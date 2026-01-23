Προσυμπληρωμένες φορολογικές δηλώσεις: Οι ημερομηνίες - κλειδιά

2 εκατομμύρια φορολογούμενοι θα δουν φέτος τις δηλώσεις τους ήδη έτοιμες και προσυμπληρωμένες.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα myAADE ανοίγει στις 16 Μαρτίου 2026, ενώ η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων λήγει στις 15 Ιουλίου 2026. Το χρονοδιάγραμμα πληρωμής του φόρου εισοδήματος δεν αλλάζει.

Τα κρίσιμα σημεία που χρειάζονται έλεγχο

1. Εισοδήματα και φόροι που έχουν παρακρατηθεί

Στην εφαρμογή εμφανίζονται όλα τα στοιχεία που έχουν αποσταλεί από εργοδότες και ασφαλιστικούς φορείς. Οι σχετικοί κωδικοί είναι κλειδωμένοι και τυχόν λάθη διορθώνονται μόνο από τον φορέα που εξέδωσε τη βεβαίωση, με νέα αποστολή αρχείου.

