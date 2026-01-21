MasterChef: Ο Γιώργος παρουσίασε στους κριτές τάρανδο! - Τους άρεσε;

O μάγειρας συνειδητοποίησε λίγο...αργά πως ξέχασε να πάρει τηγάνι μαζί!

Στις αποψινές auditions του MasterChef είχαμε και άρωμα Σκανδιναβίας, καθώς ο Γιώργος ταξίδεψε από το Ελσίνκι της Φινλανδίας για τον ελληνικό μαγειρικό διαγωνισμό.

Ο Γιώργος, ένας μάγειρας από την Κρήτη που ζει και εργάζεται τα τελευταία 13 χρόνια στη Φινλανδία, ταξίδεψε 3.000 χιλιόμετρα για να αποδείξει την αξία του μπροστά στους τρεις κριτές. Το πιάτο που παρουσίασε; Τάρανδος!

Ο Γιώργος, με καταγωγή από το Ηράκλειο Κρήτης, μπήκε στην κουζίνα με αέρα επαγγελματία αλλά και τη συγκίνηση ενός ανθρώπου που έχει παλέψει πολύ στη ζωή του. Παρά την πρόσφατη προαγωγή του σε fine dining εστιατόριο του Ελσίνκι, αποφάσισε να παραιτηθεί για να διεκδικήσει το όνειρό του στο MasterChef της Ελλάδας.

Το... θρίλερ με το τηγάνι

Η διαδικασία δεν ξεκίνησε χωρίς εμπόδια. Ο Γιώργος συνειδητοποίησε λίγο...αργά πως ξέχασε να πάρει τηγάνι μέσα στο πλατό με τους κριτές. Τότε ο Σωτήρης Κοντιζάς τον συμβούλευσε να διατηρήσει την ψυχραιμία του. Με γρήγορες κινήσεις, ο διαγωνιζόμενος βρήκε λύση, πλένοντας ένα σκεύος που είχε ήδη χρησιμοποιήσει, αποδεικνύοντας ότι η εμπειρία του στις επαγγελματικές κουζίνες είναι το δυνατό του όπλο.

Κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος, ο Γιώργος μοιράστηκε την προσωπική του ιστορία, η οποία καθήλωσε τους κριτές. Μίλησε για τον γιο του, τον Δημήτρη, που είχε τα γενέθλιά του σήμερα, την ημέρα της οντισιόν, αλλά και για τις μεγάλες δυσκολίες που αντιμετώπισε την προηγούμενη χρονιά: έναν σοβαρό τραυματισμό στον αχίλλειο τένοντα και τα σοβαρά προβλήματα υγείας του πατέρα του. «Δεν το έβαλα κάτω», είπε χαρακτηριστικά, δείχνοντας το πείσμα που τον έφερε μέχρι εδώ.

Η παρουσίαση του πιάτου και η κριτική

Το πιάτο που παρουσίασε ήταν φιλέτο τάρανδου με πουρέ, καρότο και σπανάκι. Αν και το κρέας ήταν άψογα ψημένο (medium rare, όπως ορίζει η παράδοση), μια αστοχία στο αλάτισμα του σπανακιού λόγω της «μπερ νουαζέτ» και η έλλειψη σάλτσας έφεραν προβληματισμό στην κριτική επιτροπή.

ταρανδος masterchef

Παρά τις ατέλειες, η τεχνική κατάρτιση και η ποιότητα στο πιάτο του Γιώργου ήταν εμφανείς. Οι κριτές πήραν την απόφασή τους, χαρίζοντας στον Γιώργο το εισιτήριο για την επόμενη φάση.

Τι είπαν οι κριτές

Λεωνίδας Κουτσόπουλος:

«Εδώ λοιπόν τι έχουμε; Έχουμε ένα, για εμένα, αρκετά αλμυρό σπανάκι. Το κρέας είναι πάρα πάρα πολύ καλό. Δηλαδή εδώ που πραγματικά είχαμε ένα πρόβλημα, δηλαδή δεν είχαμε το σκεύος που είχαμε υπολογίσει, το αποτέλεσμα είναι πάρα πολύ καλό! Και θα μείνω και λίγο στο κρεμμυδάκι, στο κοκκάρι, το οποίο νιώθω ότι είναι λίγο πιο ζωντανό από αυτό που έχω μάθει να μαγειρεύω αλλά και να δοκιμάζω. Οπότε για μένα αυτά τα δύο στοιχεία ήταν αρκετά για να πω ότι επηρεάζεται η συνολική ισορροπία του πιάτου και από εμένα δυστυχώς θα είναι ένα ''όχι''».

Πάνος Ιωαννίδης:

«Σίγουρα αυτό που είχες στο μυαλό σου, δεν το πέτυχες. Όμως, έχουμε ένα πάρα πολύ ωραία μαγειρεμένο κρέας. Νομίζω ότι είναι το πιο δυνατό στοιχείο του πιάτου σου. Ο πουρές έχει μια ωραία υφή και πολύ ωραία γεύση, εμένα μου άρεσε. Είναι ισορροπημένη. Αν εξαιρέσουμε το αλάτι στο σπανάκι, το ψήσιμό του είναι πάρα πολύ σωστό. Μας λείπει μία σάλτσα. Παρόλα αυτά εγώ είδα μία δυναμική, έχουμε καλά στοιχεία, και με μεγάλη επιφύλαξη, εγώ θα μπορούσα να πω ένα ''ναι''».

Σωτήρης Κοντιζάς:

«Λοιπόν Γιώργο. Το φιλέτο είναι πάρα πολύ ωραία ψημένο. Ο πουρές είναι σωστός, γευστικός. Το σπανάκι το δοκίμασες... Στο κοκκάρι σου λείπει κάποιο στάδιο ψησίματος, που ήθελε παραπάνω θερμοκρασία. Σημασία έχει όμως η προσπάθεια, και πάρε από εμένα και ένα δεύτερο ''ναι''. Για να έχεις την ευκαιρία για την επόμενη φάση. Συγχαρητήρια, περνάς!»

