Πρόγραμμα Δωρεάς Τροφίμων «Θρέφουμε με αγάπη» της ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε

Η Γιώτης έχει στηρίζει πάνω από 100 φορείς πανελλαδικά το 2025

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
29.01.26 , 15:42 Βιολάντα: Τι κατέθεσε ο ιδιοκτήτης για τη φονική έκρηξη
29.01.26 , 15:37 Επείγουσα αεροδιακομιδή νεογνού λόγω λοίμωξης
29.01.26 , 15:11 Πρόγραμμα Δωρεάς Τροφίμων «Θρέφουμε με αγάπη» της ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε
29.01.26 , 15:11 MasterChef: Οι τελευταίες λευκές ποδιές είναι πλέον μετρημένες!
29.01.26 , 15:01 Η Έλενα Τσαγκρινού χώρισε από τον Dj Stephan: «Είναι κάτι που πληγώνει»
29.01.26 , 14:30 Τροχαίο ΠΑΟΚ: «Σκοτώθηκε στον ίδιο δρόμο με τον πατέρα του»
29.01.26 , 14:28 Βιολάντα: Θρήνος στην κηδεία της Σταυρούλας - Συντετριμμένα τα 3 παιδιά της
29.01.26 , 14:04 Οι ευνοϊκές και ποιες οι δύσκολες μέρες του Φλεβάρη για το κάθε ζώδιο
29.01.26 , 13:45 Αθηνά Ωνάση: Ποια είναι η περιουσία της - Οι επενδύσεις και τα ακίνητα
29.01.26 , 13:42 MasterChef: «Η σημερινή ημέρα θα κρίνει αν θα κοιμηθείτε στο σπίτι σας»
29.01.26 , 13:31 «'Έχει ενημερώσει ο Αντετοκούνμπο, έτοιμος να αλλάξει πόλη και ομάδα»
29.01.26 , 13:26 Αλειφερόπουλος: «Με τη Μαρία Αλειφέρη δεθήκαμε όταν μπήκα στην υποκριτική»
29.01.26 , 13:21 Θα έρθουν οι φίλοι σου το Σαββατοκύριακο; Φτιάξε τους αυτό το υπέροχο γλυκό
29.01.26 , 13:17 Έφτασαν στη Θεσσαλονίκη οι δύο τραυματίες οπαδοί του ΠΑΟΚ
29.01.26 , 13:06 Φραγκολιάς: «Μου έχει γίνει πρόταση από γυναίκα να φύγουμε για ΣΚ με λεφτά»
Δύσκολες ώρες για τον Γρηγόρη Αρναούτογλου - Πέθανε η μητέρα του
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Με chic total black look και YSL τσάντα
Στα «ύψη» η τιμή της χρυσής λίρας - Πόσο αγοράζεται και πόσο πωλείται
Τροχαίο ΠΑΟΚ: «Σκοτώθηκε στον ίδιο δρόμο με τον πατέρα του»
Δήμας - Σκαφιδά: Βόλτα με τη μικρή Ελευθερία και τον 16χρονο Νικόλα Δήμα
Βιολάντα: Θρήνος στην κηδεία της Σταυρούλας - Συντετριμμένα τα 3 παιδιά της
Βάρκιζα: Υποχώρησε τμήμα της παραλίας Κανάρια - Αποκλεισμένη η περιοχή
Ελένη Μενεγάκη: Δείχνει για πρώτη φορά την κόρη της, Βαλέρια - Έγινε 18!
Αντιγόνη Κουλουκάκου: «Άμα το 'ξερα νωρίτερα θα 'χα κάνει κι άλλα παιδιά»
Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Με casual chic outfit στο κέντρο της Αθήνας
Περισσότερα

VIDEOS

Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πρόγραμμα Δωρεάς Τροφίμων Θρέφουμε Με Αγάπη της ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Με σταθερό προσανατολισμό στην κοινωνική προσφορά, η ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε. συνεχίζει μέσα από το Πρόγραμμα Δωρεάς Τροφίμων «Θρέφουμε με αγάπη» να στηρίζει έμπρακτα την ελληνική κοινωνία, ενισχύοντας φορείς που βρίσκονται καθημερινά δίπλα σε οικογένειες και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Το Πρόγραμμα της ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε. περιλαμβάνει τόσο διαχρονικές δωρεές τροφίμων προς κοινωφελείς οργανισμούς, όσο και έκτακτες δωρεές τροφίμων σε περιπτώσεις απρόβλεπτων γεγονότων που δοκιμάζουν συνανθρώπους μας.

Κατά τη διάρκεια του 2025, η ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε., μέσω του «Θρέφουμε με αγάπη», προσέφερε περισσότερες από 720.000 μερίδες τροφίμων, καθώς και 10 τόνους αλεύρων, στηρίζοντας περισσότερους από 100 φορείς πανελλαδικά. Ανάμεσα σε αυτούς περιλαμβάνονται Κοινωνικά Παντοπωλεία Δήμων, Ιδρύματα, Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί για παιδιά, η Τράπεζα Τροφίμων, καθώς και πολλοί ακόμη κοινωνικοί φορείς.

Παράλληλα, η Eταιρεία συνέχισε τη μακρόχρονη και σταθερή στήριξή της προς οργανισμούς με σημαντικό κοινωνικό έργο, όπως «Το Χαμόγελο του Παιδιού», το Ίδρυμα «Θεοτόκος», τον Παιδικό σταθμό του Φιλανθρωπικού Σωματείου «Φίλοι του Παιδιού» και την Ιερά Μητρόπολη Περιστερίου, προσφέροντας προϊόντα σε μηνιαία βάση, για την κάλυψη βασικών διατροφικών αναγκών. Επίσης, από το 2025, η Εταιρεία έχει εντάξει στις σταθερές μηνιαίες δωρεές τροφίμων την Ιερά Μητρόπολη Ν. Ιωνίας, Φιλαδέλφειας, Ηρακλείου και Χαλκηδόνας και τον Παιδικό σταθμό της Ιεράς Μητρόπολης Σύρου.

Αντιλαμβανόμενη τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία, η ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε. παραμένει και το 2026 σταθερά προσηλωμένη στη στήριξη ευάλωτων ομάδων, συνεχίζοντας με συνέπεια να προσφέρει και να «Θρέφει με αγάπη».

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΘΡΕΦΟΥΜΕ ΜΕ ΑΓΑΠΗ
 |
ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε
 |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΩΡΕΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top