Κακοκαιρία Kristin: Ήχησε το 112 στη Ροδόπη για πιθανή υπερχείλιση ποταμών

Ήχησε πριν από λίγο το 112 στη Ροδόπη λόγω της κακοκαιρίας Kristin.

Το μήνυμα προειδοποιεί όσους βρίσκονται στις περιοχές Μελέτη και Ήφαιστος, να είναι σε ετοιμότητα για πιθανή υπερχείλιση ποταμών.

Αναλυτικά το μήνυμα στους κατοίκους ανέφερε: «Αν βρίσκεστε στις περιοχές Μελέτη και Ήφαιστος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης παραμείνετε σε ετοιμότητα λόγω πιθανής υπερχείλισης παρακείμενων ποταμών».

Σφοδρότατη και με διάρκεια είναι η κακοκαιρία στη Ροδόπη. Το φαινόμενο ήταν πολύ έντονο τις μεσημεριανές ώρες και συνοδεύθηκε και από πολύ μικρή ορατότητα. Εκτιμάται πως τα χιλιοστά της βροχής που έπεσε ξεπερνούν τα 60.

Πλημμυρικά φαινόμενα αντιμετωπίζουν οι οικισμοί Μελέτη και Ήφαιστος του Δήμου Κομοτηνής, καθώς έχουν φουσκώσει τα παρακείμενα ποτάμια Τραύος και Βοζβόζης.

Η έντονη βροχόπτωση που σαρώνει την περιοχή της Ροδόπης από τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης 29 Ιανουαρίου, είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργηθούν σοβαρά προβλήματα στα Φατήργιακα.

Η στάθμη των υδάτων ανέβηκε επικίνδυνα, μετατρέποντας για ακόμη μια φορά τις αγροτικές εκτάσεις και τους δρόμους γύρω από την Ιερά Μονή Παναγίας Φανερωμένης Βαθυρρύακος σε μια απέραντη λίμνη.

Δύσκολη είναι η κατάσταση και στην Αλεξανδρούπολη που έχει χτυπηθεί ιδιαίτερα από τη νεροποντή. Στο λιμάνι τα φαινόμενα είναι έντονα λόγω της κακοκαιρίας. Στον Απαλό πλημμύρισαν δρόμοι και αποκλείστηκε το Δημοτικό Σχολείο.

Παράλληλα, σε ισχύ έχει τεθεί απαγορευτικό απόπλου για το δρομολόγιο Αλεξανδρούπολη - Σαμοθράκη λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.