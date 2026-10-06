Κολοκύθα: Δες τρεις γρήγορες και νόστιμες συνταγές

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STAR.GR
Συνταγες
Ο Οκτώβριος είναι ο μήνας της κολοκύθας. Όχι μόνο λόγω Halloween αλλά και λόγω τω εξαιρετικών συνταγών που δείχνει ο Χρήστος Μοίρας

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Η κολοκύθα είναι σήμερα ο μεγάλος πρωταγωνιστής στις συνταγές που φέρνει ο Χρήστος Μοίρας, στο στούντιο της εκπομπής Πρώτος Καφές με τη Ζήνα. Συνταγές γρήγορες, εύκολες και πάνω απ' όλα νόστιμες και θρεπτικές. Δείτε βήμα-βήμα τη διαδικασία και ετοιμάστε τρία φανταστικά πιάτα, ανάλογα με τη διάθεσή σας.

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Τρεις γρήγορες συνταγές με την Κολοκύθα ως βασικό υλικο

Κολοκύθα: Δες τρεις γρήγορες και νόστιμες συνταγές

Σούπα βελουτέ 

Κολοκύθα: Δες τρεις γρήγορες και νόστιμες συνταγές

Υλικά 

Για την κολοκυθόσουπα

  • 800 γρ. καθαρισμένη κολοκύθα, σε κυβάκια
  • 100 γρ. κρεμμύδι
  • 80 γρ. καρότο
  • 100 γρ. πατάτα
  • 20 γρ. φρέσκο τζίντζερ
  • 30 γρ. ελαιόλαδο
  • 5 γρ. γλυκιά πάπρικα
  • 800 γρ. ζωμός λαχανικών
  • 100 γρ. κρέμα γάλακτος
  • Αλάτι
  • Φρεσκοτριμμένο πιπέρι
  • 60 γρ τυρί κρέμα για το σερβίρισμα 

Συνταγή για την πιο νόστιμη σούπα με σύγκλινο

Εκτέλεση

  • Κόβουμε την κολοκύθα, το κρεμμύδι, το καρότο, την πατάτα και το τζίντζερ σε ομοιόμορφα μικρά καρέ και τα απλώνουμε σε ταψί με λαδόκολλα.
  • Προσθέτουμε το ελαιόλαδο, τη γλυκιά πάπρικα, αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι και ανακατεύουμε καλά, ώστε να λαδωθούν ομοιόμορφα όλα τα λαχανικά.
  • Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 200°C, μέχρι τα λαχανικά να μαλακώσουν καλά και να αρχίσουν να παίρνουν χρώμα στις άκρες.
  • Μεταφέρουμε τα ψημένα λαχανικά στον κάδο του μπλέντερ και προσθέτουμε σταδιακά τον ζεστό ζωμό λαχανικών. Μπλεντάρουμε μέχρι να έχουμε μια απολύτως λεία και βελούδινη υφή.προσθετω την κρέμα γάλακτος και σερβίρω ζεστή με λίγο τυρί κρέμα !

Κολοκυθοπιτάκια (κολοκοτες) με γλυκιά κολοκύθα 

Κολοκύθα: Δες τρεις γρήγορες και νόστιμες συνταγές

Υλικά για 12 μικρές κολοκοτές

  • 1 πακέτο χωριάτικο φύλλο, περίπου 500 γρ
  • 500 γρ καθαρισμένη κολοκύθα, σε πολύ μικρό καρέ
  • 100 γρ πλιγούρι
  • 100 γρ σταφίδες
  • 50 γρ ελαιόλαδο
  • 40 γρ ζάχαρη
  • 1 κ.γ. κανέλα
  • ¼ κ.γ. γαρύφαλλο
  • ½ κ.γ. αλάτι
  • 30 γρ σουσάμι
  • Ελαιόλαδο για το άλειμμα των φύλλων

