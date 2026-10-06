Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν τα ξημερώματα στο Παγκράτι μετά από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν σε πολυκατοικία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν γύρω στη 01:00 τα ξημερώματα, σε πολυκατοικία επί της οδού Λάσκου. Ένας 26χρονος ειδοποίησε την Άμεση Δράση, αναφέροντας ότι ήταν σε εξέλιξη ένας καβγάς.

Αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο, πραγματοποίησαν έρευνες και εντόπισαν στο υπόγειο του κτιρίου έναν κάλυκα και δύο βλήματα. Στον ακάλυπτο χώρο εντοπίστηκε ένα πιστόλι διαμετρήματος 22 χιλιοστών.

Την ώρα που έφτασαν οι αστυνομικοί στην πολυκατοικία, οι περισσότεροι εκ των εμπλεκομένων είχαν διαφύγει από το σημείο, ωστόσο κατάφεραν να εντοπίσουν πέντε άτομα που προσπάθησαν να διαφύγουν.

Οι πέντε εντοπίστηκαν στον πέμπτο όροφο της πολυκατοικίας και τρεις εξ αυτών συνελήφθησαν. Πρόκειται για τρεις νεαρούς γεννηθέντες το 2006, το 2007 και το 2008 αντίστοιχα. Ο 19χρονος αντιμετωπίζει κατηγορία για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενώ οι άλλοι δύο για συνέργεια.

Την προανάκριση έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών.