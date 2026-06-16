Λιάγκας: Το ηπειρώτικο συρτό που χόρεψε στον γάμο- «Με συγκινούν απίστευτα»

Το βίντεο από το γλέντι του γάμου, στον οποίο ήταν κουμπάρος ο παρουσιαστής

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Το ηπειρώτικο συρτό που χόρεψε ο Γιώργος Λιάγκας στο γλέντι του γάμου που ήταν κουμπάρος. Η συγκίνησή του για τα ηπειρώτικα τραγούδια/ βίντεο Το Πρωινό

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Γιώργος Λιάγκας ήταν κουμπάρος σε γάμο όπου χόρεψε ηπειρώτικο συρτό.
  • Στο βίντεο ακούγεται το τραγούδι "Στης Πάργας τον ανήφορο" με κλαρίνο.
  • Ο παρουσιαστής εξέφρασε τη συγκίνηση που του προκαλούν τα ηπειρώτικα τραγούδια.
  • Περιέγραψε το κλαρίνο ως λυπητερό και συνδεδεμένο με τη θλίψη της ξενιτιάς.
  • Ο Λιάγκας ήταν στον γάμο με τη σύντροφό του, Μαρία Αντωνά, που δημοσίευσε στιγμιότυπα στο Instagram.

Νέα στιγμιότυπα από τον γάμο στον οποίο ήταν κουμπάρος ο Γιώργος Λιάγκας προβλήθηκαν στο «Πρωινό». 

Η Μαρία Αντωνά φωτογραφίζει τον Γιώργο Λιάγκα που έγινε κουμπάρος σε γάμο

Συγκεκριμένα, προβλήθηκε ένα βίντεο με τον παρουσιαστή να χορεύει συρτό, υπό τους ήχους του τραγουδιού «Στης Πάργας τον ανήφορο», στο οποίο «πρωταγωνιστεί» το κλαρίνο.  

Λιάγκας: Το ηπειρώτικο συρτό που χόρεψε στον γάμο- «Με συγκινούν απίστευτα»

Στη συνέχεια, ο παρουσιαστής μίλησε για τη συγκίνηση που του προκαλούν τα ηπειρώτικα τραγούδια. 

«Θα σας πω ότι εμένα τα ηπειρώτικα με συγκινούν απίστευτα. Δηλαδή, το κλαρίνο που είναι σαν ένας άνθρωπος που κλαίει, γιατί είναι μινόρε μουσική, είναι λυπητερή μουσική τα ηπειρώτικα τραγούδια, είναι σαν να σου μιλάει το κλαρίνο και να βγάζει έναν λυγμό, ένα κλάμα», είπε στην εκπομπή. 

Λιάγκας: Το ηπειρώτικο συρτό που χόρεψε στον γάμο- «Με συγκινούν απίστευτα»

«Πάντα με συγκινεί απίστευτα το κλαρίνο στα ηπειρώτικα, όχι στα ρουμελιώτικα τα οποία είναι ευχάριστα τραγούδια. Τα ηπειρώτικα έχουν τη θλίψη της ξενιτιάς, άρα έχει ένα κλάμα, έναν λυγμό το κλαρίνο στα ηπειρώτικα και είναι και βυζαντινή μουσική», συμπλήρωσε.

«Επίσης, επειδή είμαι από τη Λάρισα, από το Αργυροπούλι, έτσι μεγαλώσαμε, χορεύοντας δημοτικούς χορούς και τραγούδια, οπότε όποτε γλέντι και χαρά...», κατέληξε ο παρουσιαστής. 

Aντωνά - Λιάγκας στον γάμο του ζευγαριού που πάντρεψε ο παρουσιαστής/ instagram

Aντωνά - Λιάγκας στον γάμο του ζευγαριού που πάντρεψε ο παρουσιαστής/ instagram

Ο παρουσιαστής ήταν στον γάμο με τη σύντροφό του, Μαρία Αντωνά, η οποία μοιράστηκε μερικά στιγμιότυπα στον προσωπικό της λογαριασμό στο instagram.

Aντωνά - Λιάγκας στον γάμο του ζευγαριού που πάντρεψε ο παρουσιαστής/ instagram

Aντωνά - Λιάγκας στον γάμο του ζευγαριού που πάντρεψε ο παρουσιαστής/ instagram
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