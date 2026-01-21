MasterChef: Πήρε λευκή ποδιά ο Μάριος, ο ανιψιός του Κώστα Μπίγαλη;

Οι κριτές αποκάλυψαν τα αγαπημένα τους τραγούδια

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
21.01.26 , 23:45 MasterChef: Αυτό είναι το εξαιρετικό πιάτο που έφτιαξε ο Κωνσταντίνος!
21.01.26 , 23:40 Μελίνα Ασλανίδου: Αναβάλλει τις εμφανίσεις της λόγω προβλήματος υγείας
21.01.26 , 23:20 MasterChef: Πήρε λευκή ποδιά ο Μάριος, ο ανιψιός του Κώστα Μπίγαλη;
21.01.26 , 23:05 MasterChef: Απογοητευμένος ο Αλέξανδρος - «Ήταν πολύ λιπαρό το κριθαρότο»
21.01.26 , 22:55 Αυτό είναι το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 - Τιμές
21.01.26 , 22:52 MasterChef: Δεύτερη audition για τη Φιλιώ - Πέρασε αυτήν τη φορά;
21.01.26 , 22:36 Κακοκαιρία: Ζημιές Από Τους Θυελλώδεις Ανέμους
21.01.26 , 22:34 Η Κακοκαιρία Έφερε Χιόνια Σε Πολλές Περιοχές Της Ελλάδας
21.01.26 , 22:30 MasterChef: Ο Βασίλης αποκάλυψε στους κριτές πως έχει γράψει βιβλίο!
21.01.26 , 22:15 MasterChef: Ο Χρήστος από τη Λάρισα έφτιαξε steak κουνουπιδιού!
21.01.26 , 22:07 Κακοκαιρία: Καταιγίδες και την Πέμπτη - Πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα
21.01.26 , 22:07 Βαλαβάνη: «Όταν είδα θετικό το τεστ εγκυμοσύνης, μου κόπηκαν τα γόνατα!»
21.01.26 , 22:05 MasterChef: Η ζωή τον οδήγησε στη μαγειρική - Πήρε τα «ναι»;
21.01.26 , 21:54 Δημοσκόπηση Pulse: Πρωτιά ΝΔ με διαφορά 16,5 μονάδων
21.01.26 , 21:45 Ο Γιώργος δήλωσε ξανά στο MasterChef - Πήρε τη λευκή ποδιά;
Καινούργιου σε Μουτσινά: «Ακουγόταν ότι είσαι δύσκολος στη συνεργασία»
Καινούργιου: Eπέστρεψε στην εκπομπή - Τι είπε για την εξέταση που έκανε
Κόικας- Μαυρομάτη: Ο έρωτας δεν κρύβεται - Πιασμένοι χέρι χέρι στο κέντρο
Νέστορας: «Πήγα στο διασημότερο εστιατόριο της Ιαπωνίας λόγω MasterChef»
Εκτός εκπομπής η Κατερίνα Καινούργιου - Όσα είπε ο Κωνσταντινίδης
To διαχρονικό παλτό που δεν πρέπει να λείπει από την ντουλάπα σου
Άση Μπήλιου: Ήλιος & Ερμής στον Υδροχόο: Πώς επηρεάζουν τα 12 ζώδια;
Νεκρή γυναίκα στην Άνω Γλυφάδα από την κακοκαιρία
Κατερίνα Καινούργιου: H φωτογραφία που ανέβασε από το μαιευτήριο
Η 14χρονη Μαρία από τον Βόλο κατέκτησε την κορυφή του Κιλιμάντζαρο!
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο Μάριος Άγγελος Μπίγαλης ήταν ένας από τους διαγωνιζόμενους που είδαμε στις auditions του MasterChef το βράδυ της Τετάρτης. Ο 23χρονος παίκτης αποκάλυψε ότι είναι ανιψιός του τραγουδιστή Κώστα Μπίγαλη.

MasterChef: Ο Μάριος Μπίγαλης δήλωσε ότι αγαπάει πολύ τη μαγειρική

MasterChef: Ο Μάριος Μπίγαλης δήλωσε ότι αγαπάει πολύ τη μαγειρική

Ο νεαρός μάγειρας που δήλωσ εότι έχει περάσει αρκετά δύσκολα στη ζωή του, αποκάλυψε ότι μαζί του ήταν η μητέρα του αλλά κι ο θείος του. «Ο Μάριος είναι το παιδί μου. Βασικά, είναι ένα πολύ καλό παιδί. Ένας πολύ καλός μάγειρας. Δείχνει να έχει ταλέντο από μικρός, για αυτό και προσπαθεί να το εξελίξει. Δε θέλει να κάνει κάτι άλλο στη ζωή του πέρα από αυτό. Ε, και θα το παλέψει όσο μπορεί», είπε στην κάμερα η μητέρα του. 

