Citroen C3 Rally2: Rossel και Mercoiret κερδίζουν το Ράλι Μόντε Κάρλο

Η 94η έκδοση του Ράλι Μόντε Κάρλο, ο εναρκτήριος γύρος του πρωταθλήματος WRC, αποδείχθηκε μια χρονιά-ρετρό με εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες που συνδύαζαν στεγνούς δρόμους, βροχή, χιόνι και πάγο, για πρώτη φορά σε τέτοιο βαθμό εδώ και πολλά χρόνια. Μόλις στη δεύτερη συμμετοχή τους στο Μόντε Κάρλο, οι Leo Rossel και Guillaume Mercoiret κατέκτησαν τη νίκη στο WRC2 μετά από μια άψογη εμφάνιση στο τιμόνι του Citroen C3 Rally2.

Τέσσερις συνεχόμενες νίκες για την οικογένεια Rossel! Ο Leo Rossel, με συνοδηγό τον Guillaume Mercoiret (Citroen C3 Rally2), κέρδισε την κατηγορία WRC2, ακολουθώντας τα βήματα του αδελφού του, Yohan. «Αυτές ήταν σίγουρα οι πιο δύσκολες Ειδικές Διαδρομές της καριέρας μου και είμαι χαρούμενος και έκπληκτος που βρίσκομαι σε τόσο καλή θέση», δήλωνε ο Leo Rossel στο τέλος της πρώτης ημέρας.

Και οι επόμενες ημέρες επιβεβαίωσαν την άνεση και τις ικανότητες του Γάλλου οδηγού σε συχνά ακραίες συνθήκες που επικρατούσαν στο οδόστρωμα. Οι Leo Rossel και Guillaume Mercoiret, που ηγήθηκαν της WRC2 στο C3 Rally2 από την δεύτερη ημέρα του αγώνα και μετά, διατήρησαν το προβάδισμα με ωριμότητα, αυτοπεποίθηση και αξιοπιστία. Για τον Leo, που αγωνίζεται για πρώτη φορά με την Team 2C Competition, αυτή η νίκη ακολουθεί τα βήματα του αδελφού του Yohan Rossel, νικητή των τριών προηγούμενων διοργανώσεων, επίσης με ένα C3 Rally2. Ο Leo Rossel κατέκτησε με άνεση τη νίκη με διαφορά 2’:09,5’’ στο τέλος ενός ράλι όπου το χιόνι ήταν άφθονο, ενώ τις συνθήκες δυσκόλεψε και η απρόβλεπτη ύπαρξη πάγου σε πολλές Ειδικές Διαδρομές.