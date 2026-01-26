MasterChef: Το πιάτο του Κωνσταντίνου άγγιξε την τελειότητα!

Έφτασε η σειρά του Κωνσταντίνου να παρουσιαστεί μπροστά στους κριτές και να τους δείξει την προσπάθειά του, με την οποία ευελπιστεί να παραμείνει στον διαγωνισμό.

Ο 37χρονος διαγωνιζόμενος ετοίμασε καραβίδα με κρέμα καλαμποκιού, την οποία συνόδευε με beurre blanc miso, χαβιάρι και «αέρα» bisque. Σε γενικές γραμμές, το αποτέλεσμα τον άφησε ευχαριστημένο, με εξαίρεση τα σπαράγγια, που δεν πρόλαβε να προσθέσει στο πιάτο του.

MasterChef: Δυναμικό ξεκίνημα για τον Κωνσταντίνο

Αυτό, σύμφωνα με τους κορυφαίους chefs, ήταν και το μοναδικό ατόπημα, καθώς το δημιούργημά του ήταν κατά τα άλλα τέλειο. «Λίγα σπαράγγια αν είχε το πιάτο, θα ήταν τέλειο», σχολίασε ο Σωτήρης Κοντιζάς, παραδεχόμενος ότι του έλειψε το συγκεκριμένο υλικό.

MasterChef: «Έκλεψε» τις εντυπώσεις το πιάτο του χαμογελαστού Κωνσταντίνου

Ο Πάνος Ιωαννίδης ήταν ο επόμενος κριτής που έδωσε τα εύσημα στον ευδιάθετο Κωνσταντίνο. «Μπράβο Κωνσταντίνε, ένα πάρα πολύ νόστιμο πιάτο», του είπε, ανεβάζοντάς του κι άλλο το ηθικό.

Μετά απ' όσα άκουσε, ο Κωνσταντίνος δε γινόταν να μην πετάει στα ουράνια. Φυσικά, βάζει σοβαρή να φορέσει την πολυπόθητη λευκή ποδιά!

