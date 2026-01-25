Eύη Βατίδου: Γενέθλια στις Γαλλικές Άλπεις

Μία ανάσα από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις πήρε η Εύη Βατίδου και πήγε για σκι στις Γαλλικές Άλπεις. Η πρώην σύζυγος του Αλέξη Κούγια ταξίδεψε με τους φίλους της στο εξωτερικό και γιόρτασε εκεί τα γενέθλιά της.

Το πρώην μοντέλο και τηλεπαρουσιάστρια βρέθηκε στο Μεζέβ της Γαλλίας, έκανε σκι, απόλαυσε τη ζεστή σοκολάτα της και έσβησε μία υπέροχη τούρτα.

Η Εύη Βατίδου μοιράστηκε φωτογραφίες από την εκδρομή της με τους διαδικτυακούς της φίλους στα social media.