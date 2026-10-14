Σκηνές στο Σύνταγμα έστησαν φοιτητές, διαμαρτυρόμενοι για το υψηλό κόστος στέγασης και διαβίωσης, αλλά και για την υποχρηματοδότηση της δημόσιας εκπαίδευσης. Στο επίκεντρο της κινητοποίησης βρίσκονται τα ακριβά ενοίκια, η δυσκολία κάλυψης βασικών αναγκών και η ανάγκη ενίσχυσης της φοιτητικής μέριμνας, ώστε οι οικονομικές δυσκολίες να μην αποτελούν εμπόδιο στην ολοκλήρωση των σπουδών.

Οι φοιτητές έστησαν σκηνές μπροστά από τη Βουλή, θέλοντας να αναδείξουν συμβολικά το πρόβλημα της φοιτητικής στέγης. Όπως υποστηρίζουν, χωρίς ουσιαστική μείωση των ενοικίων και ενίσχυση της κρατικής στήριξης, η προσωρινή σκηνή κινδυνεύει να γίνει σύμβολο μιας καθημερινότητας στην οποία η κάλυψη ακόμη και των βασικών αναγκών αποτελεί διαρκή αγώνα.

Φοιτητές έστησαν σκηνές στην πλατεία Συντάγματος - Eurokinissi

Φοιτητικά ενοίκια έως 650 ευρώ για μικρά διαμερίσματα

Το κόστος ενοικίασης κατοικίας αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες πιέσεις στον προϋπολογισμό των φοιτητών, σύμφωνα με όσα ανέφεραν εκπρόσωποι των φοιτητικών συλλόγων κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης.

«Καλούμαστε να πληρώνουμε ενοίκια με 500 - 650 ευρώ και τώρα μιλάμε για μια γκαρσονιέρα κι ένα στούντιο», ανέφερε η πρόεδρος του Φοιτητικού Συλλόγου Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών. Παράλληλα, περιέγραψε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές για την κάλυψη των εξόδων σίτισης και την αγορά αναλώσιμων που είναι απαραίτητα για τις σπουδές τους.

Οι φοιτητές διαμαρτύρονται για το υψηλό κόστος στέγασης και διαβίωσης - Eurokinissi

Αντίστοιχη είναι η εικόνα που περιέγραψε φοιτήτρια η οποία συμμετείχε στο συλλαλητήριο. Όπως ανέφερε, για ένα διαμέρισμα μόλις 25 τετραγωνικών μέτρων το ενοίκιο φτάνει τα 400 ευρώ, ενώ το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος και των τροφίμων επιβαρύνει ακόμη περισσότερο τα μηνιαία έξοδα.

«Κάποιους μήνες μετράμε τα ψιλά μας. Όλοι οι φοιτητές», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στούντιο 12 τετραγωνικών με 400 έως 500 ευρώ

Στο ζήτημα της δυσκολίας κάλυψης του κόστους σπουδών αναφέρθηκε και η πρόεδρος του Φοιτητικού Συλλόγου Φιλοσοφικής. Όπως δήλωσε, σύμφωνα με τις καταγγελίες των φοιτητικών συλλόγων, εκατοντάδες νέοι αναγκάζονται κάθε χρόνο να εγκαταλείπουν τις σπουδές τους επειδή δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις οικονομικές απαιτήσεις.

«Εκατοντάδες φοιτητές κάθε χρόνο αναγκάζονται να παρατάνε τις σπουδές τους, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στο πανάκριβο κόστος σπουδών», δήλωσε.

Οι φοιτητές πραγματοποίησαν πορεία προς το υπουργείο Οικονομικών - Eurokinissi

Η ίδια επισήμανε ότι στην περιοχή του Ζωγράφου ένα στούντιο μόλις 12 τετραγωνικών μέτρων κοστίζει από 400 έως 500 ευρώ, ενώ το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα, όπως το περιέγραψε, ανέρχεται σε 125 ευρώ.

Οι φοιτητικοί σύλλογοι υποστηρίζουν ότι το αυξημένο κόστος διαβίωσης μπορεί να οδηγήσει ορισμένους νέους είτε στην εγκατάλειψη των σπουδών τους είτε στην αδυναμία εγγραφής στη σχολή στην οποία έχουν εισαχθεί.

Ποια είναι τα αιτήματα των φοιτητών

Λίγο μετά τις 18:00, οι φοιτητές πραγματοποίησαν πορεία προς το υπουργείο Οικονομικών, όπου θυροκόλλησαν τα αιτήματά τους.

Οι φοιτητές ζητούν μεταξύ άλλων μείωση ενοικίων, δημιουργία περισσότερων φοιτητικών εστιών - Eurokinissi

Μεταξύ άλλων, ζητούν:

Μείωση των ενοικίων και αύξηση του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος.

Δημιουργία περισσότερων φοιτητικών εστιών.

Άμεση ανακαίνιση και αναβάθμιση των υφιστάμενων εστιών.

Δωρεάν σίτιση και μετακίνηση.

Δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης των πανεπιστημίων.

Τις κινητοποιήσεις στήριξαν με αναρτήσεις τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, και η πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου.

Οι φοιτητές καταγγέλλουν ότι αρκετοί εγκαταλείπουν τις σπουδές τους γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στα έξοδα - Intimenews

Ο κ. Κουτσούμπας υπογράμμισε ότι οι φοιτητές «δεν έστησαν σκηνές για να κάνουν διακοπές», αλλά επειδή δεν αποδέχονται «να κάνουν τη ζωή τους μια διαρκή κατασκήνωση επιβίωσης».

