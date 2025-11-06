Ρούλα Σταματοπούλου: Άγριο ξέσπασμα για τις νταντάδες του γιου της

«Μάλλον με έχουν μουντζώσει εμένα», λέει

Αυτή ήταν η χειρότερη εμπειρία με Ελληνίδα celebrity
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σε ένα άγριο ξέσπασμα για τις νταντάδες που έχει προσλάβει κατά καιρούς για τον σχεδόν 4χρονο γιo της προχώρησε η Ρούλα Σταματοπούλου.

Η γνωστή make up artist θέλησε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους μερικά περιστατικά με νταντάδες που προσέλαβε για τη βοηθήσουν με το παιδί της και να το προσέχουν, αλλά οι συνεργασίες τους δεν είχαν αίσιο τέλος. Η ίδια περιγράφει αναλυτικά τους λόγους.

ρουλα σταματοπούλου

 

 

 

Όσα είπε η Ρούλα Σταματοπούλου στο TikTok:

«Είμαι έξαλλη και νομίζω ότι με αυτό το βίντεο θα μιλήσω εκ μέρους πολλών μαμάδων που δεν έχουνε βοήθεια όσον αφορά στο παιδί και εννοώ γιαγιάδες που μπορεί να έχουν κοντά. Δυστυχώς η λύση για εμάς είναι να ψάχνουμε και να πληρώνουμε ένα μισθό σε άλλες γυναίκες. Η εμπειρία μου είναι πάρα πολύ άσχημη. Αυτές οι γυναίκες που αναλαμβάνουν αυτές τις δουλειές πρέπει να περνάνε από γιατρούς. Δυστυχώς, δεν υπάρχει αυτό και πληρώνονται περισσότερο και από διευθυντές σε τράπεζες, αλλά λες δεν πειράζει γιατί προσέχει το παιδί μου. Έχω πάρει όλες τις εθνικότητες, και Ελληνίδα και μικρές και μεγάλες. Μάλλον με έχουν μουντζώσει εμένα. Τα έχω πάρει όλα και τα έχω δοκιμάσει.

Όταν το παιδί μου ήταν ακόμα βρέφος είχα πάρει μία Ελληνίδα και τάιζε το παιδάκι μου με μπιμπερό. Κάθε φορά που γύριζα στο σπίτι και πιάνω το μωρό μου μύριζε το κεφάλι του μασχαλίλα, ε δεν την κράτησα. Πήρα μια πιτσιρίκα που ήταν εθελόντρια στο Χαμόγελο του Παιδιού. Έρχεται πρώτη ημέρα, μπαίνει μέσα και αποκαλούσε το παιδί μου "σκατούλι". Έρχεται δεύτερη ημέρα, "σκατουλάκι μου τι κάνεις;". Ε, δεν ήρθε τρίτη ημέρα. Ούτε εγώ δεν έχω πει σκατό το παιδί μου.

Παίρνω ένα άλλο κοριτσάκι, μια χαρά μου φαινόταν. Άντε λέω να πας το παιδί στις κούνιες. Πάω παιδιά και τη στήνω πίσω από ένα δέντρο και παρακολουθούσα. Κούναγε το παιδί στην κούνια - δεν περπατούσε ακόμα το παιδί- γυρίζει την πλάτη, πάει στο παγκάκι, παίρνει το νερό της, το παιδί μπορούσε να γυρίσει τούμπα. Πάω εγώ και εννοείται δεν ξαναήρθε. Επικίνδυνη. Το άλλο; Έρχεται μια με κάτι νύχια τόσα. Τον τάιζε και βλέπω το δάχτυλο της όλο μέσα στο στόμα του παιδιού. Μην μου πείτε ότι είμαι περίεργη. Δεν είμαι καθόλου περίεργη. Κάποια πράγματα στο μυαλό μου είναι απόλυτα φυσιολογικά.

Μετά πήγα σε γραφείο και πλήρωσα ένα μισθό του χιλιάρικου προκαταβολή, μου ήρθε άλλη εθνικότητα και τελικά η συγκεκριμένη γυναίκα μου βγήκε β@τα. Είχα πάρει και τα κλειδιά του σπιτιού μου. Είχε χαθεί 4 - 5 ημέρες. Ήρθε με ένα λαμέ κολάν και την έφερε μια μερσεντές. Και σας λέω από γραφείο και από καλό γραφείο. Μετά έγινε ο χαμός», είπε εκνευρισμένη η Ρούλα Σταματοπούλου.

«Πρέπει αυτές οι γυναίκες να περνάνε από ψυχολογικό τεστ. Είμαι έξαλλη, αλλά πιστεύω ότι υπάρχουν και χειρότερα, τα οποία ειλικρινά δεν θα ήθελα να σκέφτομαι», είπε στο τέλος η Ρούλα Σταματοπούλου, αποκαλύπτοντας κι άλλα περιστατικά.

Δείτε το βίντεο που ακολουθεί:

 

@roula.stamatopoulou Storytime: Το δράμα με τις γυναίκες που κρατάνε το παιδί μου #storytime #storytelling #babysitter #drama #parents ♬ original sound - Roula Stamatopoulou
ΡΟΥΛΑ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ
