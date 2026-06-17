Ακόμη έναν χρόνο υπομονή προσπαθούσε να κάνει η 45χρονη αστυνομικός που έπεσε δολοφονήθηκε από τον εν διαστάσει συζύγου της στη Δράμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα είχε αποφασίσει οριστικά να δώσει τέλος στον γάμο της, ωστόσο είχε επιλέξει να περιμένει μέχρι να ολοκληρώσει τις σχολικές του υποχρεώσεις ο 16χρονος γιος τους, προκειμένου να μην επηρεαστεί η καθημερινότητα και η ψυχολογία του παιδιού.

H 45χρονη αστυνομικός από τη Δράμα είχε αποφασίσει να χωρίσει με τον σύζυγό της

Η 45χρονη φέρεται να σχεδίαζε να κινήσει τις διαδικασίες του διαζυγίου μετά την ολοκλήρωση της φοίτησης του γιου της στο Λύκειο, προσπαθώντας μέχρι τότε να διατηρήσει όσο το δυνατόν πιο ήρεμο το οικογενειακό περιβάλλον. Δεν πρόλαβε όμως να υλοποιήσει τα σχέδιά της.

Ο 50χρονος εν διαστάσει σύζυγός της, επίσης αστυνομικός, της αφαίρεσε τη ζωή καταφέροντάς της επτά μαχαιριές, με μία από αυτές να πλήττει την καρδιά της.

Ο 50χρονος που σκότωσε τη σύζυγό του στη Δράμα τους τελευταίου μήνες ζούσε στο πατρικό του σπίτι

Σήμερα, συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι αποχαιρετούν την Αντιγόνη στην ιδιαίτερη πατρίδα της, το Νευροκόπι. Η κηδεία της θα γίνει στις 11:00 το πρωί, μέσα σε κλίμα βαθιάς οδύνης. Τραγικές φιγούρες τα δύο παιδιά της οικογένειας, τα οποία μέσα σε λίγες ώρες έχασαν και τους δύο γονείς τους. Την ίδια ώρα θα γίνει και η κηδεία του 50χρονου στα Κουδούνια της Δράμας.

Δράμα: Είχε αποφασίσει να χωρίσει

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η 45χρονη είχε καταλήξει εδώ και καιρό στο συμπέρασμα ότι ο γάμος της είχε ολοκληρώσει τον κύκλο του. Παρά τα προβλήματα που αντιμετώπιζε η σχέση της με τον 50χρονο, επέλεγε να αποφεύγει τις συγκρούσεις και τις εντάσεις, έχοντας ως βασική προτεραιότητα την προστασία των παιδιών της.

Ο εν διαστάσει σύζυγός της είχε αποχωρήσει από το οικογενειακό σπίτι περίπου τρεις εβδομάδες πριν από τη γυναικοκτονία και διέμενε στο πατρικό του. Ωστόσο, διατηρούσε τα κλειδιά της κατοικίας και συνέχιζε να επισκέπτεται το σπίτι, προκειμένου να βλέπει τα παιδιά του και να βρίσκεται σε επαφή με την οικογένεια.

Η 45χρονη είχε αποφασίσει να κάνει υπομονή άλλον έναν χρόνο για να πάρει διαζύγιο, ώστε να ολοκληρώσει ο γιος τους τη φοίτησή του στο Λύκειο και να δώσει πανελλήνιες με ήρεμη ψυχολογία

Την ίδια ώρα, εντύπωση προκαλεί αποκάλυψη θείου της 45χρονης, στον οποίο η γυναίκα είχε εκμυστηρευτεί ένα περιστατικό που την είχε φοβίσει πολύ.

Σύμφωνα με όσα του είχε περιγράψει, ο 50χρονος εμφανίστηκε μπροστά της κρατώντας όπλο ενώ εκείνη βρισκόταν στο σπίτι.

Η γυναίκα αιφνιδιάστηκε και φοβήθηκε από την εικόνα αυτή, με αποτέλεσμα να εγκαταλείψει άμεσα το σπίτι της και να μεταβεί στο σπίτι της αδελφής της. Αργότερα, σύμφωνα με τον θείο της, επέστρεψε συνοδευόμενη από την αδελφή της προκειμένου να παραλάβουν το παιδί της που βρισκόταν στο σπίτι.

Ο 50χρονος φέρεται να είχε απειλήσει και στο παρελθόν την 45χρονη με όπλο

Δράμα: «Μου είπε ότι ενημέρωσε τον προϊστάμενό του»

Ο θείος της γυναίκας αποκάλυψε ακόμη ότι τη ρώτησε αν είχε προχωρήσει σε επίσημη καταγγελία μετά το περιστατικό.

