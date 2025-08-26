Λιγότερα διαθέσιμα διαμερίσματα για τους φοιτητές σε όλη τη χώρα

Η αγορά της φοιτητικής κατοικίας παρουσιάζει αύξηση τιμών 7,3% σε σύγκριση με το περασμένο έτος, ενώ σε βάθος δεκαετίας η συνολική μεταβολή φθάνει το 110%

Στην Ελλάδα καταγράφονται 483.438 ενεργοί φοιτητές, εκ των οποίων οι περισσότεροι σπουδάζουν σε πόλη διαφορετική από τον τόπο μόνιμης διαμονής τους. Η ανισορροπία ανάμεσα σε προσφορά και ζήτηση συμβάλλει στη διαμόρφωση υψηλότερων ενοικίων, ενώ οι πανεπιστημιακές εστίες δεν καλύπτουν τις ανάγκες, είτε λόγω ανεπαρκούς αριθμού διαθέσιμων δωματίων είτε λόγω κατάστασης των κτιρίων.

