Νέο Opel Frontera: Αιχμή του δόρατος στις πωλήσεις
Σημαντική βελτίωση των εμπορικών αποτελεσμάτων της στην ελληνική αγορά κατέγραψε η Opel το 2025. Συγκεκριμένα, η μάρκα με τον Κεραυνό σημείωσε αύξηση άνω του 18% στις ταξινομήσεις επιβατικών οχημάτων σε σύγκριση με το 2024, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της παρουσία και τη θετική ανταπόκριση του ελληνικού κοινού.

Νέο Opel Frontera: Αιχμή του δόρατος στις πωλήσεις

Καθοριστικό ρόλο σε αυτή την επιτυχία διαδραμάτισε το Νέο Opel Frontera, το οποίο αποτέλεσε την αιχμή του δόρατος για την εμπορική πορεία της μάρκας την περσινή χρονιά. Το πολυδιάστατο SUV, που ξεχωρίζει για την ευρυχωρία, την πρακτικότητα και την ευελιξία του, κέρδισε γρήγορα την εμπιστοσύνη του κοινού. Συγκεκριμένα, το Frontera σημείωσε 1.107 ταξινομήσεις, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 15% των συνολικών ταξινομήσεων επιβατικών οχημάτων της Opel. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι η συγκεκριμένη επίδοση επιτεύχθηκε σε διάστημα μικρότερο του ενός έτους, καθώς η εμπορική πορεία του μοντέλου ξεκίνησε μόλις τον Μάιο του 2025.

Νέο Opel Frontera: Αιχμή του δόρατος στις πωλήσεις

Η επιτυχία του Opel Frontera δεν είναι τυχαία. Με μήκος 4,385 m και χώρο αποσκευών που φτάνει τα 1.600 lt, το Frontera προσφέρει λύσεις στις απαιτήσεις της καθημερινότητας. Διατίθεται σε 5-θέσια ή 7-θέσια διάταξη, ενώ παράλληλα ενσωματώνει πληθώρα έξυπνων λύσεων που ενισχύουν την πρακτικότητα και την άνεση. Το Frontera προσφέρει απολαυστική οδήγηση με περιβαλλοντική υπευθυνότητα, διαθέτοντας αποδοτικά 48V υβριδικά συστήματα κίνησης με ισχύ 110 ή 145 ίππων, καθώς και αμιγώς ηλεκτρική έκδοση για μηδενικές εκπομπές ρύπων.

Οι τιμές για το Opel Frontera Hybrid με αυτόματο κιβώτιο ξεκινούν από €22.900, μετά από προωθητική ενέργεια της ελληνικής αντιπροσωπείας. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο opel.gr , ενώ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να γνωρίσουν από κοντά το δημοφιλές SUV κάνοντας ένα test drive στο επίσημο δίκτυο Opel.

OPEL
 |
OPEL FRONTERA
 |
ΠΩΛΗΣΕΙΣ
