Με ένα λαμπερό event, η Κατερίνα Λιόλιου γιόρτασε το βράδυ της Δευτέρας 8 Ιουνίου τις πλατινένιες πωλήσεις του άλμπουμ της «Το Δικό Μου DNA», καθώς και των singles που περιλαμβάνονται σε αυτό.

Η Άντζελα Δημητρίου με την Κατερίνα Λιόλιου

Τη γνωστή τραγουδίστρια τίμησαν με την παρουσία τους πολλοί Έλληνες καλλιτέχνες, μεταξύ των οποίων και η Άντζελα Δημητρίου, η οποία της ευχήθηκε: «Θέλω να της ευχηθώ να παίρνει πάντα χρυσούς και πλατινένιους δίσκους γιατί της αξίζει», προσθέτοντας ότι είναι από τους καλλιτέχνες της νέας γενιάς, που θαυμάζει.

Η «Λαίδη» του ελληνικού πενταγράμμου αναφέρθηκε στη συνέχεια στο νέο της επαγγελματικό βήμα. «Ήδη ετοιμάζω παιδιά το βιβλίο μου, το οποίο θα είναι έτοιμο του χρόνου», αποκάλυψε.

Αναφερόμενη στο ενδεχόμενο το βιβλίο της να μεταφερθεί κάποια στιγμή στη μεγάλη οθόνη, η Άντζελα Δημητρίου απάντησε: «Δεν ξέρω να το αποφασίσω από τώρα, αλλά μπορεί να γίνει».

Το νέο επαγγελματικό βήμα της Άντζελας Δημητρίου

Όσο για το ποια καλλιτέχνιδα θα ήθελε να την ενσαρκώσει σε μια πιθανή κινηματογραφική μεταφορά της ζωής της, η ίδια ξεκαθάρισε: «Τον ρόλο τον έχω εγώ. Από κει και πέρα θα επιλέξουν αυτοί, ο σκηνοθέτης που θα είναι, όλοι».

Σε άλλο σημείο, εξέφρασε τη χαρά της για την αγάπη και τη στήριξη που εισπράττει από τους νέους ανθρώπους, δηλώνοντας πως «αυτό δείχνει ότι υπάρχει συνέχεια».

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