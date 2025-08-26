Λιγότερα διαθέσιμα διαμερίσματα για τους φοιτητές σε όλη τη χώρα

Αύξηση 7,3 % στις τιμές για φοιτητική στέγη λόγω της βραχυχρόνιας μίσθωσης

Πηγή: dnews.gr φωτογραφία Ευρωκίνηση/Γ. Παναγόπουλος
πολυκατοικίες
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η αγορά της φοιτητικής κατοικίας παρουσιάζει αύξηση τιμών 7,3% σε σύγκριση με το περασμένο έτος, ενώ σε βάθος δεκαετίας η συνολική μεταβολή φθάνει το 110%

Στην Ελλάδα καταγράφονται 483.438 ενεργοί φοιτητές, εκ των οποίων οι περισσότεροι σπουδάζουν σε πόλη διαφορετική από τον τόπο μόνιμης διαμονής τους. Η ανισορροπία ανάμεσα σε προσφορά και ζήτηση συμβάλλει στη διαμόρφωση υψηλότερων ενοικίων, ενώ οι πανεπιστημιακές εστίες δεν καλύπτουν τις ανάγκες, είτε λόγω ανεπαρκούς αριθμού διαθέσιμων δωματίων είτε λόγω κατάστασης των κτιρίων.

 

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο dnews.gr 
 

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ
ΕΝΟΙΚΙΑ
