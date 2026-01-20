Εύη Βατίδου: Η συγκινητική φωτογραφία για τα γενέθλια της κόρης της, Μάιρα

Ξεχωριστή είναι η σημερινή ημέρα για την Εύη Βατίδου, καθώς η κόρη της, Μάιρα, έχει τα γενέθλιά της! Η κόρη της με τον Αλέξη Κούγια κλείνει τα 21 της χρόνια και φυσικά, η μαμά της, θέλησε να μοιραστεί αυτό το χαρούμενο γεγονός με τους διαδικτυακούς της φίλους στα social media δημοσιοποιώντας ένα κολάζ φωτογραφιών με την κ'όρη της.

Η ανάρτηση της Εύης Βατίδου για τα γενέθλια της κόρης της:

Η Εύη Βατίδου λατρεύει τα παιδιά της Μάιρα και Χρίστο και το εκφράζει με κάθε τρόπο. Αυτή τη φορά έκανε μία ανάρτηση για τα γενέθλια της κόρης της. Η ίδια έγραψε συγκεκριμένα στη λεζάντα της: «Μου λείπει εκείνο το πανέμορφο μωράκι και οι υπέροχες στιγμές μας…αλλά αυτή είναι η ζωή . Σήμερα πιο ωραία, ώριμη κοπέλα, 21, κουκλάκι πάντοτε ! Να σε χαίρομαι, ευτυχία τύχη & γαλήνη στη ζωή σου. Ι LOVE YOU. Και… αναμένω πρόσκληση για το πάρτυ. Happy birthday! Η μαμά !». Όπως ήταν αναμενόμενο, τα likes και τα σχόλια «έπεσαν βροχή» με τους followers της να στέλνουν και αυτοί τις δικές τους ευχές για το 21χρονο κορίτσι.

Εύη Βατίδου: Ρεβεγιόν στα μπουζούκια με τα παιδιά της, Χρίστο και Μάιρα

Οικογενειακή υπόθεση ήταν το χριστουγεννιάτικο ρεβεγιόν 2025 για την Εύη Βατίδου, η οποία επέλεξε να περάσει το βράδυ της παραμονής των Χριστουγέννων έχοντας στο πλευρό της τα δύο της παιδιά.

Το πρώην μοντέλο διασκέδασε μαζί με τον γιο και την κόρη της, Χρίστο και Μάιρα Κούγια, στο νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζεται ο Θοδωρής Φέρρης.

Αυτές οι γιορτές ήταν διαφορετικές και συναισθηματικά φορτισμένες για την οικογένεια, καθώς πρόκειται για τις πρώτες που πέρασαν μετά την απώλεια του πατέρα και επί έτη συντρόφου, Αλέξη Κούγια. Παρ’ όλα αυτά, τα στιγμιότυπα που δημοσιεύτηκαν δείχνουν πως η οικογένεια παραμένει ενωμένη, στηρίζοντας ο ένας τον άλλον.

Ο Χρίστος Κούγιας με την Εύη Βατίδου τα Χριστούγεννα