ΔΥΠΑ: Πρόγραμμα για χιλιάδες μητέρες με 680 ευρώ τον μήνα

Ποιες αφορά - Τι περιλαμβάνει

Πηγή: dnews.gr / Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Τατιάνα Μπόλαρη)
ΔΥΠΑ: Πρόγραμμα Για Χιλιάδες Μητέρες Με 680 Ευρώ Τον μήνα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ιδιαίτερα αυξημένο ενδιαφέρον καταγράφεται από την αγορά εργασίας για το νέο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ που αφορά μητέρες ανηλίκων. Σύμφωνα με πληροφορίες του Dnews ήδη οι εργοδότες έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την πρόσληψη 4.200 γυναικών, από την έναρξη του προγράμματος, την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου.

Το πρόγραμμα αφορά την επιχορήγηση επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ανέργων γυναικών, με έμφαση σε μητέρες ανήλικων τέκνων, και διαθέτει συνολικό προϋπολογισμό 101.813.625 ευρώ, ο οποίος χρηματοδοτείται από πόρους της ΔΥΠΑ.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο dnews.gr

ΔΥΠΑ – ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΡΓΑΣΙΑ
ΜΗΤΕΡΕΣ
