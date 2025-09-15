Πειραιάς: Οδηγός τρόλεϊ έπεσε θύμα ξυλοδαρμού

Επίθεση μέρα μεσημέρι δέχθηκε ένας οδηγός τρόλεϊ από αγνώστους στον Πειραιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, την Κυριακή το μεσημέρι το τρόλεϊ που πραγματοποιούσε το δρομολόγιο Άγιος Ιωάννης Ρέντης – Πειραιάς βρήκε εμπόδιο στη διαδρομή του, καθώς ένα άλλο όχημα είχε μπλοκάρει τον δρόμο επό της οδού Αγίου Ελευθερίου.

Ο οδηγός του τρόλεϊ παρέμεινε στο σημείο κοντά στη στάση «Παναγίτσα», περιμένοντας τον οδηγό του οχήματος να φύγει. Τότε, σε ανύποπτο χρόνο δύο άγνωστοι, οι οποίοι φέρονται να μην είχαν σχέση με το αυτοκίνητο που είχε κλείσει τον δρόμο, άρχισαν να βρίζουν τον οδηγό και στη συνέχεια τον ξυλοκόπησαν, προκαλώντας του μώλωπες στο κεφάλι και τον λαιμό.

Ο οδηγός μεταφέρθηκε στο Θριάσιο και υπέβαλε μήνυση κατ΄ αγνώστων. Την υπόθεση ανέλαβε το Α.Τ. Παλαιού Φαλήρου.

