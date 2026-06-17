Σπαραγμός στην κηδεία της Αντιγόνης που δολοφονήθηκε από τον σύζυγό της στη Δράμα / Βίντεο από την εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα

Βαρύ ήταν το κλίμα στην κηδεία της 45χρονης Αντιγόνης που δολοφονήθηκε από τον σύζυγό της στη Δράμα.

Από νωρίς το πρωί της Τετάρτης, φίλοι και συγγενείς έφτασαν στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου στο Κάτω Νευροκόπι της Δράμας, τόπο καταγωγής της δολοφονημένης αστυνομικού, για να της πουν το τελευταίο «αντίο».

Τραγικές φιγούρες τα δύο παιδιά της, τα οποία μέσα σε μία νύχτα έχασαν και τους δύο γονείς τους, μετά την απόφαση του πατέρα τους να δολοφονήσει τη μητέρα τους και να βάλει τέλος στη ζωή του.

Σπαραγμός στην κηδεία της 45χρονης που δολοφονήθηκε από τον σύζυγό της, ο οποίος στη συνέχεια αυτοκτόνησε / Φωτογραφίες Intime (Σεραφείμ Καραμβαλάσης)

Το φέρετρο της 45χρονης ήταν σκεπασμένο με την ελληνική σημαία, ως είθισται να γίνεται στις κηδείες των ενστόλων, όπως η Αντιγόνη που υπηρετούσε για χρόνια στην Ελληνική Αστυνομία.

Η κηδεία του γυναικοκτόνου και αυτόχειρα θα γίνει στις 17:30 στον τόπο καταγωγής του, το χωριό Κουδούνια Δράμας.

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Όλα συνέβησαν νωρίς το πρωί της Τρίτης στην περιοχή του Κορυλόβου, όταν ο σύζυγος της 45χρονης της επιτέθηκε με μαχαίρι χτυπώντας τη επτά φορές.

Λίγη ώρα αργότερα, ο άνδρας εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο αυτοκίνητό του στον Κορύλοβο, βάζοντας τέλος στη ζωή του με το υπηρεσιακό του όπλο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 45χρονη είχε αποφασίσει εδώ και καιρό ότι ο γάμος της είχε ολοκληρώσει τον κύκλο του. Παρά τις δυσκολίες στη σχέση της με τον 50χρονο εν διαστάσει σύζυγό της, προσπαθούσε να αποφεύγει τις εντάσεις, βάζοντας ως προτεραιότητα την προστασία των παιδιών της.

Η ίδια φέρεται να είχε πάρει την απόφαση να προχωρήσει σε διαζύγιο, ωστόσο είχε επιλέξει να κάνει υπομονή για περίπου έναν ακόμη χρόνο, ώστε να ολοκληρώσει ο γιος τους τη φοίτησή του στο Λύκειο και να δώσει τις πανελλήνιες εξετάσεις με όσο το δυνατόν πιο ήρεμες συνθήκες.

Ο εν διαστάσει σύζυγός της είχε αποχωρήσει από το οικογενειακό σπίτι περίπου τρεις εβδομάδες πριν από το τραγικό περιστατικό και διέμενε στο πατρικό του. Παρόλα αυτά, διατηρούσε τα κλειδιά της κατοικίας και συνέχιζε να επισκέπτεται το σπίτι, ώστε να βλέπει τα παιδιά και να έχει επαφή με την οικογένεια.