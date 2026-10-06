Πυροβολισμοί σε πολυκατοικία στο Παγκράτι – Τρεις συλλήψεις

Γείτονες ειδοποίησαν την αστυνομία

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Πυροβολισμοί σε πολυκατοικία στο Παγκράτι – Τρεις συλλήψεις
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Πυροβολισμοί σημειώθηκαν τα ξημερώματα στο Παγκράτι, σε πολυκατοικία επί της οδού Λάσκου.
  • Ένας 26χρονος ειδοποίησε την Άμεση Δράση για καβγά, με αστυνομικούς να εντοπίζουν κάλυκα και βλήματα στο υπόγειο.
  • Στον ακάλυπτο χώρο βρέθηκε πιστόλι διαμετρήματος 22 χιλιοστών.
  • Τρεις από τους πέντε εμπλεκόμενους συνελήφθησαν, ηλικίας 15-17 ετών, με τον 19χρονο να κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας.
  • Η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών αναλαμβάνει την προανάκριση.

Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν τα ξημερώματα στο Παγκράτι μετά από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν σε πολυκατοικία. 

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Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν γύρω στη 01:00 τα ξημερώματα, σε πολυκατοικία επί της οδού Λάσκου. Ένας 26χρονος ειδοποίησε την Άμεση Δράση, αναφέροντας ότι ήταν σε εξέλιξη ένας καβγάς. 

Αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο, πραγματοποίησαν έρευνες και εντόπισαν στο υπόγειο του κτιρίου έναν κάλυκα και δύο βλήματα. Στον ακάλυπτο χώρο εντοπίστηκε ένα πιστόλι διαμετρήματος 22 χιλιοστών. 

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Την ώρα που έφτασαν οι αστυνομικοί στην πολυκατοικία, οι περισσότεροι εκ των εμπλεκομένων είχαν διαφύγει από το σημείο, ωστόσο κατάφεραν να εντοπίσουν πέντε άτομα που προσπάθησαν να διαφύγουν. 

Οι πέντε εντοπίστηκαν στον πέμπτο όροφο της πολυκατοικίας και τρεις εξ αυτών συνελήφθησαν. Πρόκειται για τρεις νεαρούς γεννηθέντες το 2006, το 2007 και το 2008 αντίστοιχα. Ο 19χρονος αντιμετωπίζει κατηγορία για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενώ οι άλλοι δύο για συνέργεια. 

Πυροβολισμοί έξω από beach bar στην Ανάβυσσο

Την προανάκριση έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών.

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