Προσυμπληρωμένες φορολογικές δηλώσεις: Οι ημερομηνίες - κλειδιά

Οι παγίδες που πρέπει να αποφύγετε

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
23.01.26 , 21:13 Απίστευτες εικόνες: Άγριο ξύλο οδηγών στη Λυκόβρυση για την προτεραιότητα!
23.01.26 , 21:07 Επιμέλεια τέκνων: Η ρύθμιση που αξιοποίησε η Όλγα Κεφαλογιάννη
23.01.26 , 20:48 Τα νέα SEAT Ibiza και Arona στην Ελλάδα
23.01.26 , 20:24 Marseaux: «Δεν μπορούμε να αρέσουμε σε όλους»
23.01.26 , 20:13 Σπύρος Καρατζαφέρης: Η συγκινητική ανάρτηση της κόρης του, Λίλλυς
23.01.26 , 20:11 Γρίπη: Διασωληνωμένη με εγκεφαλίτιδα η 6χρονη - Κρίσιμα τα επόμενα 24ωρα
23.01.26 , 19:58 Έλενα Παπαρίζου: Εντυπωσιακή και πιο αδύνατη από ποτέ στη νέα της εμφάνιση
23.01.26 , 19:58 Μετά τις πλημμύρες το πλιάτσικο στις περιουσίες που επλήγησαν
23.01.26 , 19:44 Τροχός της Τύχης: Τα «συνώνυμα» δυσκόλεψαν τον Χάρη - Εσύ πώς θα τα πας;
23.01.26 , 19:24 Ακίνητα: Παράταση για τακτοποίηση αυθαίρετων κατασκευών
23.01.26 , 19:17 Sinners: Τι είναι αυτή η ταινία με τις 16 υποψηφιότητες στα φετινά Όσκαρ;
23.01.26 , 18:55 Προσυμπληρωμένες φορολογικές δηλώσεις: Οι ημερομηνίες - κλειδιά
23.01.26 , 18:30 Kαινούργιου: Μεταμόρφωσε ένα απλό δωμάτιο σε ονειρικό dressing room
23.01.26 , 18:29 Κατερίνα Καραβάτου: Κι επίσημα στις 31/1 η πρεμιέρα της νέας της εκπομπής
23.01.26 , 18:13 Αλλάζει ξανά ο καιρός: Έρχονται καταιγίδες, χιόνια και σκόνη!
Άρης Σοϊλέδης: «Νόμιζε ότι θα πεθάνει μπροστά μου, την πήγα στα επείγοντα»
Kαινούργιου: Μεταμόρφωσε ένα απλό δωμάτιο σε ονειρικό dressing room
Νικολάου: «Ήμουν στο σπίτι χωρισμένη, χωρίς δουλειά και εγχειρισμένη»
Καιρός: Έρχεται νέα 48ωρη κακοκαιρία – Πότε ξεκινάει
«Τίτλοι τέλους» στον γάμο πασίγνωστου ζευγαριού του Χόλιγουντ
Σάκης Κατσούλης: Πλημμύρισε η επιχείρησή του στο Περιστέρι
Σπάραξε η χήρα του λιμενικού στην κηδεία - «Υιοθετεί» το παιδί του η Βουλή
Συνατσάκη - Παπαδημητρίου: Βόλτα στη Γλυφάδα με casual street style
Ελένη - Ετεοκλής: «Μένουμε στην Άνω Γλυφάδα. Ζήσαμε το απίστευτο!»
Τσιμτσιλή για Λιβαθυνού: «Διάβασα ότι μάζευε τα πράγματά της με λυγμούς»
Περισσότερα

VIDEOS

Προϋπολογισμός 2025: Αυξάνονται Μισθοί Και Συντάξεις
Προϋπολογισμός 2025: Αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις- Μείωση σε φόρους
Τριπλή Ενίσχυση Στους Συνταξιούχους Πριν Τα Χριστούγεννα
Συνταξιούχοι: Τριπλή ενίσχυση πριν τις γιορτές - Τι φέρνει ο
Influencers: Πώς Ξεφεύγουν Από Την Εφορία
Πάρτι φοροδιαφυγής από τους influencers - Έπιασε δουλειά η ΑΑΔΕ
Μείωση Τιμών: Τα 123 Προϊόντα Της Λίστας
Μείωση τιμών: Τα 123 προϊόντα που θα πωλούνται φθηνότερα
Gigabit Voucher: Επιδότηση 200 Ευρώ Για Ίντερνετ
Gigabit Voucher: Πώς θα πάρετε επιδότηση 200 ευρώ για γρήγορο
Οι Όροι Για Τα Προγράμματα Σπίτι Μου ΙΙ, Ανακαινίζω Το Σπίτι
Οι όροι για τα προγράμματα «Σπίτι μου ΙΙ», «Αναβαθμίζω το
Χατζηδάκης: Οι 12 Αυξήσεις Αποδοχών Από Την Κυβέρνηση
Χατζηδάκης: Αυτές είναι οι 12 αυξήσεις αποδοχών και οι 12
Φωτιές Αττική: Τα Μέτρα Στήριξης Των Πυρόπληκτων
Τα μέτρα στήριξης για τους πυρόπληκτους από τη φωτιά στην
ΠΑΡΑΛΙΕΣ
MyCoast: Πρόστιμα και «λουκέτα» σε 450 επιχειρήσεις
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
Ρεύμα: Τα Τρία Μέτρα Στήριξης Των Καταναλωτών
Τα τρία μέτρα ενίσχυσης για το ρεύμα - Επιδότηση για
Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια
Ακτοπλοϊκά εισιτήρια: Κατόπιν... εορτής τα αποτελέσματα έρευνας στις τιμές
Ηλεκτρικό Ρεύμα
Ηλεκτρικό ρεύμα: Τι θα περιλαμβάνουν τα μέτρα στήριξης των καταναλωτών
Nova: Αναπτύσσει το έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
H Νοva αναπτύσσει τo έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
Λουκέτο Σε Beach Bar Γνωστής Παρουσιάστριας Στη Σέριφο
«Λουκέτο» σε beach bar γνωστής παρουσιάστριας της τηλεόρασης στη Σέριφο
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Οικονομια
Πηγή: newpost.gr, φωτογραφία Ευρωκίνηση
φορολογικές δηλώσεις
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

2 εκατομμύρια φορολογούμενοι θα δουν φέτος τις δηλώσεις τους ήδη έτοιμες και προσυμπληρωμένες. 
Η ηλεκτρονική πλατφόρμα myAADE ανοίγει στις 16 Μαρτίου 2026, ενώ η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων λήγει στις 15 Ιουλίου 2026. Το χρονοδιάγραμμα πληρωμής του φόρου εισοδήματος δεν αλλάζει. 

Τα κρίσιμα σημεία που χρειάζονται έλεγχο

1. Εισοδήματα και φόροι που έχουν παρακρατηθεί

Στην εφαρμογή εμφανίζονται όλα τα στοιχεία που έχουν αποσταλεί από εργοδότες και ασφαλιστικούς φορείς. Οι σχετικοί κωδικοί είναι κλειδωμένοι και τυχόν λάθη διορθώνονται μόνο από τον φορέα που εξέδωσε τη βεβαίωση, με νέα αποστολή αρχείου.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο newpost.gr  
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ
 |
ΠΡΟΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ
 |
ΑΑΔΕ
 |
NEWPOST
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top