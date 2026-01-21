MasterChef: Δεύτερη audition για τη Φιλιώ - Πέρασε αυτήν τη φορά;

Η Φιλιώ ήρθε για δεύτερη φορά στις auditions του MasterChef, με την ελπίδα ότι αυτήν τη φορά θα πάρει τη λευκή ποδιά. Η 53χρονη από τους Φούρνους Ικαρίας που έχει τέσσερα παιδιά, έβαλε το μεγαλύτερο χαμόγελό της και μπήκε στην κουζίνα.

Η Φιλιώ δεν το βάζει κάτω και βρέθηκε ξανά στην κουζίνα του MasterChef

«Τα δύο τελευταία χρόνια έχω μετακομίσει στην Αθήνα, έχω εργαστεί σε κουζίνα, έχω πάρει κάποιες εμπειρίες... κι ελπίζω ότι αυτό θα με έχει κάνει λίγο καλύτερη από την τελευταία φορά που ήρθα», είπε η διαγωνιζόμενη στον Λεωνίδα Κουτσόπουλο.

«Θυμάμαι ότι είχες και πολλά παιδιά ε;», τη ρώτησε ο Πάνος Ιωαννίδης. «Έχω τέσσερα παιδιά. Μοιράζω τη χρονιά στον Πειραιά και στους Φούρνους γιατί διατηρώ ένα μαγαζί στο νησί. Οπότε πηγαίνω Πάσχα, καλοκαίρι στο νησί και το χειμώνα είμαι εδώ. Είμαι όλο το καλοκαίρι στο νησί δουλεύοντας την επιχείρησή μου, με τουριστικά, με είδη δώρων και ρούχα, και το χειμώνα αν τύχει πηγαίνω και δουλεύω και σε κουζίνες», πρόσθεσε η Φιλιώ.

MasterChef: Η διαγωνιζόμενη μαγείρεψε καλαμάρι από το νησί της, τους Φούρνους Ικαρίας

«Και με τι έχουμε έρθει αυτή τη φορά; Τι θα φτιάξουμε;», τη ρώτησε ο σεφ Κουτσόπουλος. «Αυτήν τη φορά, δεν πρωτοτυπήσαμε και πάρα πολύ, αντί για χταπόδι φέραμε ένα καλαμάρι από τους Φούρνους. Κι αυτήν τη φορά το καλαμάρι είναι απ' τους Φούρνους», απάντησε μαγειρεύοντας.

Η παίκτρια αποκάλυψε τι είπε στον μικρό της γιο για να πάει στην audition, με τους κριτές να γελάνε. «Ευχαριστημένη;», τη ρώτησε τελειώνοντας το πιάτο της. «Δεν ξέρω το ψήσιμο αν είναι okay. Μπορεί να 'ναι οριακό το ψήσιμο, να ήθελε λίγο παραπάνω οπτικά έτσι όπως το βλέπω εγώ. Θα ήθελα το μπριάμ να το είχα ψιλοκόψει λίγο πιο μικρά κομματάκια τέλος πάντων», είπε η παίκτρια. Στον Σωτήρη Κοντιζά αποκάλυψε ότι αντί για καλαμάρι ήθελε να φτιάξει ψάρι, αλλά φοβήθηκε μη βρουν κάποιο κόκαλο.

MasterChef: Το πιάτο της Φιλιώς δεν έπεισε τον Σωτήρη Κοντιζά

«Φιλιώ θα σου πω. Εμείς έχουμε κάποιες ποδιές να δώσουμε για την επόμενη φάση. Σε κάθε έναν που δίνουμε σημαίνει ότι κάποιος άλλος θα χάσει αυτή την ευκαιρία. Βέβαια και τώρα και για εμάς, αυτό είναι το δύσκολο, να ποντάρουμε στα σωστά άτομα. Κατάλαβες πώς το λέω όταν λέω ποντάρω. Σίγουρα έχεις πείσμα, είσαι πάρα πολύ δυναμική. Δεν μπορώ να δω όμως μέσα από αυτό που μας έφερες πόσο μπορείς να αντέξεις και πόσο μακριά μπορείς να πας στο διαγωνισμό. Δηλαδή οι απαιτήσεις είναι αυξημένες. Μέσα από αυτό το πιάτο... εγώ δεν έχω πειστεί. Από εμένα δυστυχώς είναι ένα όχι», της είπε ο Σωτήρης Κοντιζάς.

MasterChef: Ο Πάνος Ιωαννίδης δήλωσε ικανοποιημένος από την προσπάθεια της διαγωνιζόμενης

«Σε συνέχεια από αυτά που είπε και ο Σωτήρης, εγώ θα πω το εξής. Έχουμε ένα πιάτο με μία ωραία πρώτη ύλη που την έχεις διαχειριστεί και αρκετά καλά. Δηλαδή έχουμε... το ψήσιμο στο καλαμάρι είναι σωστό για μένα. Επίσης έχουμε κι ένα νόστιμο μπριάμ, γενικά είναι ένα νόστιμο πιάτο. Είναι αρκετό να σε βάλει πιστεύεις στο διαγωνισμό; Έχουμε περάσει κόσμο που έχει μαγειρέψει νόστιμα και απλά πιάτα. Είναι λοιπόν αρκετό. Και συνεχίζω εγώ, γιατί ρητορικά ρωτώ, είναι αρκετό για να έχεις ένα ναι από εμένα», σχολίασε ο Πάνος Ιωαννίδης.

MasterChef: Ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος ζήτησε από τη Φιλιώ να προσέχει τις λεπτομέρειες

Η Φιλιώ αποκάλυψε στον Λεωνίδα Κουτσόπουλο ότι πριν πάει στην audition... την κουτσούλησε ένα περιστέρι! «Είχαμε το μπριαμάκι, οπότε διαπιστώσαμε ένα μικρό λάθος. Γιατί γευστικό ήταν. Είχαμε χρόνο να τελειώσουμε, εννοώ αναφέραμε πολλές φορές το χρόνο και είπαμε έχουμε χρόνο, έλα να κουτσομπολέψουμε και είπαμε τα της ζωής μας. Παρόλα αυτά θα μπορούσε το καλαμάρι να έχει πάρει έτσι πιο ροδαλό χρωματάκι, να είναι λίγο πιο ελκυστικό... Κι εγώ θα πω το εξής. Θα σου πω ένα ναι, θα σου δώσουμε μια ποδιά, θα σε πάει στην επόμενη φάση όπου καλείσαι να κάνεις τι; Να προσέξεις όλες τις λεπτομέρειες αν θέλεις πραγματικά να επιβιώσεις και να μακροημερεύσεις μέσα στο διαγωνισμό. Φάγαμε κάτι νόστιμο, φάγαμε μια πολύ καλή πρώτη ύλη», της είπε ο σεφ με τη διαγωνιζόμενη να παίρνει συγκινημένη τη λευκή ποδιά.

Δείτε όλα τα επεισόδια του MasterChef