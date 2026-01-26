TOYOTA GAZOO Racing-WRT: Επική νίκη Solberg στο Rallye Monte-Carlo

Πρώτη Δημοσίευση: 26.01.26, 19:46
TOYOTA GAZOO Racing-WRT: Επική νίκη Solberg στο Rallye Monte-Carlo
Ξεκινώντας την πρώτη τους σεζόν στην ομάδα TGR-WRT Rally1 με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο, ο Solberg και ο συνοδηγός του Elliott Edmondson έχουν πλέον κατακτήσει δύο νίκες από τις δύο πρώτες τους συμμετοχές με το αυτοκίνητο GR YARIS Rally1, μετά τη νίκη τους στο ντεμπούτο τους στο περσινό Ράλι Εσθονίας.  Όπως είναι παράδοση, το Rallye Monte-Carlo ξεκίνησε το απόγευμα της Πέμπτης από το Μονακό. Πριν όμως το πρώτο αυτοκίνητο περάσει την ράμπα εκκίνησης στο λιμάνι του πριγκιπάτου, ο Sebastien Ogier βοήθησε στην αποκάλυψη του GR Yaris Sebastien Ogier 9x World Champion Edition, τo οποίo σηματοδοτεί την επιτυχία του με την κατάκτηση του τίτλου το 2025, ισοφαρίζοντας το παγκόσμιο ρεκόρ.

 TOYOTA GAZOO Racing-WRT: Επική νίκη Solberg στο Rallye Monte-Carlo

Ο Solberg ηγήθηκε του αγώνα από τη δεύτερη ειδική διαδρομή το βράδυ της Πέμπτης και ο 24χρονος γίνεται ο νεότερος νικητής του Rallye Monte-Carlo στη σύγχρονη εποχή, νεότερος λίγο λιγότερο από ένα χρόνο από ό,τι ήταν ο Ogier όταν σημείωσε την πρώτη από τις 10 νίκες του στο Monte-Carlo το 2009. Ο Solberg είναι επίσης το πρώτο μέλος της διάσημης οικογένειάς του που κερδίζει τον αγώνα. 

 TOYOTA GAZOO Racing-WRT: Επική νίκη Solberg στο Rallye Monte-Carlo
Είναι επίσης η πρώτη φορά που το βάθρο καταλαμβάνεται αποκλειστικά από έναν μόνο κατασκευαστή στη διοργάνωση από το 2015, και η πρώτη φορά που η Toyota πετυχαίνει αυτό το κατόρθωμα. Η νίκη του Solberg είναι η έβδομη που επιτυγχάνεται με αυτοκίνητο Toyota στο Monte-Carlo. Ενώ το Rallye Monte-Carlo φημίζεται για τις χειμερινές καιρικές συνθήκες στους δρόμους των Γαλλικών Άλπεων, η φετινή έκδοση ήταν η πιο απαιτητική εδώ και πολλά χρόνια. Οι περισσότερες ειδικές διαδρομές ήταν καλυμμένες με χιόνι, πάγο, βροχή και λάσπη, με ελάχιστη στεγνή άσφαλτο. 

Τι ακολουθεί; 

Το Ράλι Σουηδίας (12-15 Φεβρουαρίου) είναι ο μόνος πλήρης χειμερινός αγώνας της σεζόν που διεξάγεται σε χιόνι και πάγο. Για τον λόγο αυτό μεταλλικά καρφιά που τοποθετούνται στα ελαστικά εφαρμόζουν στην επιφάνεια για να παρέχουν πρόσφυση και να επιτρέπουν μερικές από τις υψηλότερες ταχύτητες της χρονιάς. 

ΤOYOTA
TOYOTA GAZOO RACING-WRT
RALLYE MONTE-CARLO
ΝΙΚΗ SOLBERG