Η υπουργός Παιδείας, ανακοίνωσε αύξηση του φοιτητικού επιδόματος και τη δημιουργία νέων φοιτητικών εστιών - Intimenews

Από την πλευρά της, η κ. Δούρου τόνισε: «Η Παιδεία είναι δικαίωμα όλων. Όχι προνόμιο των λίγων!».

Σ. Ζαχαράκη: Οι ενέργειες του υπουργείου Παιδείας

Την ίδια ώρα, η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, παρουσίασε μέσω ανάρτησής της τον σχεδιασμό για τη βελτίωση των συνθηκών στέγασης και διαβίωσης των φοιτητών.

Στις παρεμβάσεις περιλαμβάνονται η αύξηση του στεγαστικού επιδόματος, η δημιουργία νέων εστιών, οι ανακαινίσεις υφιστάμενων κτιρίων και η ενίσχυση της φοιτητικής σίτισης.

Σύμφωνα με την υπουργό, η συνολική χρηματοδότηση του στεγαστικού επιδόματος αναμένεται να φτάσει τα 90 εκατομμύρια ευρώ το 2026, από 41,8 εκατομμύρια ευρώ το 2019. Όπως αναφέρει, το επίδομα έχει αυξηθεί έως και 150% σε σύγκριση με το 2019.

Με βάση τα στοιχεία που παρέθεσε η κ. Ζαχαράκη, το ετήσιο επίδομα ανέρχεται σε 1.500 ευρώ για φοιτητές στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη και σε 2.000 ευρώ σε περίπτωση συγκατοίκησης. Στα περιφερειακά πανεπιστήμια φτάνει τα 2.000 ευρώ και, με συγκατοίκηση, τα 2.500 ευρώ.

Περισσότερες από 8.100 νέες θέσεις σε φοιτητικές εστίες

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του υπουργείου, προβλέπεται η δημιουργία περισσότερων από 8.100 νέων θέσεων σε φοιτητικές εστίες στην Κρήτη, τη Θεσσαλία, τη Θράκη, τη Δυτική Μακεδονία και τη Δυτική Αττική.

Η καταγεγραμμένη δυναμικότητα των φοιτητικών εστιών σε όλη τη χώρα ανέρχεται σε 12.116 κλίνες, μέρος των οποίων βρίσκεται υπό ανακαίνιση.

Όπως ανέφερε η υπουργός, έχουν δρομολογηθεί έξι μεγάλα έργα, συνολικού ύψους 737 εκατομμυρίων ευρώ, μέσω συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα. Στα έργα περιλαμβάνεται η ανακαίνιση της παλαιάς φοιτητικής εστίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, δυναμικότητας 450 κλινών.

Στο Πανεπιστήμιο Κρήτης προβλέπονται 4.846 θέσεις, με το έργο να βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, σύμφωνα με την υπουργό.

Παράλληλα, στο Πάντειο Πανεπιστήμιο ανακαινίζεται κτίριο που παραμένει κλειστό από το 2001, με στόχο να στεγάσει την πρώτη φοιτητική εστία του ιδρύματος. Το έργο, προϋπολογισμού περίπου 13,6 εκατομμυρίων ευρώ, προβλέπεται να ολοκληρωθεί την άνοιξη του 2027 και να προσφέρει 196 κλίνες, μεταξύ των οποίων και δωμάτια για φοιτητές με αναπηρία.

Εκτεταμένη ανακαίνιση προγραμματίζεται επίσης στη Φοιτητική Εστία της Πατησίων, με προϋπολογισμό 24,5 εκατομμυρίων ευρώ. Επιπλέον, έχει εγκριθεί χρηματοδότηση έως 7,45 εκατομμυρίων ευρώ για την αγορά και τον εξοπλισμό κτιρίου που θα στεγάσει την πρώτη φοιτητική εστία της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών.

Στον σχεδιασμό εντάσσονται ακόμη 17 φοιτητικές εστίες για ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση, με χρηματοδότηση 226,36 εκατομμυρίων ευρώ από το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο.

Αύξηση της χρηματοδότησης για τη φοιτητική σίτιση από το 2027

Στις παρεμβάσεις που ανακοίνωσε η υπουργός περιλαμβάνεται και η αύξηση της χρηματοδότησης για τη φοιτητική σίτιση. Σύμφωνα με την κ. Ζαχαράκη, από τον Ιανουάριο του 2027 το ποσό αναμένεται να αυξηθεί από τα 56 εκατομμύρια ευρώ σε σχεδόν 80 εκατομμύρια ευρώ ετησίως.

Παράλληλα, σε πανεπιστήμια σε όλη τη χώρα κατασκευάζονται νέα εστιατόρια ή ανακαινίζονται υφιστάμενα εστιατόρια και μαγειρεία.

«Η ευκαιρία να σπουδάσεις πρέπει να συνοδεύεται από την πραγματική δυνατότητα να ολοκληρώσεις τις σπουδές σου. Αυτό σημαίνει για εμάς στήριξη του δημόσιου Πανεπιστημίου. Και κυρίως, στήριξη των νέων ανθρώπων που εμπιστεύονται σε αυτό τα όνειρα και το μέλλον τους», υπογράμμισε η υπουργός Παιδείας.

Την επόμενη Τετάρτη, στις 12:00, έχει ανακοινωθεί πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στα Προπύλαια, με τη συμμετοχή μαθητών, φοιτητών και εκπαιδευτικών.

Το βασικό αίτημα των φοιτητών παραμένει η ουσιαστική ενίσχυση της φοιτητικής μέριμνας, ώστε το κόστος στέγασης και διαβίωσης να μην αποτελεί εμπόδιο στην πρόσβαση και την ολοκλήρωση της ανώτατης εκπαίδευσης.