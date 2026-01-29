MAN Truck & Bus: Πόσα οχήματα πούλησε το 2025

Η MAN Truck & Bus παρέδωσε συνολικά περίπου 101.600 νέα οχήματα κατά το οικονομικό έτος 2025, καταγράφοντας αύξηση πωλήσεων σχεδόν 6% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Η επίδοση αυτή επιτεύχθηκε παρά τις συνεχιζόμενες δύσκολες συνθήκες της αγοράς και ειδικό-τερα στην ευρωπαϊκή αγορά φορτηγών, η οποία στις βασικές αγορές κινήθηκε σε επίπεδα αντί-στοιχα με εκείνα της περιόδου της πανδημίας. Καθοριστικό ρόλο στη συνολική αύξηση των πω-λήσεων διαδραμάτισαν τα αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα, τα οποία παρουσίασαν ιδιαίτερα δυνα-μική ανάπτυξη στους τομείς των φορτηγών και των λεωφορείων.
Ο τομέας των φορτηγών παρέμεινε σχεδόν σταθερός μέσα σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό περιβάλλον. Με περίπου 63.300 πωληθέντα οχήματα, οι πωλήσεις διαμορφώθηκαν μόλις 0,6% χαμηλότερα σε σχέση με το 2024. Ιδιαίτερα θετική ήταν η ανταπόκριση για τα ηλεκτρικά φορ-τηγά, με περισσότερα από 620 βαρέα eTrucks να πωλούνται το 2025, παρά το γεγονός ότι η σειριακή παραγωγή τους ξεκίνησε εντός της χρονιάς. Παράλληλα, τα βιβλία παραγγελιών για το 2026 βρίσκονται ήδη σε υψηλά επίπεδα.
Στον τομέα των λεωφορείων, η MAN κατέγραψε ισχυρή ανάκαμψη το 2025, με αύξηση σχεδόν 49% και περισσότερα από 7.000 οχήματα. Οι πωλήσεις κινήθηκαν κυρίως από τα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα, με τα ηλεκτρικά αστικά λεωφορεία να σημειώνουν αύξηση άνω του 118%, ξεπερνώντας τις 1.300 μονάδες και καταγράφοντας νέο ιστορικό ρεκόρ.Ο τομέας των van της MAN σημείωσε επίσης νέο ιστορικό υψηλό, με περισσότερα από 31.300 πωληθέντα οχήματα.