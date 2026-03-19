MasterChef: Αποκαλύψεις στην Τυφλή Γευσιγνωσία - «Είχα και μία πρώην...»

«Κάποιοι από εσάς σήμερα, θα μπορέσουν να αποφύγουν τη δοκιμασία αποχώρησης. Γιατί θα προηγηθεί μία δοκιμασία τελευταίας ευκαιρίας», σημειώνει ο Πάνος Ιωαννίδης, απευθυνόμενος στη Μενεξιά, τον Νίκο, τον Γιώργο Κ., τη Φωτεινούλα, τον Γιάννη και τον Γιώργο Δ.

«Θα μπορείτε συνεχώς να δοκιμάζετε», πρόσθεσε ο Σωτήρης Κοντιζάς, αποκαλύπτοντας τους κανόνες της Τυφλής Γευσιγνωσίας.

Στο αποψινό επεισόδιο, οι έξι παίκτες με μαύρη ποδιά της κόκκινης μπριγάδας δοκιμάζουν και αναγνωρίζουν υλικά, φορώντας μάσκα. Το γεγονός έδωσε τροφή για σχόλια κι αποκαλύψεις, ενώ ξύπνησε αναμνήσεις στον Γιώργο Δ.

MasterChef: Η αποκάλυψη του Γιώργου για την προσωπική του ζωή

«Εγώ αυτά τα κορόιδευα. Είχα και μία πρώην που με... επειδή έχω μεγάλο πρόβλημα με το φως, δε θέλω όταν κοιμάμαι να έχει καθόλου φως ρε φίλε. Αυτή ήθελε ένα φωτάκι αναμμένο.

Θα με δει τώρα στην τηλεόραση και θα λέει "να μ*** που δεν ήθελες να φορέσεις και μάσκα ύπνου. Ακόμα μαζί θα ήμασταν άμα τη φορούσες τη μάσκα σου», τον ακούμε να λέει στο αποκλειστικό απόσπασμα που προβλήθηκε στην εκπομπή Breakfast@Star.

