ζωή η μητέρα της
15.09.25 , 12:14 Κατερίνα Καινούργιου: «Σ’ αγαπώ πολύ μωρό μου» -Η έκπληξη του συντρόφου της
15.09.25 , 12:12 Τέμπη: Πατέρας θύματος κάνει απεργία πείνας στο Σύνταγμα - Τι ζητά
15.09.25 , 12:00 Novartis: Ένοχοι «Μάξιμος Σαράφης» και «Αικατερίνη Κελέση»
Κατερίνα Καινούργιου: H εμφάνιση στην πρεμιέρα και η... ατάκα Κωνσταντινίδη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεσμεύονται 30 αυτοκίνητα και 11 ακίνητα της Πόπης Σεμερτζίδου
Βασίλης Καλογήρου: «Του έκοψαν το δάχτυλο εν ζωή»
Θρήνος για τη Χριστίνα Σάλτη: Έφυγε από τη ζωή η μητέρα της
Τέμπη: Πατέρας θύματος κάνει απεργία πείνας στο Σύνταγμα - Τι ζητά
Καινούργιου: Οι φωτογραφίες που πυροδότησαν φήμες περί εγκυμοσύνης
Κατερίνα Καινούργιου: «Σ’ αγαπώ πολύ μωρό μου» -Η έκπληξη του συντρόφου της
Αλεξάνδρου για Τούνη: «Αν είναι η αλήθεια της, καλά έκανε και το είπε»
Επίδομα 250 και 500 ευρώ: Ποιοι θα το λάβουν τον Νοέμβριο
Ιωάννα Τούνη: Η πρώτη αντίδραση για τον φημολογούμενο σύντροφό της
Περισσότερα

VIDEOS

Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Κων/νος Ιατρίδης - αμυντικός αναλυτής
leaders: Ιατρίδης «Οι Τούρκοι τρέμουν τους ελληνικούς Μeteor»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Επίθεση μέρα μεσημέρι δέχθηκε ένας οδηγός τρόλεϊ από αγνώστους στον Πειραιά

Σύμφωνα με πληροφορίες, την Κυριακή το μεσημέρι το τρόλεϊ που πραγματοποιούσε το δρομολόγιο Άγιος Ιωάννης Ρέντης – Πειραιάς βρήκε εμπόδιο στη διαδρομή του, καθώς ένα άλλο όχημα είχε μπλοκάρει τον δρόμο επό της οδού Αγίου Ελευθερίου. 

Ο οδηγός του τρόλεϊ παρέμεινε στο σημείο κοντά στη στάση «Παναγίτσα», περιμένοντας τον οδηγό του οχήματος να φύγει. Τότε, σε ανύποπτο χρόνο δύο άγνωστοι, οι οποίοι φέρονται να μην είχαν σχέση με το αυτοκίνητο που είχε κλείσει τον δρόμο, άρχισαν να βρίζουν τον οδηγό και στη συνέχεια τον ξυλοκόπησαν, προκαλώντας του μώλωπες στο κεφάλι και τον λαιμό. 

Ο οδηγός μεταφέρθηκε στο Θριάσιο και υπέβαλε μήνυση κατ΄ αγνώστων. Την υπόθεση ανέλαβε το Α.Τ. Παλαιού Φαλήρου. 
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
 |
ΤΡΟΛΕΪ
 |
ΕΠΙΘΕΣΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top