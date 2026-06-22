Καμία σχέση δεν είναι χωρίς εντάσεις, ακόμα κι όταν υπάρχει αγάπη και καλή πρόθεση

Το dating έχει την τάση να φέρνει στην επιφάνεια πλευρές που δεν μας αρέσουν: άμυνες, ζήλια, φόβο απόρριψης ή ανάγκη για έλεγχο. Αυτό συμβαίνει επειδή για να προχωρήσει μια γνωριμία χρειάζεται έκθεση και εμπιστοσύνη, δύο στοιχεία που συχνά μας κάνουν να νιώθουμε «χωρίς προστασία».

Σε μια δυναμική που μοιάζει υψηλού ρίσκου, είναι φυσικό να εμφανίζονται συγκρούσεις, ανασφάλειες και έντονα συναισθήματα. Το σημαντικό είναι ότι αρκετές δεξιότητες μπορούν να καλλιεργηθούν, ώστε να αντιμετωπίζεις αυτές τις στιγμές με τρόπο που στηρίζει και εσένα και τον/την σύντροφό σου.

Θεραπευτές επισημαίνουν πέντε βασικές δεξιότητες σχέσης που λειτουργούν σαν «εργαλεία» για καλύτερη επικοινωνία, μεγαλύτερη οικειότητα και πιο ασφαλή σύνδεση. Δεν αφορούν την τελειότητα, αλλά τη συνέπεια και την πρόθεση να σχετίζεσαι με επίγνωση.

1. Ενεργητική ακρόαση

Η έκφραση των δικών σου αναγκών είναι απαραίτητη σε μια σχέση, όμως εξίσου καθοριστικό είναι το να ακούς πραγματικά. Πολλές παρεξηγήσεις δεν ξεκινούν από κακή πρόθεση, αλλά από ελλιπή κατανόηση.

Η ενεργητική ακρόαση είναι κεντρική δεξιότητα σχέσης, σύμφωνα με τη Dr. Suzanne Wallach, LMFT, PsyD, ψυχοθεραπεύτρια και εκτελεστική διευθύντρια/ιδιοκτήτρια του SoCal DBT. Στέλνει στον/στη σύντροφό σου το μήνυμα ότι είσαι παρών/ούσα και ότι αυτό που λέει έχει σημασία.

Όπως εξηγεί, δεν αρκεί να «μην διακόπτεις». Η ενεργητική ακρόαση αφορά το να κατανοείς την εμπειρία και την οπτική του/της άλλου/άλλης και να ανταποκρίνεσαι, αντί να αντιδράς αυτόματα.

Κράτα οπτική επαφή και άφησε μικρές παύσεις πριν απαντήσεις.

Αναδιατύπωσε: «Αυτό που ακούω είναι ότι…» για να ελέγξεις αν κατάλαβες σωστά.

Ρώτα διευκρινίσεις αντί να υποθέτεις πρόθεση ή νόημα.

2. Συναισθηματική επίγνωση

Η έλλειψη αυτογνωσίας μέσα στη σχέση μπορεί να γίνει μεγάλο εμπόδιο, ειδικά όταν αφορά τη συναισθηματική επίγνωση. Αν δεν αναγνωρίζεις τι νιώθεις, είναι δύσκολο να το εκφράσεις με σαφή τρόπο.

Η Katie Rose, LCSW, ψυχοθεραπεύτρια με έδρα τη Νέα Υόρκη και εμπειρία άνω της δεκαετίας με άτομα και ζευγάρια, τονίζει ότι η ικανότητα να αναγνωρίζεις και να κατανοείς τα συναισθήματά σου είναι θεμέλιο μιας υγιούς σχέσης. Όταν υπάρχει επίγνωση, οι ανάγκες επικοινωνούνται πιο καθαρά και οι αντιδράσεις σε στρες ή σύγκρουση γίνονται πιο στοχαστικές.

Σημαντικό μέρος αυτής της δεξιότητας είναι να παρατηρείς τι σε «ενεργοποιεί» και πώς συνήθως αντιδράς. Όσο πιο γρήγορα εντοπίζεις το μοτίβο, τόσο πιο εύκολα προλαβαίνεις συμπεριφορές που αργότερα μετανιώνεις.

Δώσε όνομα στο συναίσθημα (π.χ. θυμός, ντροπή, απογοήτευση) πριν μιλήσεις.

Σημείωσε τι προηγήθηκε: λέξεις, τόνος, κατάσταση, σκέψεις.

Ξεχώρισε το συναίσθημα από την ερμηνεία: «Ένιωσα…» αντί για «Εσύ πάντα…».

Διαβάστε όλες τις συμβουλές για να σώσετε τη σχέση σας, στο άρθρο του Allyou.gr

Συντάκτης άρθρου: Αγγελική Λάλου