MasterChef: Οι διαγωνιζόμενοι με το καλησπέρα.... στα βαθιά

Η ανακοίνωση του Σωτήρη Κοντιζά για τη διπλή αποχώρηση!

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
26.01.26 , 21:57 Υπουργικό: Τέλος τα δικαιολογητικά στις αιτήσεις προς το Δημόσιο!
26.01.26 , 21:46 TOYOTA GAZOO Racing-WRT: Επική νίκη Solberg στο Rallye Monte-Carlo
26.01.26 , 21:26 Συμβούλιο της Ευρώπης: Ολοκληρώθηκε η προεδρική θητεία Θ. Ρουσόπουλου
26.01.26 , 21:16 Θεσσαλονίκη: Έσκασε αγωγός νερού και τραυμάτισε εργάτες
26.01.26 , 21:15 MasterChef: Οι διαγωνιζόμενοι ανακαλύπτουν την ολοκαίνουργια κουζίνα
26.01.26 , 21:00 LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
26.01.26 , 20:38 Βιολάντα: Το προπάνιο στα πιθανά αίτια της τραγωδίας - Έλιωσε και ο χάλυβας
26.01.26 , 20:22 Νέο Opel Frontera: Αιχμή του δόρατος στις πωλήσεις
26.01.26 , 20:20 Θρήνος για τις νεκρές στη «Βιολάντα» - Η τελευταία τους φωτογραφία
26.01.26 , 19:50 Σε νέα ιστορικά υψηλά ο χρυσός - Πάνω από τα 5.100 δολάρια
26.01.26 , 19:45 Τροχός της τύχης: Ο Βασίλης τα κατάφερε! Εσύ τι θα κάνεις;
26.01.26 , 19:18 Citroen C3 Rally2: Rossel και Mercoiret κερδίζουν το Ράλι Μόντε Κάρλο
26.01.26 , 18:52 MasterChef: Οι διαγωνιζόμενοι με το καλησπέρα.... στα βαθιά
26.01.26 , 18:49 Mustang Dark Horse SC: Γεννημένη στην πίστα
26.01.26 , 18:45 H Maxus, η Honda, η Mitsubishi τώρα και στον Γέρακα
Ελισάβετ Μουτάφη: Με τον γιο της, Δημήτρη, σε μουσική παιδική παράσταση
Γιάννης Πρετεντέρης: Σπάνια δημόσια εμφάνιση με τη σύζυγό του, Σάντρα
Cash or Trash: «Παροξυσμός» για τα σκουλαρίκια Tiffany - Πόσο πουλήθηκαν;
Μαρία Τζομπανάκη: Με τον σύζυγό της, Γιάννη Βάλβη, στην πρεμιέρα της
Αλεξάνδρα Νίκα: Η elegant black lace εμφάνιση σε γάμο
Θρήνος για τις νεκρές στη «Βιολάντα» - Η τελευταία τους φωτογραφία
Βιολάντα: Το προπάνιο στα πιθανά αίτια της τραγωδίας - Έλιωσε και ο χάλυβας
Eύη Βατίδου: Γενέθλια στις Γαλλικές Άλπεις
In love η Παυλίδου: «Βρήκα τον άνθρωπό μου 10 χρόνια μετά το διαζύγιό μου»
Kαινούργιου: Μεταμόρφωσε ένα απλό δωμάτιο σε ονειρικό dressing room
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Οι διαγωνιζόμενοι μπήκαν στη νέα κουζίνα του MasterChef 10, όπου τους περίμεναν οι τρεις κριτές. Με το καλησπέρα, ο Σωτήρης Κοντιζάς τους αιφνιδίασε, ζητώντας τους να φορέσουν μαύρες ποδιές.

MasterChef: Οι διαγωνιζόμενοι έτοιμοι για την πρώτη μεγάλη μάχη

MasterChef: Οι διαγωνιζόμενοι έτοιμοι για την πρώτη μεγάλη μάχη 

«Ακολουθεί δοκιμασία αποχώρησης. Στο τέλος της ημέρας, δύο από εσάς θα αποχωρήσουν. Συνεχίζετε όλοι να διεκδικείτε μία λευκή ποδιά με το όνομά σας, αλλά ταυτόχρονα κινδυνεύετε να μην την πάρετε ποτέ», τους ανακοίνωσε και αμέσως ο ενθουσιασμός τους μετατράπηκε σε εκκωφαντική σιωπή.

Αμέσως μετά τον λόγο πήρε ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος, ο οποίος αποκάλυψε τα διαδικαστικά της πρώτης μαγειρικής δοκιμασίας. Κάτω από τους πάγκους των παικτών υπήρχε ένας δίσκος, όπως τους ενημέρωσε ο κριτής. Έχοντας στη διάθεσή τους 60 λεπτά, θα πρέπει να ετοιμάσουν ένα πιάτο με πρωταγωνιστή το αγαπημένο τους υλικό.

MasterChef: Ο Γιώργος θα προσπαθήσει να εντυπωσιάσε με μανιτάρια

MasterChef: Ο Γιώργος θα προσπαθήσει να εντυπωσιάσε με μανιτάρια

«Αυτός με την καλύτερη προσπάθεια θα είναι ο πρώτος που θα πάρει λευκή ποδιά με το όνομά του και θα περάσει απευθείας στην επόμενη φάση, εξασφαλίζοντας τη θέση του στο MasterChef 10. Όμως, οι δύο που θα έχουν τις πιο αδύναμες προσπάθειες θα είναι εκείνοι που θα αποχωρήσουν από τον διαγωνισμό πριν καλά καλά αρχίσει. Είστε 17, στο τέλος της ημέρας θα είστε 15», κατέληξε ο chef Κοντιζάς, ανακοινώνοντάς τους τη διπλή αποχώρηση.

Στον φετινό επετειακό κύκλο θα χορτάσουμε μαγειρική, αλλά και ανατροπές, μια γεύση των οποίων πήραμε στο αποψινό επεισόδιο!

Δείτε όλα τα επεισόδια του MasterChef 

 

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
MASTERCHEF
 |
MASTERCHEF 10
 |
ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΟΝΤΙΖΑΣ
 |
ΠΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
 |
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top