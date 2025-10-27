Κώστας Δόξας: Mήνυση στην πρώην σύζυγό του- Δε φόρεσε κράνος στην κόρη τους

Κώστας Δόξας: Mήνυσε την πρώην σύζυγό του, επειδή δε φόρεσε κράνος στην κόρη τους- Τι είπε ο δικηγόρος του/ εκπομπή Buongiorno

Μήνυση εις βάρος της πρώην συζύγου του κατέθεσε ο Κώστας Δόξας. Ο τραγουδιστής κατηγορεί τη μητέρα της κόρης του για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, καθώς σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής Buongiorno, είδε την 8χρονη πάνω στο μηχανάκι της μητέρας της χωρίς κράνος, όταν πήγε η ίδια να την πάρει από το σχολείο της στη Θεσσαλονίκη, την περασμένη εβδομάδα.

Η πρώην σύζυγός του Κώστα Δόξα συνελήφθη και αφέθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή.

Ο δικηγόρος του Κώστα Δόξα, Σπύρος Δημητρίου, εξήγησε στην εκπομπή πως το θέμα αυτό ανέλαβε εξ ολοκλήρου ο τραγουδιστής. «Αυτές οι συμπεριφορές δεν είναι αστείες, όπως τις βλέπαμε χαριτωμένα πριν από 20 χρόνια. Θα το θεωρούσα μια απλή απερισκεψία της πρώην συζύγου του κ. Δόξα, αν δε διαπίστωνα από τη φωτογραφία ότι η ίδια μερίμνησε για τον εαυτό της να φορέσει κράνος», επισήμανε ο Σπύρος Δημητρίου.

Ο δικηγόρος του τραγουδιστή σημείωσε ότι δεν πρόκειται για μια απλή τροχαία παράβαση, αλλά διαπιστώθηκε ποινικό αδίκημα. «Αρκεί το ότι έθεσε έναν ανήλικο σε διακινδύνευση. Είναι η πολλοστή φορά που διαπιστώνει ο κ.Δόξας τέτοιες συμπεριφορές κι αναγκάστηκε να προβεί στο έσχατο μέτρο, που είναι η υποβολή της μήνυσης», τόνισε.

Ο ίδιος ανέφερε πως στο παρελθόν ο τραγουδιστής έχει αναφέρει στον δικηγόρο του ότι η πρώην σύζυγος οδηγούσε τη μοτοσικλέτα της, ενώ της είχε αφαιρεθεί το δίπλωμα, πάλι με τη μικρή πάνω στη μοτοσικλέτα. «Πάλι είχε καταγγείλει ο κ. Δόξας, η Δικαιοσύνη δε φάνηκε να επιμελείται ιδιαίτερα, είχε θέσει στο αρχείο την υπόθεση», εξήγησε.

Κώστας Δόξας, το 2023/ NDP

Ο Σπύρος Δημητρίου αναφέρθηκε και στο τροχαίο που είχε ο ίδιος με τη μηχανή του, ο οποίος παρά τη χαμηλή ταχύτητα που είχε, έπεσε κάτω και το κράνος του έσπασε. «Δεν είναι στο πλαίσιο της αντιδικίας τους και εκδικητική συμπεριφορά. Είναι μια πολύ σοβαρή πράξη», επισήμανε.

«Το πρώτο πράγμα που κάνει κάποιος πάντα μέσα σε μια οικογένεια είναι να κάνει σύσταση και υπόδειξη. Της το έχει επισημάνει, αλλά επειδή έχει διακόψει κάθε μορφή επικοινωνίας, φαίνεται ούτε να συνετίζεται ούτε να συμμορφώνεται», κατέληξε ο Σπύρος Δημητρίου.

To πρώην ζευγάρι βρίσκεται σε αντιδικία εδώ και αρκετά χρόνια. Ζουν χωριστά από το 2018, ενώ ο χωρισμός τους ήταν επεισοδιακός.