«Παγώνει» το 5X5; Η αντίδραση του Θάνου Κιούση

«Θα κάνω κάτι άλλο στην τηλεόραση»

Media
Ο Θάνος Κιούσης απαντά για το μέλλον του “5x5”
Τα γυρίσματα του τηλεπαιχνιδιού «5x5» συνεχίζονται κανονικά, παρά τις φήμες που κυκλοφορούν κάθε τόσο για «πάγωμα» ή διακοπή.

Ο παρουσιαστής του παιχνιδιού, Θάνος Κιούσης, έβαλε τα πράγματα στη θέση τους, ξεκαθαρίζοντας πως δεν υπάρχει κανένα τέτοιο θέμα και ότι οι πληροφορίες που κυκλοφορούν δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Θάνος Κιούσης: Το 5x5 δεν παγώνει – Συνεχίζουμε κανονικά τα γυρίσματα!

«Δεν έχω ιδέα, δεν έχω ακούσει κάτι. Όλοι εσείς τα ακούτε και εγώ δεν ακούω τίποτα. Πώς γίνεται αυτό ρε παιδιά; Αν κάθε φορά που μου έλεγαν ότι παγώνουν ή ξεπαγώνουν τα γυρίσματα είχα πάρει 1 ευρώ, θα ήμουν πλούσιος!» είπε γελώντας στην πρωινή εκπομπή του Star Breakfast@star, θέλοντας να βάλει τέλος στη φημολογία.

Θάνος Κιούσης: Με τη σύζυγό του στα μπουζούκια- Διασκέδασαν στην Κ. Στανίση

Ο παρουσιαστής παραδέχτηκε ότι η φετινή σεζόν είναι μια από τις πιο απολαυστικές, καθώς έχει την ευκαιρία να γνωρίζει από κοντά συναδέλφους και celebrities που συμμετέχουν στο παιχνίδι: «Περνάμε υπέροχα! Έρχονται άνθρωποι που δεν γνωρίζω προσωπικά, αλλά μέσα από το παιχνίδι αναπτύσσουμε μια ωραία σχέση. Είναι μια ευκαιρία να γνωρίζω καλύτερα τον κόσμο της τηλεόρασης και του θεάτρου.»

Όσο για το μέλλον της εκπομπής, ο Θάνος Κιούσης αποκάλυψε ότι τα celebrity επεισόδια θα συνεχιστούν κανονικά: «Θα γυρίσουμε περίπου 30 επεισόδια. Είναι μια εμπειρία που απολαμβάνω, γιατί το παιχνίδι έχει γίνει πιο διαδραστικό και μου δίνει χώρο να αυτοσχεδιάζω.»

Θάνος Κιούσης: Το δώρο που θα κάνει στον Λεωνίδα Κουτσόπουλο

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by ANT1 (@ant1tv)

Οι σκέψεις και η εχεμύθεια για τα επόμενα επαγγελματικά βήματα

Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να τον δούμε σύντομα και σε ένα νέο τηλεοπτικό project: «Κάτι σκέφτομαι να κάνω. Δε λέω ακόμα γιατί μπορεί να μη γίνει και μετά να χαλάσουμε τη μαγεία. Όταν είναι έτοιμο, τότε θα ανακοινώσω.»

Ο Θάνος Κιούσης δηλώνει ευτυχισμένος, αλλά καιευγνώμων για την αγάπη του κοινού και στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα: το “5x5” όχι μόνο δεν παγώνει, αλλά συνεχίζει πιο δυναμικά από ποτέ.

