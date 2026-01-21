MasterChef: Δεύτερη audition για τη Φιλιώ - Πέρασε αυτήν τη φορά;

Η συγκινητική αγκαλιά στους κριτές

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
21.01.26 , 23:45 MasterChef: Αυτό είναι το εξαιρετικό πιάτο που έφτιαξε ο Κωνσταντίνος!
21.01.26 , 23:40 Μελίνα Ασλανίδου: Αναβάλλει τις εμφανίσεις της λόγω προβλήματος υγείας
21.01.26 , 23:20 MasterChef: Πήρε λευκή ποδιά ο Μάριος, ο ανιψιός του Κώστα Μπίγαλη;
21.01.26 , 23:05 MasterChef: Απογοητευμένος ο Αλέξανδρος - «Ήταν πολύ λιπαρό το κριθαρότο»
21.01.26 , 22:55 Αυτό είναι το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 - Τιμές
21.01.26 , 22:52 MasterChef: Δεύτερη audition για τη Φιλιώ - Πέρασε αυτήν τη φορά;
21.01.26 , 22:36 Κακοκαιρία: Ζημιές Από Τους Θυελλώδεις Ανέμους
21.01.26 , 22:34 Η Κακοκαιρία Έφερε Χιόνια Σε Πολλές Περιοχές Της Ελλάδας
21.01.26 , 22:30 MasterChef: Ο Βασίλης αποκάλυψε στους κριτές πως έχει γράψει βιβλίο!
21.01.26 , 22:15 MasterChef: Ο Χρήστος από τη Λάρισα έφτιαξε steak κουνουπιδιού!
21.01.26 , 22:07 Κακοκαιρία: Καταιγίδες και την Πέμπτη - Πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα
21.01.26 , 22:07 Βαλαβάνη: «Όταν είδα θετικό το τεστ εγκυμοσύνης, μου κόπηκαν τα γόνατα!»
21.01.26 , 22:05 MasterChef: Η ζωή τον οδήγησε στη μαγειρική - Πήρε τα «ναι»;
21.01.26 , 21:54 Δημοσκόπηση Pulse: Πρωτιά ΝΔ με διαφορά 16,5 μονάδων
21.01.26 , 21:45 Ο Γιώργος δήλωσε ξανά στο MasterChef - Πήρε τη λευκή ποδιά;
Καινούργιου σε Μουτσινά: «Ακουγόταν ότι είσαι δύσκολος στη συνεργασία»
Καινούργιου: Eπέστρεψε στην εκπομπή - Τι είπε για την εξέταση που έκανε
Κόικας- Μαυρομάτη: Ο έρωτας δεν κρύβεται - Πιασμένοι χέρι χέρι στο κέντρο
Νέστορας: «Πήγα στο διασημότερο εστιατόριο της Ιαπωνίας λόγω MasterChef»
Εκτός εκπομπής η Κατερίνα Καινούργιου - Όσα είπε ο Κωνσταντινίδης
To διαχρονικό παλτό που δεν πρέπει να λείπει από την ντουλάπα σου
Άση Μπήλιου: Ήλιος & Ερμής στον Υδροχόο: Πώς επηρεάζουν τα 12 ζώδια;
Νεκρή γυναίκα στην Άνω Γλυφάδα από την κακοκαιρία
Κατερίνα Καινούργιου: H φωτογραφία που ανέβασε από το μαιευτήριο
Η 14χρονη Μαρία από τον Βόλο κατέκτησε την κορυφή του Κιλιμάντζαρο!
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Φιλιώ ήρθε για δεύτερη φορά στις auditions του MasterChef, με την ελπίδα ότι αυτήν τη φορά θα πάρει τη λευκή ποδιά. Η 53χρονη από τους Φούρνους Ικαρίας που έχει τέσσερα παιδιά, έβαλε το μεγαλύτερο χαμόγελό της και μπήκε στην κουζίνα.

