MasterChef: Οι τελευταίες λευκές ποδιές είναι πλέον μετρημένες!

Απόψε στις 21:00, η κουζίνα του MasterChef 10 παίρνει φωτιά! Μετά τη χθεσινή αποκάλυψη-βόμβα για την ύπαρξη δύο ξεχωριστών σπιτιών, η αγωνία κορυφώνεται καθώς η 2η μπριγάδα ρίχνεται στη μάχη για να εξασφαλίσει την είσοδό της στον διαγωνισμό και στο δικό της σπίτι.

Τι θα δούμε απόψε (Πέμπτη 29/1)

Η ένταση χτυπάει κόκκινο, καθώς οι τελευταίες λευκές ποδιές είναι πλέον μετρημένες. Οι υποψήφιοι της δεύτερης ομάδας καλούνται να αποδείξουν ότι αξίζουν μια θέση στον διαγωνισμό, αλλά η πίεση του χρόνου και οι απαιτήσεις των κριτών δημιουργούν ένα εκρηκτικό κοκτέιλ.

Mία ακόμη αποχώρηση έρχεται! Όπως ανακοινώνει ο Σωτήρης Κοντιζάς, το τέλος της ημέρας δε θα είναι ευχάριστο για όλους. Ένας παίκτης θα δει την πόρτα της εξόδου πριν καν προλάβει να εγκλιματιστεί.

Οι διαγωνιζόμενοι φαίνεται να τα βρίσκουν σκούρα. Η ατάκα «δεν υπάρχει περίπτωση να βγάλουμε πιάτο σήμερα» αντικατοπτρίζει το χάος που επικρατεί στους πάγκους.

Ταυτόχρονα, αρκετοί είναι οι παίκτες που αρχίζουν να αντιλαμβάνονται ότι «κάποιο λάκκο έχει η φάβα». Αν και δε γνωρίζουν ακόμα για το δεύτερο σπίτι και την ύπαρξη της άλλης μπριγάδας, νιώθουν ότι οι κανόνες φέτος έχουν αλλάξει ριζικά. Σκέφτονται ότι αποκλείεται να είναι τόσο λίγοι μάγειρες στον διαγωνισμό!

Αυτή η ομάδα των 14 επίδοξων σεφ ακολουθεί την ίδια ακριβώς σκληρή διαδικασία με την πρώτη μπριγάδα. Σημαντικό: Οι παίκτες που θα προκριθούν απόψε δεν θα συναντήσουν ποτέ (προς το παρόν) τους παίκτες της πρώτης ομάδας. Θα οδηγηθούν σε ένα εντελώς νέο σπίτι, μια κίνηση ματ που αναμένεται να δημιουργήσει δύο διαφορετικούς κόσμους μέσα στον διαγωνισμό.

Θα καταφέρουν να βγάλουν πιάτα υψηλού επιπέδου ή οι αστοχίες θα τους στερήσουν το όνειρο;

Συντονιστείτε απόψε στις 21:00 στο Star για ένα επεισόδιο γεμάτο ανατροπές, μαγειρική πάθους και την οριστική διαμόρφωση της δεύτερης ομάδας του MasterChef.