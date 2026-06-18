Έναν Γολγοθά ψυχολογικής και λεκτικής κακοποίησης ανέβαινε για πολλά χρόνια η 45χρονη αστυνομικός, η οποία δολοφονήθηκε στη Δράμα από τον εν διαστάσει σύζυγό της, επίσης αστυνομικό.

Όπως είπε στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», ο θείος της άτυχης γυναίκας, κανείς από την οικογένειά της δεν γνώριζε όλα αυτά τα χρόνια τι ζούσε και τι συνέβαινε μέσα στο σπίτι της.

«Κανείς δεν ήξερε τι περνούσε. Μόνο τον τελευταίο καιρό άρχισε να ανοίγεται και να μας λέει κάποια πράγματα. Είχε ξεκινήσει να βλέπει ψυχολόγο και αυτή η βοήθεια την έκανε να μιλήσει», ανέφερε ο θείος της.

Όπως είπε, η κακοποίηση που βίωνε από τον σύζυγό της ήταν κυρίως ψυχολογική και λεκτική και όχι σωματική.

«Της έκανε πολύ ψυχολογικό πόλεμο. Της ασκούσε πολλή πίεση και τη ζήλευε υπερβολικά. Δε ζήλευε μήπως έχει κανέναν φίλο, η ανιψιά μου ζούσε μόνο για τα παιδιά της. Το πρόβλημα ήταν ότι την έβλεπε ανώτερη από αυτόν και δεν το άντεχε. Η ανιψιά μου είχε σπουδάσει φιλόλογος και πάντα προσπαθούσε να κάνει κάτι καλύτερο για τον εαυτό της. Αυτό το πράγμα τον τρέλαινε», είπε ο θείος της 45χρονης και αποκάλυψε κάτι που του είχε εκμυστηρευτεί ότι της είχε πει ο 50χρονος.

«Έφτασε σε σημείο να της πει, γιατί μου τα είπε η ανιψιά μου: "Όταν σε βλέπω ευτυχισμένη με τρελαίνει αυτό"».

Ο ίδιος αποκάλυψε πως η 45χρονη του είχε εκμυστηρευτεί ότι από όταν έφυγε ο σύζυγός της από το σπίτι ένιωθε ελεύθερη.

«Έφυγε, άλλαξε κλειδαριές και μας έλεγε ότι για πρώτη φορά νιώθει ελεύθερη. Ότι μπορεί να συνεχίσει τη ζωή της. Έλεγε πως τόσα χρόνια ζούσε μέσα στην καταπίεση», είπε ο θείος της.

Παρά τον χωρισμό τους, ο 50χρονος δεν έδειχνε να το αποδέχεται. Συνέχισε να την πολιορκεί με μηνύματα και να την πιέζει ψυχολογικά ότι θα έκανε κακό στον εαυτό του, αν δεν ήταν και πάλι μαζί.

«Της έστελνε συνεχώς μηνύματα. Της έλεγε ότι δεν μπορεί να ζήσει χωρίς εκείνη. Μια φορά είχε βάλει το όπλο στον κρόταφό του και της είχε πει ότι θα αυτοκτονούσε να δεν τον δεχόταν πίσω», είπε.

Δράμα: Στο μικροσκόπιο οι καταγγελίες που φέρεται να είχε κάνει η Αντιγόνη

Την ίδια ώρα, νέες εξελίξεις καταγράφονται στην έρευνα για το αν η 45χρονη Αντιγόνη είχε ενημερώσει επισήμως την Ελληνική Αστυνομία για όσα φέρεται να βίωνε τους τελευταίους μήνες πριν από τη δολοφονία της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο εισαγγελέας έδωσε εντολή προκειμένου να διερευνηθεί εάν το θύμα είχε προχωρήσει σε αναφορές ή καταγγελίες για περιστατικά κακοποίησης και απειλών από τον εν διαστάσει σύζυγό της.

Στο πλαίσιο της έρευνας αναμένεται να ληφθούν καταθέσεις από τους προϊσταμένους αξιωματικούς του ζευγαριού, καθώς και από δύο ψυχολόγους και έναν ψυχίατρο που φέρεται να είχαν γνώση της κατάστασης που αντιμετώπιζε η 45χρονη.

Το ζήτημα ήρθε στο προσκήνιο μετά τις δημόσιες δηλώσεις ψυχολόγου, ο οποίος αποκάλυψε ότι η ίδια η Αντιγόνη τού είχε αναφέρει πως είχε ήδη ενημερώσει την Αστυνομία για τα προβλήματα και τις απειλές που αντιμετώπιζε μέσα στον γάμο της.

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, οι προϊστάμενοι της 45χρονης υποστηρίζουν κατηγορηματικά ότι δεν είχαν λάβει οποιαδήποτε επίσημη ενημέρωση σχετικά με περιστατικά κακοποίησης ή απειλών. Όπως φέρονται να δηλώνουν, εάν είχαν έστω και την παραμικρή γνώση για όσα βίωνε η συνάδελφός τους, θα είχαν κινηθεί άμεσα σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Λόγω της σοβαρότητας της υπόθεσης, οι Αρχές αναμένεται να εξετάσουν εξονυχιστικά όλα τα διαθέσιμα στοιχεία προκειμένου να αποσαφηνιστεί τι ακριβώς συνέβη το διάστημα πριν από το έγκλημα.

Παράλληλα, στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκονται και τα κινητά τηλέφωνα της Αντιγόνης και του δράστη. Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται σχετική διάταξη ώστε να γίνει πλήρης ανάλυση των συσκευών και να εξεταστούν οι τελευταίες συνομιλίες, τα μηνύματα και οι επικοινωνίες μεταξύ τους.

Πηγές της ΕΛ.ΑΣ. σημειώνουν επίσης ότι μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί από την αστυνομική έρευνα η πληροφορία σύμφωνα με την οποία ο δράστης είχε στρέψει όπλο εναντίον της 45χρονης, ενώ η διερεύνηση όλων των σχετικών καταγγελιών και μαρτυριών βρίσκεται σε εξέλιξη.