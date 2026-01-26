MasterChef: Οι διαγωνιζόμενοι με το καλησπέρα.... στα βαθιά

Οι διαγωνιζόμενοι μπήκαν στη νέα κουζίνα του MasterChef 10, όπου τους περίμεναν οι τρεις κριτές. Με το καλησπέρα, ο Σωτήρης Κοντιζάς τους αιφνιδίασε, ζητώντας τους να φορέσουν μαύρες ποδιές.

MasterChef: Οι διαγωνιζόμενοι έτοιμοι για την πρώτη μεγάλη μάχη

«Ακολουθεί δοκιμασία αποχώρησης. Στο τέλος της ημέρας, δύο από εσάς θα αποχωρήσουν. Συνεχίζετε όλοι να διεκδικείτε μία λευκή ποδιά με το όνομά σας, αλλά ταυτόχρονα κινδυνεύετε να μην την πάρετε ποτέ», τους ανακοίνωσε και αμέσως ο ενθουσιασμός τους μετατράπηκε σε εκκωφαντική σιωπή.

Αμέσως μετά τον λόγο πήρε ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος, ο οποίος αποκάλυψε τα διαδικαστικά της πρώτης μαγειρικής δοκιμασίας. Κάτω από τους πάγκους των παικτών υπήρχε ένας δίσκος, όπως τους ενημέρωσε ο κριτής. Έχοντας στη διάθεσή τους 60 λεπτά, θα πρέπει να ετοιμάσουν ένα πιάτο με πρωταγωνιστή το αγαπημένο τους υλικό.

MasterChef: Ο Γιώργος θα προσπαθήσει να εντυπωσιάσε με μανιτάρια

«Αυτός με την καλύτερη προσπάθεια θα είναι ο πρώτος που θα πάρει λευκή ποδιά με το όνομά του και θα περάσει απευθείας στην επόμενη φάση, εξασφαλίζοντας τη θέση του στο MasterChef 10. Όμως, οι δύο που θα έχουν τις πιο αδύναμες προσπάθειες θα είναι εκείνοι που θα αποχωρήσουν από τον διαγωνισμό πριν καλά καλά αρχίσει. Είστε 17, στο τέλος της ημέρας θα είστε 15», κατέληξε ο chef Κοντιζάς, ανακοινώνοντάς τους τη διπλή αποχώρηση.

Στον φετινό επετειακό κύκλο θα χορτάσουμε μαγειρική, αλλά και ανατροπές, μια γεύση των οποίων πήραμε στο αποψινό επεισόδιο!

Δείτε όλα τα επεισόδια του MasterChef