Κοντοβά για την υιοθεσία της κόρης της: «Όλο αυτό το περνούσα μόνη μου»

Celebrities & Gossip Νεα
Πρώτη Δημοσίευση: 09.09.25, 14:27
Καλεσμένη στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον» της ΕΡΤ ήταν σήμερα το πρωί (9/9) η Χριστίνα Κοντοβά. Η γνωστή σχεδιάστρια μόδας είπε με το που μπήκε στο πλατό πως βρίσκεται σε μία περίεργη περίοδο της ζωής της, καθώς συμβαίνουν διάφορα και στα προσωπικά και στα επαγγελματικά της.

κοντοβά

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στους 13 μήνες που έζησε στην Ουγκάντα για χάρη της κόρης της, Ada αλλά και για την απόφαση της να τη γράψει σε δημόσιο σχολείο στην Ελλάδα.

«Το πιο δύσκολο ήταν η μοναξιά και το να γίνεσαι γονιός τόσο μακριά από αυτό που σου είναι γνώριμο. Μακριά από τους γονείς μου, τις αδελφές μου, τον κύκλο μου, το σπίτι μου. Όλο αυτό το περνούσα μόνη μου. Δεν με επισκέφτηκε κανείς γιατί ήταν η περίοδος του Covid, ήταν δύσκολα τα ταξίδια, υπήρχε φόβος με τα ταξίδια. Το ταξίδι στην Αφρική δεν είναι και εύκολο ταξίδι, είναι χρονοβόρο και κοστοβόρο. Είχα και πολύ όμορφες στιγμές στην Ουγκάντα, είναι μια χώρα που την θεωρώ και πατρίδα μου» ανέφερε η Χριστίνα Κοντοβά.

 

«Η απόφαση του σχολείου ήταν για μένα μια από τις πιο δύσκολες που έχω πάρει και ήρθα και σε κόντρα με δικούς μου ανθρώπους και το συζήτησα πολύ. Είμαι μια μονογονεϊκή οικογένεια και αυτές τις αποφάσεις θα τις πάρω μόνη μου. Αυτό είναι και το πιο σκληρό στη δική μου φάση, το μονογονεϊκό είναι σκληρό πράγμα. Είμαι πολύ τυχερή που έχω φίλους και με παιδιά και που ξέρουν, την οικογένεια μου. Πήρα την απόφαση αυτή γιατί έχουμε δίπλα από το σπίτι ένα πάρα πολύ καλό σχολείο, μικρό σχολείο. Στην τάξη είναι 15 παιδάκια, τα οποία τα ξέραμε από τη γειτονιά. Δεν είμαι υπέρ του δημοσίου ή υπέρ του ιδιωτικού, είμαι υπέρ του καλού σχολείου» τονίζει η Χριστίνα Κοντοβά.

Πρόσφατα η μικρή Ada γιόρτασε τα γενέθλιά της με τη Χριστίνα Κοντοβά να τη φωτογραφίζει με την τούρτα της και να δηλώνει «η πιο τυχερή μαμά του κόσμου».

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΟΝΤΟΒΑ
