Ο Γιώργος δήλωσε ξανά στο MasterChef - Πήρε τη λευκή ποδιά;

Η επετειακή δέκατη σεζόν του MasterChef συνεχίζει να εκπλήσσει, φέρνοντας ξανά στο προσκήνιο γνώριμα πρόσωπα που επιστρέφουν πιο ώριμα από ποτέ με έναν και μόνο στόχο: τον τίτλο του MasterChef!

Στις αποψινές auditions, είδαμε και τον Γιώργο. Ο Γιώργος Δημητριάδης, ένας μάγειρας με καταγωγή από την Καβάλα και τα Γιαννιτσά, απέδειξε πως η μαγειρική είναι ένας μαραθώνιος εξέλιξης και υπομονής.

Ο Γιώργος δεν είναι άγνωστος στον διαγωνισμό. Είχε δοκιμάσει την τύχη του στο MasterChef 3, όπου είχε καταφέρει να πάρει την ποδιά αλλά «κόπηκε» στα bootcamp. Όπως παραδέχτηκε και ο ίδιος, τότε η έπαρση και το άγχος δεν του επέτρεψαν να δείξει ποιος πραγματικά είναι. Σήμερα όμως, επέστρεψε ως ένας άλλος άνθρωπος, έχοντας στις αποσκευές του μια εντυπωσιακή διεθνή πορεία 7 ετών.

Το ταξίδι της επιστροφής στην Ελλάδα

Μετά την απόρριψή του στο MasterChef 3, ο Γιώργος πείσμωσε. Εγκατέλειψε την Ελλάδα και εργάστηκε σε κουζίνες της Ισπανίας, της Νορβηγίας και τα τελευταία δύο χρόνια στην Κοπεγχάγη, στο φημισμένο εστιατόριο Koan. Παρά την επιτυχημένη του πορεία στο εξωτερικό, η επιθυμία της επιστροφής ήταν πάντα ζωντανή. Παραιτήθηκε από τη δουλειά του και ήρθε στην Ελλάδα με έναν και μοναδικό στόχο: τον τελικό.

Το πιάτο που «κλείδωσε» τη λευκή ποδιά

Ο Γιώργος παρουσίασε ένα πιάτο που αντανακλούσε τις σκανδιναβικές και διεθνείς επιρροές του: καλαμαράκι σοτέ μαριναρισμένο σε φύλλα kombu, σερβιρισμένο με σάλτσα onion butter miso. Το πιάτο συμπλήρωναν τραγανά στοιχεία τεμπούρα και ένα αρωματικό λάδι από άνηθο και μαϊντανό.

Κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας, το κλίμα ήταν ευχάριστο και παρά το εσωτερικό του άγχος, οι ήρεμες κινήσεις του Γιώργου στην κουζίνα ήταν υποδειγματικές και επαγγελματικές, γεγονός που δεν πέρασε απαρατήρητο από τους κριτές.

Η στιγμή της δοκιμής ήταν καθοριστική. Αν και υπήρξε μια μικρή ανησυχία για το αν το καλαμάρι θα ήταν σωστά μαγειρεμένο, το αποτέλεσμα δικαίωσε τον Γιώργο. Η νοστιμιά, η ισορροπία και η τεχνική αρτιότητα του πιάτου τού χάρισαν τρεις θετικές ψήφους και τη λευκή ποδιά, με τον Σωτήρη Κοντιζά να του «βγάζει το καπέλο» για τη στρατηγική του επιλογή.

Τι είπαν οι κριτές

«Λοιπόν φίλε Γιώργο, αρχικά, επειδή ανέφερες και πολλές φορές ότι είχες ξαναέρθει και δεν τα κατάφερες... Να πω ότι σε καλο βγήκε, γιατί μάλλον σε τσάντισε αυτό τότε μαγειρικά, και έκανες μία πάρα πολύ αξιόλογη πορεία. Ισπανία, Νορβηγία, Κοπεγχάγη... Όλο αυτό το ταξίδι και τη διαδρομή τη βρίσκω στο συγκεκριμένο πιάτο, γιατί έφαγα και δοκίμασα κάτι πάρα πάρα πολύ νόστιμο. Νομίζω ότι είμαστε σε ένα πολύ καλό δρόμο και κοντά σε αυτό που ψάχνουμε στο απαιτητικό MasterChef 10. Μπράβο», είπε ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος:

Ο Πάνος Ιωαννίδης πρόσθεσε: «Η κίνησή σου ήτανε αφενός πάρα πολύ επαγγελματική και πολύ ήρεμη. Δεν το ακούω το άγχος που λες ότι έχεις. Από ό,τι βλέπω όλα πήγαν καλά. Είχαμε ένα πάρα πολύ ισορροπημένο πιάτο και ένα εξαιρετικά μαγειρεμένο καλαμάρι. Οπότε και από μένα είναι ένα μεγάλο ΝΑΙ και θα δούμε τη συνέχεια».

«Κάποτε δεν προχώρησε η κατάσταση, όμως ήρθες πολύ πιο έτοιμος και έμπειρος. Νιώθω ότι έχεις έρθει αλλαγμένος. Δεν είναι ένα δύσκολο πιάτο, έκανες μια σοφή, έξυπνη, με ασφάλεια επιλογή. Φαίνεται ότι το χτίζεις βήμα-βήμα και έχεις στοχεύσει στο έπαθλο. Σου βγάζω το καπέλο για την επιλογή σου και για το πώς έχεις επιστρέψει στον διαγωνισμό. Καλώς ήρθες στο MasterChef 10!» κατέληξε ο Σωτήρης Κοντιζάς.