Συνταγή για αλμυρή κολοκυθόπιτα από τον Γιώργο Ρήγα

Εκτέλεση

  • Κόβουμε την κολοκύθα σε πολύ μικρό καρέ και τη βάζουμε σε ένα μπολ. Προσθέτουμε το πλιγούρι, τις σταφίδες, το ελαιόλαδο, τη ζάχαρη, την κανέλα, το γαρύφαλλο, το αλάτι και το σουσάμι.
  • Ανακατεύουμε καλά και αφήνουμε τη γέμιση για 20-30 λεπτά, ώστε το πλιγούρι να απορροφήσει τα υγρά της κολοκύθας.
  • Απλώνουμε το χωριάτικο φύλλο στον πάγκο και το κόβουμε σε τετράγωνα, περίπου 12×12 εκ. Αλείφουμε ελαφρά κάθε τετράγωνο με ελαιόλαδο.
  • Τοποθετούμε στο κέντρο κάθε τετραγώνου μια μικρή ποσότητα από τη γέμιση. Διπλώνουμε το φύλλο στη μέση, ώστε να σχηματιστεί ένα τρίγωνο, και πιέζουμε καλά τις άκρες με τα δάχτυλα. Στη συνέχεια περνάμε περιμετρικά τις άκρες με ένα πιρούνι, ώστε να κλείσουν καλά και να δημιουργηθεί το χαρακτηριστικό σχέδιο.
  • Τοποθετούμε τις κολοκοτές σε ταψί με λαδόκολλα και τις αλείφουμε με λίγο ελαιόλαδο.
  • Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180°C στον αέρα για 30-35 λεπτά, μέχρι να γίνουν τραγανές και να πάρουν χρυσαφένιο χρώμα.

Κολοκύθα ψητή / στεφάνι 

Κολοκύθα: Δες τρεις γρήγορες και νόστιμες συνταγές

Υλικά για 2-3 μερίδες

  • 500 γρ. κολοκύθα, κομμένη σε ροδέλες
  • 25 γρ. καστανή ζάχαρη
  • 20 γρ. βούτυρο
  • 6-8 φύλλα φρέσκο φασκόμηλο
  • 40 γρ. φουντούκια
  • 100 γρ. τυρί κρέμα
  • 10 γρ. ελαιόλαδο
  • Αλάτι
  • Φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

Εκτέλεση

  • Κόβουμε την κολοκύθα σε ροδέλες πάχους περίπου 2-3 εκ. και αφαιρούμε τους σπόρους.
  • Τοποθετούμε τις ροδέλες πάνω σε λαδόκολλα, τις ραντίζουμε με το ελαιόλαδο και αλατοπιπερώνουμε. Κλείνουμε τη λαδόκολλα σαν πακέτο και ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 190°C για περίπου 40 λεπτά, μέχρι να μαλακώσει η κολοκύθα αλλά να κρατάει το σχήμα της.
  • Καβουρδίζουμε τα φουντούκια σε στεγνό τηγάνι μέχρι να πάρουν χρώμα. Τα αφήνουμε να κρυώσουν και τα χοντροκόβουμε.
  • Σε ένα τηγάνι λιώνουμε το βούτυρο και προσθέτουμε το φασκόμηλο. Αφήνουμε για λίγο μέχρι να αρωματίσει το βούτυρο και να γίνει ελαφρώς τραγανό. Αφαιρούμε το φασκόμηλο και το κρατάμε στην άκρη.
  • Προσθέτουμε τη ζάχαρη στο ίδιο τηγάνι και αφήνουμε να αρχίσει να καραμελώνει. Προσθέτουμε τις ψημένες ροδέλες κολοκύθας και τις γυρίζουμε προσεκτικά ώστε να καλυφθούν από το καραμελωμένο βούτυρο.
  • Μαγειρεύουμε για 1-2 λεπτά από κάθε πλευρά.
  • Σερβίρουμε με τυρί κρέμα και τα φουντούκια !!
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