Η Φιλιώ δεν το βάζει κάτω και βρέθηκε ξανά στην κουζίνα του MasterChef

Η Φιλιώ δεν το βάζει κάτω και βρέθηκε ξανά στην κουζίνα του MasterChef

«Τα δύο τελευταία χρόνια έχω μετακομίσει στην Αθήνα, έχω εργαστεί σε κουζίνα, έχω πάρει κάποιες εμπειρίες... κι ελπίζω ότι αυτό θα με έχει κάνει λίγο καλύτερη από την τελευταία φορά που ήρθα», είπε η διαγωνιζόμενη στον Λεωνίδα Κουτσόπουλο. 

MasterChef: Πήρε λευκή ποδιά ο Μάριος, ο ανιψιός του Κώστα Μπίγαλη;

«Θυμάμαι ότι είχες και πολλά παιδιά ε;», τη ρώτησε ο Πάνος Ιωαννίδης. «Έχω τέσσερα παιδιά. Μοιράζω τη χρονιά στον Πειραιά και στους Φούρνους γιατί διατηρώ ένα μαγαζί στο νησί. Οπότε πηγαίνω Πάσχα, καλοκαίρι στο νησί και το χειμώνα είμαι εδώ. Είμαι όλο το καλοκαίρι στο νησί δουλεύοντας την επιχείρησή μου, με τουριστικά, με είδη δώρων και ρούχα, και το χειμώνα αν τύχει πηγαίνω και δουλεύω και σε κουζίνες», πρόσθεσε η Φιλιώ.

MasterChef: Η διαγωνιζόμενη μαγείρεψε καλαμάρι από το νησί της, τους Φούρνους Ικαρίας

MasterChef: Η διαγωνιζόμενη μαγείρεψε καλαμάρι από το νησί της, τους Φούρνους Ικαρίας

«Και με τι έχουμε έρθει αυτή τη φορά; Τι θα φτιάξουμε;», τη ρώτησε ο σεφ Κουτσόπουλος. «Αυτήν τη φορά, δεν πρωτοτυπήσαμε και πάρα πολύ, αντί για χταπόδι φέραμε ένα καλαμάρι από τους Φούρνους. Κι αυτήν τη φορά το καλαμάρι είναι απ' τους Φούρνους», απάντησε μαγειρεύοντας.

MasterChef: Απογοητευμένος ο Αλέξανδρος - «Ήταν πολύ λιπαρό το κριθαρότο»

Η παίκτρια αποκάλυψε τι είπε στον μικρό της γιο για να πάει στην audition, με τους κριτές να γελάνε. «Ευχαριστημένη;», τη ρώτησε τελειώνοντας το πιάτο της. «Δεν ξέρω το ψήσιμο αν είναι okay. Μπορεί να 'ναι οριακό το ψήσιμο, να ήθελε λίγο παραπάνω οπτικά έτσι όπως το βλέπω εγώ. Θα ήθελα το μπριάμ να το είχα ψιλοκόψει λίγο πιο μικρά κομματάκια τέλος πάντων», είπε η παίκτρια. Στον Σωτήρη Κοντιζά αποκάλυψε ότι αντί για καλαμάρι ήθελε να φτιάξει ψάρι, αλλά φοβήθηκε μη βρουν κάποιο κόκαλο.

MasterChef: Το πιάτο της Φιλιώς δεν έπεισε τον Σωτήρη Κοντιζά

MasterChef: Το πιάτο της Φιλιώς δεν έπεισε τον Σωτήρη Κοντιζά

«Φιλιώ θα σου πω. Εμείς έχουμε κάποιες ποδιές να δώσουμε για την επόμενη φάση. Σε κάθε έναν που δίνουμε σημαίνει ότι κάποιος άλλος θα χάσει αυτή την ευκαιρία. Βέβαια και τώρα και για εμάς, αυτό είναι το δύσκολο, να ποντάρουμε στα σωστά άτομα. Κατάλαβες πώς το λέω όταν λέω ποντάρω. Σίγουρα έχεις πείσμα, είσαι πάρα πολύ δυναμική. Δεν μπορώ να δω όμως μέσα από αυτό που μας έφερες πόσο μπορείς να αντέξεις και πόσο μακριά μπορείς να πας στο διαγωνισμό. Δηλαδή οι απαιτήσεις είναι αυξημένες. Μέσα από αυτό το πιάτο... εγώ δεν έχω πειστεί. Από εμένα δυστυχώς είναι ένα όχι», της είπε ο Σωτήρης Κοντιζάς. 

