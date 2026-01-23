Επιμέλεια τέκνων: Η ρύθμιση που αξιοποίησε η Όλγα Κεφαλογιάννη

Η Όλγα Κεφαλογιάννη και ο Γιώργος Φλωρίδης έδωσαν απαντήσεις στα δημοσιεύματα που χαρακτήρισαν ως «φωτογραφική» μια ρύθμιση του Υπουργείου Δικαιοσύνης για το Οικογενειακό Δίκαιο, την οποία αξιοποίησε η υπουργός τουρισμού .

Η επίμαχη ρύθμιση προβλέπει ότι απέναντι σε μια πρωτόδικη απόφαση για συνεπιμέλεια ο κάθε γονιός μπορεί να προσφύγει και να ζητήσει αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης μέχρι να εκδικαστεί και η έφεση. Επειδή η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη έκανε χρήση της διάταξης, ο πρώην σύζυγός της Μίνως Μάτσας έστειλε εξώδικο, κάνοντας λόγο για «φωτογραφική διάταξη» και αυτό τροφοδότησε μια σειρά δημοσιευμάτων.

Υπουργός Δικαιοσύνης: Ρυθμίστηκε ένα δικαίωμα όλων των πολιτών

Ωστόσο, ο Υπουργός Δικαιοσύνης ξεκαθάρισε ότι πρόκειται για ρύθμιση που εξασφαλίζει ένα δικαίωμα για το σύνολο των πολιτών και δεν αφορά ένα πρόσωπο.

«Λέει ότι εκκρεμούσε η απόφαση καιρό και είναι ένα δικαίωμα των πολιτών» δήλωσε ο Γ. Φλωρίδης στο Open.

Kυβερνητικός εκπρόσωπος: Η ρύθμιση ψηφίστηκε από 180 βουλευτές

Η διάταξη κατατέθηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης σε πολυνομοσχέδιο με άλλες ρυθμίσεις. Εξετάστηκε από την επιστημονική υπηρεσία της Βουλής και πέρασε με ευρεία πλειοψηφία στις 19 Δεκεμβρίου, όπως υπενθύμισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στην ΕΡΤ.

Παύλος Μαρινάκης: Υπερψηφίστηκε με ευρεία πλειοψηφία η ρύθμιση για την επιμέλεια τέκνων

Στους180 βουλευτές που υπερψήφισαν περιλαμβάνονταν εκτός από τους βουλευτές της ΝΔ, οι βουλευτές του ΚΚΕ και 3 Ανεξάρτητοι, ενώ «παρών» δήλωσαν κατά την ψηφοφορία Ελληνική Λύση, ΣΥΡΙΖΑ και ΝΙΚΗ.

Όλγα Κεφαλογιάννη: Έχω τα ίδια δικαιώματα με κάθε μητέρα

Η Υπουργός Τουρισμού δήλωσε ότι οι οικογενειακές υποθέσεις, και ιδίως όταν αφορούν ανήλικα παιδιά, δεν προσφέρονται για εκβιασμούς ή πολιτική εκμετάλλευση.

Σε ανάρτησή της η κα Κεφαλογιάννη αναφέρει συγκεκριμένα: «Τα ανήλικα, τεσσάρων ετών, παιδιά μου υποχρεώνονται να αλλάζουν σπίτι κάθε δύο ημέρες, βιώνοντας έντονη πίεση και σοβαρή επιβάρυνση στην καθημερινότητά τους και στην ψυχική τους ισορροπία, σε μια ηλικία όπου η σταθερότητα και η ασφάλεια είναι απολύτως καθοριστικές. Ως μητέρα, αλλά και ως μέλος της Κυβέρνησης, πιστεύω ότι δεν έχω λιγότερα δικαιώματα από οποιονδήποτε πολίτη λόγω της ιδιότητάς μου».

