Χρήστος Μάστορας: Το πρώτο τραγούδι από το προσωπικό του album!

Ο Χρήστος Μάστορας τραγουδά την «Μαργαρίτα», το πρώτο τραγούδι από το πρώτο προσωπικό album που ετοιμάζει και χαρίζει ένα μοναδικό τραγούδι με σύγχρονο ηχόχρωμα και την ξεχωριστή ερμηνεία του.

Η «Μαργαρίτα» δεν είναι απλώς ένα πρόσωπο ούτε ένα όνομα. Είναι η παρομοίωση του λουλουδιού που όλοι κάποτε μαδήσαμε, ψάχνοντας την απάντηση στο πιο βασικό ερώτημα του έρωτα: μ’ αγαπάει ή δε μ’ αγαπάει;

Η «Μαργαρίτα», που κυκλοφορεί από την Panik Records, είναι τώρα διαθέσιμη στις streaming υπηρεσίες καθώς και με lyric video στο YouTube, ενώ σύντομα θα οπτικοποιηθεί μέσα από ένα συναρπαστικό music video.

H «Μαργαρίτα», σε μουσική και στίχους των Arcade και παραγωγή του Γιώργου Κυβέλλου, είναι το πρώτο single από το επερχόμενο πρώτο προσωπικό album του Χρήστου Μάστορα που θα κυκλοφορήσει μέσα στο 2026.

Την ίδια ώρα, ο Χρήστος Μάστορας συνεχίζει τις πολυεπιτυχημένες εμφανίσεις με τον Αντώνη Ρέμο στο «Nox», ένα από τα κορυφαία σχήματα της αθηναϊκής νύχτας.