Πύρρος Δήμας - Αφροδίτη Σκαφίδα: Με την κόρη τους σε φιλανθρωπική εκδήλωση

Ο Πύρρος Δήμας και η Αφροδίτη Σκαφίδα έδωσαν το παρών στην εκδήλωση «Padel με αγάπη για την Αργώ», που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 19 Οκτωβρίου στο Olympico Padel Club. Το φιλανθρωπικό τουρνουά διοργανώθηκε με πρωτοβουλία της Ευγενίας Τερζάκη, συνδυάζοντας τον αθλητισμό με την κοινωνική προσφορά και την καλή διάθεση.

Η γνωστή πρωτοβουλία είχε στόχο τη στήριξη του συλλόγου “Αργώ”, με τα έσοδα της εκδήλωσης να διατίθενται για τη συνέχιση του πολύτιμου έργου του. Στο πλευρό των συμμετεχόντων βρέθηκαν πολλοί φίλοι του padel, αλλά και άνθρωποι από τον χώρο του αθλητισμού και της κοινωνικής δράσης, σε μια διοργάνωση που ανέδειξε τη δύναμη της ομαδικότητας και της προσφοράς.

Ανάμεσα στους παρευρισκόμενους, ξεχώρισε το ζευγάρι Πύρρος Δήμας – Αφροδίτη Σκαφίδα, που βρέθηκαν στο γήπεδο μαζί με τη μικρή τους κόρη. Ο κορυφαίος Ολυμπιονίκης της άρσης βαρών και η εντυπωσιακή πρώην αθλήτρια του επί κοντώ έδειχναν ιδιαίτερα ευδιάθετοι, ενώ δεν έλειψαν τα χαμόγελα και οι τρυφερές στιγμές με το παιδί τους.

Οι δυο τους, που μετρούν αρκετά χρόνια κοινής πορείας, έχουν επιλέξει να κρατούν χαμηλό προφίλ, ωστόσο δεν κρύβουν την αγάπη τους για τον αθλητισμό, αλλά και τη συμμετοχή τους σε δράσεις με κοινωνικό χαρακτήρα.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με επιτυχία, αποδεικνύοντας ότι ο αθλητισμός μπορεί να γίνει όχημα αγάπης και αλληλεγγύης. Ο Πύρρος Δήμας και η Αφροδίτη Σκαφίδα ήταν από τους συμμετέχοντες που κέρδισαν τις εντυπώσεις, όχι μόνο για την παρουσία τους, αλλά και για τη θετική ενέργεια που μετέφεραν στο event.

Το ζευγάρι παντρεύτηκε με θρησκευτικό γάμο τον Φεβρουάριο του 2024.

ΠΥΡΡΟΣ ΔΗΜΑΣ, ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΚΑΦΙΔΑ

