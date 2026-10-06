Ο Οκτώβριος είναι ο μήνας της κολοκύθας. Όχι μόνο λόγω Halloween αλλά και λόγω τω εξαιρετικών συνταγών που δείχνει ο Χρήστος Μοίρας

Η κολοκύθα είναι σήμερα ο μεγάλος πρωταγωνιστής στις συνταγές που φέρνει ο Χρήστος Μοίρας, στο στούντιο της εκπομπής Πρώτος Καφές με τη Ζήνα. Συνταγές γρήγορες, εύκολες και πάνω απ' όλα νόστιμες και θρεπτικές. Δείτε βήμα-βήμα τη διαδικασία και ετοιμάστε τρία φανταστικά πιάτα, ανάλογα με τη διάθεσή σας.

Τρεις γρήγορες συνταγές με την Κολοκύθα ως βασικό υλικο

Σούπα βελουτέ

Υλικά

Για την κολοκυθόσουπα

800 γρ. καθαρισμένη κολοκύθα, σε κυβάκια

100 γρ. κρεμμύδι

80 γρ. καρότο

100 γρ. πατάτα

20 γρ. φρέσκο τζίντζερ

30 γρ. ελαιόλαδο

5 γρ. γλυκιά πάπρικα

800 γρ. ζωμός λαχανικών

100 γρ. κρέμα γάλακτος

Αλάτι

Φρεσκοτριμμένο πιπέρι

60 γρ τυρί κρέμα για το σερβίρισμα

Εκτέλεση

Κόβουμε την κολοκύθα, το κρεμμύδι, το καρότο, την πατάτα και το τζίντζερ σε ομοιόμορφα μικρά καρέ και τα απλώνουμε σε ταψί με λαδόκολλα.

Προσθέτουμε το ελαιόλαδο, τη γλυκιά πάπρικα, αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι και ανακατεύουμε καλά, ώστε να λαδωθούν ομοιόμορφα όλα τα λαχανικά.

Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 200°C, μέχρι τα λαχανικά να μαλακώσουν καλά και να αρχίσουν να παίρνουν χρώμα στις άκρες.

Μεταφέρουμε τα ψημένα λαχανικά στον κάδο του μπλέντερ και προσθέτουμε σταδιακά τον ζεστό ζωμό λαχανικών. Μπλεντάρουμε μέχρι να έχουμε μια απολύτως λεία και βελούδινη υφή.προσθετω την κρέμα γάλακτος και σερβίρω ζεστή με λίγο τυρί κρέμα !

Κολοκυθοπιτάκια (κολοκοτες) με γλυκιά κολοκύθα

Υλικά για 12 μικρές κολοκοτές

1 πακέτο χωριάτικο φύλλο, περίπου 500 γρ

500 γρ καθαρισμένη κολοκύθα, σε πολύ μικρό καρέ

100 γρ πλιγούρι

100 γρ σταφίδες

50 γρ ελαιόλαδο

40 γρ ζάχαρη

1 κ.γ. κανέλα

¼ κ.γ. γαρύφαλλο

½ κ.γ. αλάτι

30 γρ σουσάμι

Ελαιόλαδο για το άλειμμα των φύλλων

Εκτέλεση

Κόβουμε την κολοκύθα σε πολύ μικρό καρέ και τη βάζουμε σε ένα μπολ. Προσθέτουμε το πλιγούρι, τις σταφίδες, το ελαιόλαδο, τη ζάχαρη, την κανέλα, το γαρύφαλλο, το αλάτι και το σουσάμι.

Ανακατεύουμε καλά και αφήνουμε τη γέμιση για 20-30 λεπτά, ώστε το πλιγούρι να απορροφήσει τα υγρά της κολοκύθας.

Απλώνουμε το χωριάτικο φύλλο στον πάγκο και το κόβουμε σε τετράγωνα, περίπου 12×12 εκ. Αλείφουμε ελαφρά κάθε τετράγωνο με ελαιόλαδο.

Τοποθετούμε στο κέντρο κάθε τετραγώνου μια μικρή ποσότητα από τη γέμιση. Διπλώνουμε το φύλλο στη μέση, ώστε να σχηματιστεί ένα τρίγωνο, και πιέζουμε καλά τις άκρες με τα δάχτυλα. Στη συνέχεια περνάμε περιμετρικά τις άκρες με ένα πιρούνι, ώστε να κλείσουν καλά και να δημιουργηθεί το χαρακτηριστικό σχέδιο.

Τοποθετούμε τις κολοκοτές σε ταψί με λαδόκολλα και τις αλείφουμε με λίγο ελαιόλαδο.

Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180°C στον αέρα για 30-35 λεπτά, μέχρι να γίνουν τραγανές και να πάρουν χρυσαφένιο χρώμα.

Κολοκύθα ψητή / στεφάνι

Υλικά για 2-3 μερίδες

500 γρ. κολοκύθα, κομμένη σε ροδέλες

25 γρ. καστανή ζάχαρη

20 γρ. βούτυρο

6-8 φύλλα φρέσκο φασκόμηλο

40 γρ. φουντούκια

100 γρ. τυρί κρέμα

10 γρ. ελαιόλαδο

Αλάτι

Φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

Εκτέλεση