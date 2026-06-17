Πέθανε ο ηθοποιός Σωτήρης Τσόγκας

Ο καταξιωμένος ηθοποιός ήταν σύζυγος της Μαίρης Ραζή

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Επιμέλεια STAR.GR
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Δείτε τι είχε πει η σύζυγός του Σωτήρη Τσόγκα, Μαίρη Ραζή σε συνέντευξή της στην ΕΡΤ

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Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο έχει προκαλέσει ο ξαφνικός θάνατος του ηθοποιού Σωτήρη Τσόγκα. Τη δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στα social media ο Σπύρος Μπιμπίλας. 

 

 

«Είμαστε συγκλονισμένοι από το θλιβερό νέο που χτύπησε τη θεατρική μας οικογένεια. Εντελώς ξαφνικά έφυγε από τη ζωή ο αγαπημένος φίλος και συνάδελφος Σωτήρης Τσόγκας ο σπουδαίος θεατράνθρωπος, ο σύζυγος της λατρεμένης μας φίλης Μαίρης Ραζή που μαζί δημιούργησαν τα τελευταία 30 χρόνια αρχικά το θέατρο της οδού Ερμού και μετά το ιστορικό πια θέατρο ΠΡΟΒΑ με τις τόσες επιτυχίες. Με τον Σωτήρη πρωτογνωριστήκαμε στους θρυλικούς ΙΕΡΟΣΥΛΟΥΣ  το σήριαλ που άφησε εποχή το 81. Άνθρωπος πράος, εργασιομανής, τελειομανής, εργάτης του θεάτρου με αγάπη για τους νέους  κι αυτό το έδειχνε καθημερινά μαζί με τη Μαίρη στη Δραματική Σχολή που δημιούργησαν.  Κουράγιο στη Μαίρη και την κόρη τους την αγαπημένη ηθοποιό και φίλη μας Κοραλία Τσογκα. Καλό ταξίδι αγαπημένε μας Σωτήρη» 

Ο καταξιωμένος ηθοποιός είχε παίξει σε πολλές σειρές. Ανάμεσα σ’ αυτές οι “Ανάμεσα σε τρεις γυναίκες”, "Η Βεντέτα", "Μαντώ Μαυρογένους" και άλλες πολλές σειρές. Ο Σωτήρης Τσόγκας ήταν παντρεμένος με την επίσης ηθοποιό Μαίρη Ραζή και είχαν μία κόρη την Κοραλλία επίσης ηθοποιό. 
 

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ΣΩΤΗΡΗΣ ΤΣΟΓΚΑΣ
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