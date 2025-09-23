Ο 27χρονος «βαρόνος των φυλακών» απέδρασε επειδή τον χώρισε η σύντροφός του

Ένας 27χρονος Αλβανός κακοποιός, γνωστός ως «βαρόνος» των φυλακών, απέδρασε από το σωφρονιστικό κατάστημα της Κασσάνδρας, μόλις έναν μήνα πριν από την προγραμματισμένη του αποφυλάκιση.

Η απόδραση προκαλεί ιδιαίτερη αίσθηση, καθώς είχε απομένει ελάχιστος χρόνος για να ολοκληρώσει την ποινή του. Σύμφωνα με πληροφορίες του Mega, ο λόγος που τον οδήγησε στην απόδραση ήταν... προσωπικός, καθώς η σύντροφός του του ανακοίνωσε ότι θέλει να χωρίσουν, επειδή υπάρχει τρίτο πρόσωπο στη ζωή της.

Μέχρι αυτή την ώρα ο δραπέτης αναζητείται, με τις αρχές να εκτιμούν ότι έχει ήδη διαφύγει στο εξωτερικό.

Σημειώνεται ότι ο εν λόγω άνδρας θεωρήθηκε ύποπτος για την επίθεση σε τουρίστρια από την Ουκρανία. Ωστόσο, τα αποτυπώματα που βρέθηκαν στο σημείο δεν ταυτοποιήθηκαν με τον ίδιο.

Ο 27χρονοςστις 09/12/24 καταδικάστηκε σε 7,5 χρόνια φυλάκισης από το Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης για διευκόλυνση μεταφοράς παράτυπων μεταναστών.