Ο Γιώργος δήλωσε ξανά στο MasterChef - Πήρε τη λευκή ποδιά;

MasterChef: Ο Πάνος Ιωαννίδης δήλωσε ικανοποιημένος από την προσπάθεια της διαγωνιζόμενης

MasterChef: Ο Πάνος Ιωαννίδης δήλωσε ικανοποιημένος από την προσπάθεια της διαγωνιζόμενης

«Σε συνέχεια από αυτά που είπε και ο Σωτήρης, εγώ θα πω το εξής. Έχουμε ένα πιάτο με μία ωραία πρώτη ύλη που την έχεις διαχειριστεί και αρκετά καλά. Δηλαδή έχουμε... το ψήσιμο στο καλαμάρι είναι σωστό για μένα. Επίσης έχουμε κι ένα νόστιμο μπριάμ, γενικά είναι ένα νόστιμο πιάτο. Είναι αρκετό να σε βάλει πιστεύεις στο διαγωνισμό; Έχουμε περάσει κόσμο που έχει μαγειρέψει νόστιμα και απλά πιάτα. Είναι λοιπόν αρκετό. Και συνεχίζω εγώ, γιατί ρητορικά ρωτώ, είναι αρκετό για να έχεις ένα ναι από εμένα», σχολίασε ο Πάνος Ιωαννίδης.

MasterChef: Ο Γιώργος παρουσίασε στους κριτές τάρανδο! - Τους άρεσε;

MasterChef: Ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος ζήτησε από τη Φιλιώ να προσέχει τις λεπτομέρειες

MasterChef: Ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος ζήτησε από τη Φιλιώ να προσέχει τις λεπτομέρειες

Η Φιλιώ αποκάλυψε στον Λεωνίδα Κουτσόπουλο ότι πριν πάει στην audition... την κουτσούλησε ένα περιστέρι! «Είχαμε το μπριαμάκι, οπότε διαπιστώσαμε ένα μικρό λάθος. Γιατί γευστικό ήταν. Είχαμε χρόνο να τελειώσουμε, εννοώ αναφέραμε πολλές φορές το χρόνο και είπαμε έχουμε χρόνο, έλα να κουτσομπολέψουμε και είπαμε τα της ζωής μας. Παρόλα αυτά θα μπορούσε το καλαμάρι να έχει πάρει έτσι πιο ροδαλό χρωματάκι, να είναι λίγο πιο ελκυστικό... Κι εγώ θα πω το εξής. Θα σου πω ένα ναι, θα σου δώσουμε μια ποδιά, θα σε πάει στην επόμενη φάση όπου καλείσαι να κάνεις τι; Να προσέξεις όλες τις λεπτομέρειες αν θέλεις πραγματικά να επιβιώσεις και να μακροημερεύσεις μέσα στο διαγωνισμό. Φάγαμε κάτι νόστιμο, φάγαμε μια πολύ καλή πρώτη ύλη», της είπε ο σεφ με τη διαγωνιζόμενη να παίρνει συγκινημένη τη λευκή ποδιά.

Δείτε όλα τα επεισόδια του MasterChef

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
MASTERCHEF
 |
MASTERCHEF 2026
 |
MASTERCHEF ΦΙΛΙΩ
 |
MASTERCHEF AUDITIONS
 |
ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΟΝΤΙΖΑΣ
 |
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
 |
ΠΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top