MasterChef: Δεύτερη audition για τη Φιλιώ - Πέρασε αυτήν τη φορά;

MasterChef: Ο Κώστας Μπίγαλης μίλησε για τον ανιψιό του, Μάριο

MasterChef: Ο Κώστας Μπίγαλης μίλησε για τον ανιψιό του, Μάριο

Ο Μάριος αποκάλυψε ότι το I Miss You, το αγγλόφωνο τραγούδι του Κώστα Μπίγαλη δήλωσε ο παίκτης ότι είναι το αγαπημένο του. «Το έμαθα πριν από τρεις μέρες γιατί δε μιλάει. Η αδερφή μου με πήρε τηλέφωνο και μου λέει "θα είναι εκεί και θα 'ρθω κι εγώ". Δεν ήξερα τίποτα. Δε μιλάει. Είναι ένα παιδί το οποίο είναι... πώς να στο πω... Μιλάει όταν πρέπει κι αυτό είναι δείγμα, για εμένα, προσωπικότητας ας πούμε. Και πιστεύω πάρα πολύ σε αυτόν γενικότερα, ανεξάρτητα από εδώ. Εύχομαι να περάσει, έτσι; Ποιος δεν το θέλει;», δήλωσε ο γνωστός τραγουδιστής. 

Ο Γιώργος δήλωσε ξανά στο MasterChef - Πήρε τη λευκή ποδιά;

Οι κριτές ενθουσιάστηκαν όταν έμαθαν ότι ο νεαρός Μάριος είναι ανιψιός του Κώστα Μπίγαλη. Αγαπημένο τραγούδι του Σωτήρη Κοντιζά είναι το Μου Λείπεις (σ.σ. η ελληνική version του I Miss You). Στον Λεωνίδα Κουτσόπουλο αρέσει πολύ το Του Αιγαίου τα Μπλουζ. «Φοβερός ο Μπίγαλης, μ' αρέσει πάρα πολύ», σχολίασε. Στη συνέχεια οι κριτές τον ρώτησαν αν είναι μαζί του ο θείος, θέλοντας να τον χαιρετήσουν και να φωτογραφηθούν μαζί του.

MasterChef: Ο Σωτήρης Κοντιζάς... τραγούδησε Κώστα Μπίγαλη!

MasterChef: Ο Σωτήρης Κοντιζάς... τραγούδησε Κώστα Μπίγαλη!

«Σήμερα θα σας κάνω μία πάπια φιλέτο την οποία θα τη συνοδεύσω με μία σως από φρούτα του δάσους με γλασαρισμένα καρότα και Hasselback πατάτες», είπε ο Μάριος στους σεφ και κριτές. 

MasterChef: Ο Γιώργος παρουσίασε στους κριτές τάρανδο! - Τους άρεσε;

MasterChef: Ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος είπε το «ναι» στον Μάριο παρά τις όποιες αστοχίες

MasterChef: Ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος είπε το «ναι» στον Μάριο παρά τις όποιες αστοχίες

Ο Μάριος ήταν ικανοποιημένος από το πιάτο του, εκτός από την πατάτα που δεν είχε ψηθεί καλά. Πρώτος δοκίμασε ο Σωτήρης Κοντιζάς κάνοντας κάποιες επισημάνσεις. «Την πάπια φοβόσουν... από αλλού μας ήρθε νομίζω» του είπε, λέγοντας ότι η πάπια ήταν πολύ ωραία ψημένη. Λόγω των καλών και νόστιμων στοιχείων του πιάτου ο Σωτήρης Κοντιζάς του είπε «ναι». «Για εμένα ο Μάριος πρέπει να πάρει μια ευκαιρία, να πάει στην επόμενη φάση και να αποδείξει τι πραγματικά μπορεί να κάνει», σχολίασε ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος. «Ένα νόστιμο πιάτο. Αν είχε προσέξει αυτό το τελευταίο στοιχείο με την πατάτα, νομίζω θα ήταν το... το απόλυτο. Οπότε και για εμένα είναι "ναι"», πρόσθεσε ο Πάνος Ιωαννίδης

MasterChef: Πώς σχολίασε ο Ιωαννίδης το ριζότο της Ιωάννας;

MasterChef: Ο Μάριος τα κατάφερε και πήρε τη λευκή ποδιά

MasterChef: Ο Μάριος τα κατάφερε και πήρε τη λευκή ποδιά

«Άκουσες αυτά που είπαμε. Βάλ' τα καλά στο μυαλό σου. Και πάρε την ποδιά για να περάσεις στην επόμενη φάση και να μας δείξεις τι πραγματικά αξίζεις. Πόσο μακριά μπορείς να φτάσεις», είπε ο Σωτήρης Κοντιζάς δίνοντας στον ενθουσιασμένο Μάριο τη λευκή ποδιά.

Δείτε όλα τα επεισόδια του MasterChef

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
MASTERCHEF
 |
MASTERCHEF 2026
 |
MASTERCHEF ΜΑΡΙΟΣ
 |
ΜΑΡΙΟΣ ΜΠΙΓΑΛΗΣ
 |
ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΙΓΑΛΗΣ
 |
MASTERCHEF AUDITIONS
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top