Σοκαριστικό τροχαίο ατύχημα είχαμε στην Ανάβυσσο, όταν γυναίκα οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου της και κατέληξε σε ρεματιά. Στο σημείο έφτασαν πυροσβέστες που την απεγκλώβισαν, ενώ μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τραύματα.

Λίγο μετά τις επτά χθες το απόγευμα, στη Λεωφόρο Αναβύσσου, μία γυναίκα οδηγεί το μικρό ηλεκτρικό αυτοκίνητό της, χάνει τον έλεγχο, περνά στο αντίθετο ρεύμα και πέφτει σε ρεματιά, όπως φαίνεται στο βίντεο που εξασφάλισε ο Βαγγέλης Γκούμας.

Βίντεο που εξασφάλισε ο Βαγγέλης Γκούμας δείχνει τη στιγμή που το μικρό ΙΧ πέφτει σε ρεματιά στην Ανάβυσσο / Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star

Διερχόμενοι οδηγοί σταματούν και ειδοποιούν τις αρχές. Στο σημείο φτάνουν πυροσβέστες για να την απεγκλωβίσουν.

Η τραυματίας οδηγός στο Star: «Mου έφυγε το αμάξι»

Η οδηγός περιγράφει, μέσα από το ασθενοφόρο, πώς έγινε το ατύχημα.

«Πήγαινα προς την Ανάβυσσο και μου έφυγε το αυτοκίνητο. Είναι κι έτσι το αυτοκίνητο που φεύγει εύκολα», είπε η τραυματίας οδηγός στο Star και τον Βαγγέλη Γκούμα.

Η γυναίκα, ήταν τυχερή, καθώς φορούσε ζώνη ασφαλείας. Πολύ γρήγορα στο σημείο έφτασαν πυροσβέστες, οι οποίοι την απεγκλώβισαν.

Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τραύματα, κυρίως στον αυχένα και στα χέρια.

«Τη βγάλαμε έξω, τη βοηθήσαμε, της δώσαμε τις πρώτες βοήθειες. Ευτυχώς είναι καλά στην υγεία της. Χρειάστηκε και η συνδρομή της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό της από το όχημα, καθώς ήταν εγκλωβισμένη», λέει διασώστης.

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