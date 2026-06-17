Δ. Μιχαηλίδου για τα δικαιώματα των ενοικιαστών (βίντεο Mega)

Ζημιές Σε Ενοικιασμένο Ακίνητο: Ποιος Επισκευάζει





Πολλοί ενοικιαστές αναρωτιούνται: «Αν χαλάσει ο θερμοσίφωνας, ποιος τον φτιάχνει; Αν στάζει το ταβάνι, τι κάνω; Πρέπει να πληρώσω εγώ;»

Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας (ΕΕΚΕ) εξηγεί με απλά λόγια τι ισχύει για τις επισκευές και τις φθορές σε ένα νοικιασμένο ακίνητο.

🔧 Ποιος επισκευάζει τι;

Ο ιδιοκτήτης είναι υπεύθυνος για:

• Ζημιές που σχετίζονται με τη φθορά του χρόνου (π.χ. σπασμένος σωλήνας, βλάβη στο καζανάκι, υγρασία στους τοίχους).

• Ηλεκτρολογικά ή υδραυλικά προβλήματα που υπήρχαν ή προέκυψαν λόγω παλαιότητας.

• Συντήρηση του ακινήτου, ώστε να είναι κατοικήσιμο και ασφαλές.

Ο ενοικιαστής είναι υπεύθυνος για:

• Μικρές επισκευές καθημερινής χρήσης (π.χ. αλλαγή λαμπτήρων, βρύσης, κάποιων εξαρτημάτων που φθείρονται από συχνή χρήση).

• Ζημιές που προκάλεσε ο ίδιος ή κάποιος που μένει μαζί του (π.χ. σπασμένο τζάμι, τρύπες στον τοίχο).



Σημαντικό:

Αν ο ενοικιαστής επιχειρήσει να φτιάξει κάτι σοβαρό χωρίς να ενημερώσει πρώτα τον ιδιοκτήτη, ο τελευταίος δεν είναι υποχρεωμένος να καλύψει το κόστος. Πάντα προηγείται επικοινωνία.

Προσοχή στα δικαιώματα και των δύο

Ο ενοικιαστής έχει δικαίωμα να ζει σε ένα ασφαλές, λειτουργικό σπίτι.

Ο ιδιοκτήτης έχει υποχρέωση να διατηρεί το ακίνητο σε καλή κατάσταση.

Και οι δύο πρέπει να τηρούν τη σύμβαση που έχουν υπογράψει – εκεί ορίζονται πολλά πρακτικά ζητήματα, όπως, π.χ. για το ποιος ευθύνεται για την επισκευή φθορών κλπ.