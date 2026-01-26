MasterChef: Κωνσταντίνος VS Νίκος: Ποιος από τους δύο μπαίνει στο σπίτι;

Μετά την ολοκλήρωση των auditions, οι 17 διαγωνιζόμενοι μπήκαν κατευθείαν στα βαθιά, διεκδικώντας από την πρώτη κιόλας μέρα την παραμονή τους στο MasterChef 10.

Το ζητούμενο της αποψινής δοκιμασίας ήταν να δημιουργήσουν πιάτα με πρωταγωνιστές αγαπημένα τους υλικά. Οι διαγωνιζόμενοι που ξεχώρισαν ήταν δύο άνδρες με ρίζες από τη Μάνη: ο Κωνσταντίνος, που ετοίμασε καραβίδες, και ο Νίκος, που μαγείρεψε λαβράκι. Οι προσπάθειές τους δεν πέρασαν απαρατήρητες από τους κριτές.

MasterChef: Η μάχη της λευκής ποδιάς και ο μεγάλος νικητής

«Κωνσταντίνε και Νίκο, είχατε δύο πολύ καλές προσπάθειες, η μία από τις δύο είναι αυτή που θα πάρει και τη λευκή ποδιά. Άρα, θα είναι και ο πρώτος που θα κερδίσει τη θέση του στον διαγωνισμό», είπε ο Πάνος Ιωαννίδης, προκαλώντας αγωνία στους διαγωνιζόμενους.

Λίγα λεπτά αργότερα, ο Σωτήρης Κοντιζάς αποκάλυψε τον μεγάλο νικητή, που μπαίνει πρώτος στο σπίτι του MasterChef: «Δύο εξαιρετικές προσπάθειες. Δύο πάρα πολύ καλά πιάτα. Λευκή ποδιά με το όνομά σας πάνω, ένας απο τους δύο σήμερα θα την κερδίσει, τι σημαίνει αυτό; Είσοδος στο σπίτι του MasterChef. Εκείνος που κερδίζει σήμερα, την πρώτη μέρα, λευκή ποδιά, είναι ο Κωνσταντίνος».

Ο Κωνσταντίνος είναι ο πρώτος διαγωνιζόμενος που μπαίνει στο σπίτι του MasterChef

Ο Κωνσταντίνος ξέσπασε σε χαμόγελα, περιγράφοντας την ευτυχία του: «Είναι σαν να μου έδωσαν μια σακούλα με σοκολάτες», είπε με χιούμορ, ενώ ταυτόχρονα έδωσε «υποσχέσεις» για το μέλλον: «Την πήραμε. Είμαι ο πρώτος του MasterChef 10 που μπαίνει πρώτος στο σπίτι. Σκοπός μου είναι τώρα να είμαι πρώτος και στο τέλος».

Η πρώτη μέρα του διαγωνισμού δεν θα μπορούσε να ξεκινήσει πιο εντυπωσιακά, με τον Κωνσταντίνο να βάζει το πρώτο «λιθαράκι» για την πορεία του προς τον τίτλο.