Σύμφωνα με όσα του είχε αναφέρει η ίδια, δεν είχε καταθέσει επίσημη καταγγελία στις Αρχές, ωστόσο είχε ενημερώσει τον προϊστάμενο του συζύγου της στην Ελληνική Αστυνομία.

«Μου είπε ότι ενημέρωσε τον προϊστάμενό του. Δεν γνωρίζω αν αυτό έγινε ή αν δεν ήθελε να μας ανησυχήσει περισσότερο, καθώς την πιέζαμε να προχωρήσει σε καταγγελία», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η 45χρονη δεν είχε κάνει επίσημη καταγγελία σε βάρος του συζύγου της, καθώς ήθελε να διαχειριστεί τα προβλήματα με ηρεμία και διακριτικότητα

Πρόσθεσε ακόμα ότι, παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε το ζευγάρι, η Αντιγόνη δεν πίστευε ότι ο εν διαστάσει σύζυγός της θα μπορούσε να φτάσει σε μια τόσο ακραία πράξη βίας. Θεωρούσε πως η κατάσταση, όσο δύσκολη κι αν ήταν, δε θα οδηγούνταν ποτέ σε μια τέτοια τραγωδία.

Δράμα: Έπαιρναν και οι δύο φαρμακευτική αγωγή

Σύμφωνα με πληροφορίες επίσης, θύμα και δράστης επισκέπτονταν συχνά τον ίδιο ψυχολόγο, ο οποίος είχε διαπιστώσει αυξημένη ένταση και στους δύο, ενώ ο 50χρονος φέρεται να αντιμετώπιζε κρίσεις πανικού. Για τον λόγο αυτό, τόσο ο ίδιος όσο και η 45χρονη λάμβαναν φαρμακευτική αγωγή.

Μάλιστα, την ημέρα της τραγωδίας θα ήταν και η τελευταία προγραμματισμένη συνεδρία του 50χρονου με τον ψυχολόγο του. Ωστόσο, δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει τον κύκλο παρακολούθησης, καθώς λίγες ώρες αργότερα δολοφόνησε την εν διαστάσει σύζυγό του και στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του.

Ο 50χρονος δεχόταν συμβουλές από ψυχολόγο και από τον πνευματικό του

Πρόσωπα που γνωρίζουν την υπόθεση αναφέρουν ότι ο 50χρονος αναζητούσε στήριξη όχι μόνο μέσω της ψυχολογικής παρακολούθησης, αλλά και από τον πνευματικό του, τον οποίο φέρεται να επισκεπτόταν τακτικά το τελευταίο διάστημα.

Από την πλευρά της, η 45χρονη προσπαθούσε να διαχειριστεί με ψυχραιμία και χωρίς περαιτέρω εντάσεις τη δύσκολη κατάσταση που είχε διαμορφωθεί.

Παράλληλα, φέρεται να είχε ζητήσει τουλάχιστον δύο φορές μετάθεση ή απόσπαση στη Θεσσαλονίκη, αναζητώντας μια διέξοδο που θα της επέτρεπε να απομακρυνθεί από το φορτισμένο περιβάλλον που βίωνε, χωρίς να διαταράξει την καθημερινότητα των παιδιών της.

Τόσο ο 50χρόνος, όσο και η 45χρονη έπαιρναν φαρμακευτική αγωγή

Το γεγονός που προκαλεί ιδιαίτερο προβληματισμό είναι ότι, παρά τους φόβους και τις ανησυχίες που εξέφραζε στο στενό οικογενειακό της περιβάλλον, η 45χρονη δεν προχώρησε ποτέ σε επίσημη καταγγελία εις βάρος του συζύγου της. Σύμφωνα με ανθρώπους που γνώριζαν τις σκέψεις της, απέφευγε μια τέτοια κίνηση επειδή δεν ήθελε να ρίξει κι άλλο «λάδι στη φωτιά» και πίστευε ότι η κατάσταση θα μπορούσε να εκτονωθεί χωρίς ακραίες εξελίξεις.

Οι Αρχές συνεχίζουν να συγκεντρώνουν καταθέσεις και στοιχεία για όλα όσα προηγήθηκαν της γυναικοκτονίας, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στις μαρτυρίες συγγενών και προσώπων από το στενό περιβάλλον του ζευγαριού, προκειμένου να αποτυπωθεί πλήρως το χρονικό που οδήγησε στο έγκλημα που συγκλονίζει τη Δράμα.