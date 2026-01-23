Επιμέλεια τέκνων: Η ρύθμιση που αξιοποίησε η Όλγα Κεφαλογιάννη

«Έχω τα ίδια δικαιώματα με κάθε μητέρα» επισήμανε

Πηγή: κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star
Η Όλγα Κεφαλογιάννη και ο Γιώργος Φλωρίδης έδωσαν απαντήσεις  στα δημοσιεύματα που χαρακτήρισαν ως «φωτογραφική»  μια ρύθμιση του Υπουργείου Δικαιοσύνης για το Οικογενειακό Δίκαιο, την οποία αξιοποίησε  η υπουργός τουρισμού .  

Η επίμαχη ρύθμιση προβλέπει ότι  απέναντι σε μια πρωτόδικη απόφαση για συνεπιμέλεια ο κάθε γονιός μπορεί να προσφύγει και να ζητήσει  αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης μέχρι να εκδικαστεί και η έφεση. Επειδή η υπουργός Τουρισμού Όλγα  Κεφαλογιάννη έκανε χρήση της διάταξης, ο πρώην σύζυγός της Μίνως Μάτσας  έστειλε εξώδικο, κάνοντας λόγο για «φωτογραφική διάταξη» και αυτό τροφοδότησε  μια σειρά δημοσιευμάτων.

Όλγα Κεφαλογιάννη: Η φωτογραφία με τα δίδυμα παιδιά με αφορμή τη γιορτή της 

Υπουργός Δικαιοσύνης: Ρυθμίστηκε ένα δικαίωμα όλων των πολιτών 

Ωστόσο, ο Υπουργός Δικαιοσύνης ξεκαθάρισε ότι πρόκειται για ρύθμιση που εξασφαλίζει ένα δικαίωμα για το σύνολο των πολιτών και δεν αφορά ένα πρόσωπο.

«Λέει ότι εκκρεμούσε η απόφαση καιρό και είναι ένα δικαίωμα των πολιτών» δήλωσε ο  Γ. Φλωρίδης στο Open.   

Kυβερνητικός εκπρόσωπος: Η ρύθμιση ψηφίστηκε από 180 βουλευτές

Η διάταξη κατατέθηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης σε πολυνομοσχέδιο με άλλες ρυθμίσεις. Εξετάστηκε από την επιστημονική υπηρεσία της Βουλής και πέρασε με ευρεία πλειοψηφία στις 19 Δεκεμβρίου, όπως υπενθύμισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στην ΕΡΤ.    

Παύλος Μαρινάκης: Υπερψηφίστηκε με ευρεία πλειοψηφία η ρύθμιση για την επιμέλεια τέκνων

Παύλος Μαρινάκης: Υπερψηφίστηκε με ευρεία πλειοψηφία η ρύθμιση για την επιμέλεια τέκνων

Στους180 βουλευτές που υπερψήφισαν περιλαμβάνονταν εκτός από τους βουλευτές της ΝΔ, οι βουλευτές του ΚΚΕ και 3 Ανεξάρτητοι, ενώ «παρών» δήλωσαν κατά την ψηφοφορία Ελληνική Λύση, ΣΥΡΙΖΑ και ΝΙΚΗ.  

Όλγα Κεφαλογιάννη: Έχω τα ίδια δικαιώματα με κάθε μητέρα

Η Υπουργός Τουρισμού δήλωσε ότι οι οικογενειακές υποθέσεις, και ιδίως όταν αφορούν ανήλικα παιδιά, δεν προσφέρονται για εκβιασμούς ή πολιτική εκμετάλλευση.

Σε ανάρτησή της η κα Κεφαλογιάννη αναφέρει συγκεκριμένα: «Τα ανήλικα, τεσσάρων ετών, παιδιά μου υποχρεώνονται να αλλάζουν σπίτι κάθε δύο ημέρες, βιώνοντας έντονη πίεση και σοβαρή επιβάρυνση στην καθημερινότητά τους και στην ψυχική τους ισορροπία, σε μια ηλικία όπου η σταθερότητα και η ασφάλεια είναι απολύτως καθοριστικές. Ως μητέρα, αλλά και ως μέλος της Κυβέρνησης, πιστεύω ότι δεν έχω λιγότερα δικαιώματα από οποιονδήποτε πολίτη λόγω της ιδιότητάς μου».

Η ανάρτηση της Όλγας Κεφαλογιάννη για την επιμέλεια των παιδιών Η ανάρτηση της Όλγας Κεφαλογιάννη για την επιμέλεια των παιδιών

Η ανάρτηση της Όλγας Κεφαλογιάννη για την επιμέλεια των παιδιών 


 

