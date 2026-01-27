MasterChef: Αυτές οι παίκτες αποχώρησαν πρώτοι από τον διαγωνισμό

Τέσσερις διαγωνιζόμενοι δεν κατάφεραν να ανταποκριθούν στην πρώτη μαγειρική δοκιμασία της φετινής σεζόν.

Αυτοί ήταν ο Κωνσταντίνος Γ., η Ιωάννα, ο Αντώνης και ο Αλέξανδρος. Ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος ανακοίνωσε τον πρώτο διαγωνιζόμενο που αποχωρεί από το MasterChef 10: «Η πιο αδύναμη προσπάθεια για σήμερα, και αυτός που θα αποχωρήσει άμεσα από τον διαγωνισμό, είναι ο Κωνσταντίνος».

MasterChef: Ο Κωνσταντίνος Γ. έβγαλε πρώτος την ποδιά

Λίγο πριν αποχωριστεί τη μαύρη ποδιά του, ο Κωνσταντίνος Γ. δήλωσε πως κρατά την εμπειρία και κοιτάζει μπροστά: «Αποχωρώ από το MasterChef. Αυτή η μικρή γευστική εμπειρία ήταν πάρα πολύ καλή. Από εκεί και πέρα, ό,τι έγινε έγινε. Το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω. Εμείς προχωράμε μπροστά».

Ο Αντώνης επέστρεψε προσωρινά στον πάγκο του, καθώς οι κριτές διέκριναν γεύση στο πιάτο του. Γνωρίζει ότι υστερεί σε τεχνικές, τις οποίες φιλοδοξεί να βελτιώσει όσο διάστημα θα βρίσκεται στο MasterChef.

Ο chef Κουτσόπουλος συνέχισε με τον δεύτερο διαγωνιζόμενο που βλέπει την πόρτα της εξόδου, και αυτός ήταν ο Αλέξανδρος, προς έκπληξη κάποιων αντιπάλων του που πίστευαν πολύ στις ικανότητές του.

Ο Αλέξανδρος αποχωρεί οριστικά από το MasterChef

Ο ίδιος, παρ’ όλα αυτά, δεν ξαφνιάστηκε, σημειώνοντας πως θα συνεχίσει να ασχολείται με τη μαγειρική, ενώ εμφανίστηκε ιδιαίτερα θετικός στο ενδεχόμενο να τον δούμε σε επόμενο κύκλο.

«Άκουσα το όνομά μου και δεν ξαφνιάστηκα καθόλου. Το πήρα αρκετά χαλαρά. Δεν σταματάει εδώ. Ίσως έρθω του χρόνου», τόνισε χαρακτηριστικά.

Οι υπόλοιποι διαγωνιζόμενοι συνεχίζουν τον αγώνα τους για να μπουν στο σπίτι του MasterChef, όπου έχει ήδη εξασφαλίσει θέση ο Κωνσταντίνος.

