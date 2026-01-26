MasterChef: Το πιάτο του Κωνσταντίνου άγγιξε την τελειότητα!

Οι κριτές έκαναν μόνο μια μικρή παρατήρηση στον 37χρονο

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
27.01.26 , 00:13 Cash or Trash: Ο Γιάννης έβαλε στοίχημα ότι θα πουλήσει το αντικείμενό του;
27.01.26 , 00:11 MasterChef: «Παλεύουν με αντίπαλο που δε γνωρίζουν» - Δείτε το trailer
27.01.26 , 00:06 MasterChef: Αυτές οι παίκτες αποχώρησαν πρώτοι από τον διαγωνισμό
26.01.26 , 23:58 MasterChef: Κωνσταντίνος VS Νίκος: Ποιος από τους δύο μπαίνει στο σπίτι;
26.01.26 , 23:41 MasterChef: Το πιάτο του Κωνσταντίνου άγγιξε την τελειότητα!
26.01.26 , 23:29 MasterChef: Λεωνίδας Κουτσόπουλος: «Είναι λίγο φτωχό σε γαρνιτούρες»
26.01.26 , 23:19 MasterChef: Το πιάτο του Κωνσταντίνου Γ. έβαλε σε σκέψεις τους κριτές
26.01.26 , 23:01 Ρέμα Βάρδα στο Πικέρμι: Ο δρόμος «κόπηκε» στα δύο
26.01.26 , 22:09 ΟΠΕΚΕΠΕ: Δέσμευση περιουσίας αγροτοσυνδικαλιστή και λογιστή από την Κρήτη
26.01.26 , 22:05 MasterChef: Τα πειράγματα του Σωτήρη Κοντιζά στον Λεωνίδα Κουτσόπουλο
26.01.26 , 21:57 Υπουργικό: Τέλος τα δικαιολογητικά στις αιτήσεις προς το Δημόσιο!
26.01.26 , 21:46 TOYOTA GAZOO Racing-WRT: Επική νίκη Solberg στο Rallye Monte-Carlo
26.01.26 , 21:26 Συμβούλιο της Ευρώπης: Ολοκληρώθηκε η προεδρική θητεία Θ. Ρουσόπουλου
26.01.26 , 21:16 Θεσσαλονίκη: Έσκασε αγωγός νερού και τραυμάτισε εργάτες
26.01.26 , 21:15 MasterChef: Οι διαγωνιζόμενοι ανακαλύπτουν την ολοκαίνουργια κουζίνα
Ελισάβετ Μουτάφη: Με τον γιο της, Δημήτρη, σε μουσική παιδική παράσταση
Γιάννης Πρετεντέρης: Σπάνια δημόσια εμφάνιση με τη σύζυγό του, Σάντρα
Μαρία Τζομπανάκη: Με τον σύζυγό της, Γιάννη Βάλβη, στην πρεμιέρα της
Cash or Trash: «Παροξυσμός» για τα σκουλαρίκια Tiffany - Πόσο πουλήθηκαν;
Αλεξάνδρα Νίκα: Η elegant black lace εμφάνιση σε γάμο
In love η Παυλίδου: «Βρήκα τον άνθρωπό μου 10 χρόνια μετά το διαζύγιό μου»
Eύη Βατίδου: Γενέθλια στις Γαλλικές Άλπεις
Φωτιά Βιολάντα: Τα πρόσωπα της τραγωδίας
«Λύγισε» η Χρηστίδου: «Προκάλεσα κακό χωρίς να το θέλω»
Kαινούργιου: Μεταμόρφωσε ένα απλό δωμάτιο σε ονειρικό dressing room
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Έφτασε η σειρά του Κωνσταντίνου να παρουσιαστεί μπροστά στους κριτές και να τους δείξει την προσπάθειά του, με την οποία ευελπιστεί να παραμείνει στον διαγωνισμό.

Ο 37χρονος διαγωνιζόμενος ετοίμασε καραβίδα με κρέμα καλαμποκιού, την οποία συνόδευε με beurre blanc miso, χαβιάρι και «αέρα» bisque. Σε γενικές γραμμές, το αποτέλεσμα τον άφησε ευχαριστημένο, με εξαίρεση τα σπαράγγια, που δεν πρόλαβε να προσθέσει στο πιάτο του.

MasterChef: Δυναμικό ξεκίνημα για τον Κωνσταντίνο

MasterChef: Δυναμικό ξεκίνημα για τον Κωνσταντίνο

Αυτό, σύμφωνα με τους κορυφαίους chefs, ήταν και το μοναδικό ατόπημα, καθώς το δημιούργημά του ήταν κατά τα άλλα τέλειο. «Λίγα σπαράγγια αν είχε το πιάτο, θα ήταν τέλειο», σχολίασε ο Σωτήρης Κοντιζάς, παραδεχόμενος ότι του έλειψε το συγκεκριμένο υλικό.

MasterChef: «Έκλεψε» τις εντυπώσεις το πιάτο του χαμογελαστού Κωνσταντίνου

MasterChef: «Έκλεψε» τις εντυπώσεις το πιάτο του χαμογελαστού Κωνσταντίνου

Ο Πάνος Ιωαννίδης ήταν ο επόμενος κριτής που έδωσε τα εύσημα στον ευδιάθετο Κωνσταντίνο. «Μπράβο Κωνσταντίνε, ένα πάρα πολύ νόστιμο πιάτο», του είπε, ανεβάζοντάς του κι άλλο το ηθικό.

Μετά απ' όσα άκουσε, ο Κωνσταντίνος δε γινόταν να μην πετάει στα ουράνια. Φυσικά, βάζει σοβαρή να φορέσει την πολυπόθητη λευκή ποδιά!

Δείτε όλα τα επεισόδια του MasterChef 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
MASTERCHEF
 |
MASTERCHEF ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 |
MASTERCHEF 10
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top