MasterChef: Πήρε λευκή ποδιά ο Μάριος, ο ανιψιός του Κώστα Μπίγαλη;

Ο Μάριος Άγγελος Μπίγαλης ήταν ένας από τους διαγωνιζόμενους που είδαμε στις auditions του MasterChef το βράδυ της Τετάρτης. Ο 23χρονος παίκτης αποκάλυψε ότι είναι ανιψιός του τραγουδιστή Κώστα Μπίγαλη.

MasterChef: Ο Μάριος Μπίγαλης δήλωσε ότι αγαπάει πολύ τη μαγειρική

Ο νεαρός μάγειρας που δήλωσ εότι έχει περάσει αρκετά δύσκολα στη ζωή του, αποκάλυψε ότι μαζί του ήταν η μητέρα του αλλά κι ο θείος του. «Ο Μάριος είναι το παιδί μου. Βασικά, είναι ένα πολύ καλό παιδί. Ένας πολύ καλός μάγειρας. Δείχνει να έχει ταλέντο από μικρός, για αυτό και προσπαθεί να το εξελίξει. Δε θέλει να κάνει κάτι άλλο στη ζωή του πέρα από αυτό. Ε, και θα το παλέψει όσο μπορεί», είπε στην κάμερα η μητέρα του.

MasterChef: Ο Κώστας Μπίγαλης μίλησε για τον ανιψιό του, Μάριο

Ο Μάριος αποκάλυψε ότι το I Miss You, το αγγλόφωνο τραγούδι του Κώστα Μπίγαλη δήλωσε ο παίκτης ότι είναι το αγαπημένο του. «Το έμαθα πριν από τρεις μέρες γιατί δε μιλάει. Η αδερφή μου με πήρε τηλέφωνο και μου λέει "θα είναι εκεί και θα 'ρθω κι εγώ". Δεν ήξερα τίποτα. Δε μιλάει. Είναι ένα παιδί το οποίο είναι... πώς να στο πω... Μιλάει όταν πρέπει κι αυτό είναι δείγμα, για εμένα, προσωπικότητας ας πούμε. Και πιστεύω πάρα πολύ σε αυτόν γενικότερα, ανεξάρτητα από εδώ. Εύχομαι να περάσει, έτσι; Ποιος δεν το θέλει;», δήλωσε ο γνωστός τραγουδιστής.

Οι κριτές ενθουσιάστηκαν όταν έμαθαν ότι ο νεαρός Μάριος είναι ανιψιός του Κώστα Μπίγαλη. Αγαπημένο τραγούδι του Σωτήρη Κοντιζά είναι το Μου Λείπεις (σ.σ. η ελληνική version του I Miss You). Στον Λεωνίδα Κουτσόπουλο αρέσει πολύ το Του Αιγαίου τα Μπλουζ. «Φοβερός ο Μπίγαλης, μ' αρέσει πάρα πολύ», σχολίασε. Στη συνέχεια οι κριτές τον ρώτησαν αν είναι μαζί του ο θείος, θέλοντας να τον χαιρετήσουν και να φωτογραφηθούν μαζί του.

MasterChef: Ο Σωτήρης Κοντιζάς... τραγούδησε Κώστα Μπίγαλη!

«Σήμερα θα σας κάνω μία πάπια φιλέτο την οποία θα τη συνοδεύσω με μία σως από φρούτα του δάσους με γλασαρισμένα καρότα και Hasselback πατάτες», είπε ο Μάριος στους σεφ και κριτές.

MasterChef: Ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος είπε το «ναι» στον Μάριο παρά τις όποιες αστοχίες

Ο Μάριος ήταν ικανοποιημένος από το πιάτο του, εκτός από την πατάτα που δεν είχε ψηθεί καλά. Πρώτος δοκίμασε ο Σωτήρης Κοντιζάς κάνοντας κάποιες επισημάνσεις. «Την πάπια φοβόσουν... από αλλού μας ήρθε νομίζω» του είπε, λέγοντας ότι η πάπια ήταν πολύ ωραία ψημένη. Λόγω των καλών και νόστιμων στοιχείων του πιάτου ο Σωτήρης Κοντιζάς του είπε «ναι». «Για εμένα ο Μάριος πρέπει να πάρει μια ευκαιρία, να πάει στην επόμενη φάση και να αποδείξει τι πραγματικά μπορεί να κάνει», σχολίασε ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος. «Ένα νόστιμο πιάτο. Αν είχε προσέξει αυτό το τελευταίο στοιχείο με την πατάτα, νομίζω θα ήταν το... το απόλυτο. Οπότε και για εμένα είναι "ναι"», πρόσθεσε ο Πάνος Ιωαννίδης.

MasterChef: Ο Μάριος τα κατάφερε και πήρε τη λευκή ποδιά

«Άκουσες αυτά που είπαμε. Βάλ' τα καλά στο μυαλό σου. Και πάρε την ποδιά για να περάσεις στην επόμενη φάση και να μας δείξεις τι πραγματικά αξίζεις. Πόσο μακριά μπορείς να φτάσεις», είπε ο Σωτήρης Κοντιζάς δίνοντας στον ενθουσιασμένο Μάριο τη λευκή ποδιά.

