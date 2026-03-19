Εντοπίστηκε πρώτη φορά κεταμίνη στα λύματα της Αττικής

Μελέτη που έγινε σε 115 ευρωπαϊκές πόλεις από 25 χώρες κατέγραψε μεγαλύτερο όγκο καταλοίπων κοκαΐνης και κεταμίνης στα λύματα των αποχετευτικών συστημάτων.

Στην Αττική, σε ορισμένες περιπτώσεις η κατανάλωση κοκαΐνης είναι έως και τριπλάσια σε σχέση με το 2023. Ειδικότερα, η κοκαΐνη παρουσιάζει τη σημαντικότερη επιβάρυνση τα τελευταία έτη, με τον κύριο μεταβολίτη αυτής, την βενζοϋλεκγονίνη, να παραμένει σε υψηλά επίπεδα, επιβεβαιώνοντας την συνεχή και ολοένα αυξημένη κατανάλωση.

Η κατανάλωση έκσταση εμφανίζεται αυξημένη κατά την περίοδο 2024 – 2025, με κορυφώσεις το Σαββατοκύριακο, κάτι που δείχνει ότι η κατανάλωση του συγκεκριμένου ναρκωτικού συνδυάζεται και με την ψυχαγωγία.

Η κάνναβη εμφανίζει πιο σύνθετο και λιγότερο σταθερό εβδομαδιαίο πρότυπο σε σχέση με άλλες ουσίες, χωρίς σταθερή κορύφωση αποκλειστικά το Σαββατοκύριακο. Η αμφεταμίνη και η μεθαμφεταμίνη παραμένουν παρούσες στην Αττική, αλλά σε γενικά χαμηλότερα επίπεδα από άλλες ουσίες, με διακυμάνσεις μεταξύ των ετών και μεγαλύτερη μεταβλητότητα ιδίως για τη μεθαμφεταμίνη το 2025.

Για πρώτη φορά επίσης καταγράφηκε από το εργαστήριο Χημείας του ΕΚΠΑ το 2025 η κεταμίνη, ένα φάρμακο με παραισθησιογόνες ιδιότητές που χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά από γιατρούς ως αναισθητικό για να προκαλέσουν απώλεια συνείδησης. Η παρουσία της ωστόσο φαίνεται να είναι ακόμη χαμηλή στον υπό μελέτη πληθυσμό.

Επίσης σύμφωνα με τη μελέτη του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα Ναρκωτικά και στην Ευρώπη εντοπίστηκε μεγαλύτερος όγκος καταλοίπων κοκαΐνης και κεταμίνης στα λύματα των αποχετευτικών συστημάτων χωρών της Ευρώπης πέρσι σε σύγκριση με το 2024.

Η μελέτη καταγράφει «φαινόμενο κατανάλωσης ναρκωτικών γενικευμένο, ποικιλόμορφο και σε διαρκή εξέλιξη», εξηγεί σε ανακοίνωση Τύπου η Λορέν Νόλαν, διευθύντρια του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα Ναρκωτικά (EUDA, ο πρώην EMCDDA), που έκανε την έρευνα, σε συνεργασία με το δίκτυο ερευνητών SCORE.

Δείγματα συγκεντρώνονταν καθημερινά από δημοτικά λύματα για περίοδο μιας εβδομάδας μεταξύ του Μαρτίου και του Μαΐου του 2025 σε 115 πόλεις 25 χωρών (23 κρατών μελών της ΕΕ, της Νορβηγίας και της Τουρκίας).

Τα δείγματα λυμάτων που αντιστοιχούσαν σε συνολικά 72 εκατ. ανθρώπους αναλύθηκαν για να εντοπιστούν κατάλοιπα κεταμίνης, κοκαΐνης, MDMA, μεθαμφεταμίνης, αμφεταμίνης και κάνναβης.

Αν και η παρουσία καταλοίπων των τρίτων τελευταίων ουσιών παρουσίασε διακυμάνσεις από τη μια πόλη στην άλλη, αυτή της κεταμίνης αυξήθηκε στις περισσότερες πέρυσι.

Το συνολικό φορτίο καταλοίπων κεταμίνης αυξήθηκε κατά σχεδόν 41% μεταξύ του 2024 και του 2025, με τα υψηλότερα επίπεδα να καταγράφονται σε βελγικές, γερμανικές και ολλανδικές πόλεις που μελετήθηκαν.

Σε ό,τι αφορά στην κοκαΐνη, η παρουσία της αυξήθηκε επίσης, κατά 22% το 2025, και παρέμεινε υψηλή σε πόλεις της δυτικής και της νότιας Ευρώπης, σύμφωνα με την έκθεση, ειδικά «στο Βέλγιο, στην Ισπανία και στην Ολλανδία, αν και κατάλοιπα εντοπίστηκαν στην πλειονότητα των πόλεων της δυτικής Ευρώπης».

Αντίθετα, σε ό,τι αφορά την MDMA, στις περισσότερες από τις πόλεις που μελετήθηκαν διαπιστώθηκε μείωση του φορτίου μεταξύ του 2024 και του 2025.

Η μείωση αυτή ήταν πιο έντονη στα λύματα πόλεων της Γερμανίας, της Αυστρίας και της Σλοβενίας: ήταν «μεγαλύτερη από αυτήν που είχε παρατηρηθεί το 2020, όταν σχεδόν οι μισές πόλεις είχαν παρουσιάσει μειώσεις κατά τη διάρκεια του κλεισίματος των χώρων νυχτερινής διασκέδασης λόγω της πανδημίας του νέου κορωνοϊού», εξηγούν οι συγγραφείς.

Εξάλλου, η ανάλυση των λυμάτων επέτρεψε να εντοπιστούν διακυμάνσεις από μέρα σε μέρα στη χρήση ναρκωτικών: έτσι, σε τρεις στις τέσσερις από τις υπό μελέτη πόλεις, τα κατάλοιπα βενζοϊκού μεθυλεστέρα της εκγονίνης, βασικού προϊόντος του μεταβολισμού της κοκαΐνης, και τα κατάλοιπα MDMA στα λύματα ήταν υψηλότερα το σαββατοκύριακο (Παρασκευή ως Δευτέρα) απ’ ό,τι τις υπόλοιπες ημέρες της εβδομάδας.