Αδιανόητη τραγωδία σημειώθηκε στη Δράμα. Δύο παιδιά μένουν ορφανά από γονείς. Ο πατέρας τους, αστυνομικός της ΔΙΑΣ, μαχαίρωσε και σκότωσε τη μητέρα τους, επίσης αστυνομικό. Το έγκλημα αποκαλύφθηκε όταν ο ανήλικος γιος βρήκε τη γυναίκα αιμόφυρτη. Ο δράστης, μετά το έγκλημα, έβαλε τέλος στη ζωή του. Το ζευγάρι είχε αποφασίσει να χωρίσει και είχαν απευθυνθεί σε ψυχολόγο.

Δράμα: Ψυχολόγος της ΕΛΑΣ παρακολουθούσε τον δράστη

Ρεπορτάζ της Κατερίνας Ρίστα από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star (16/6/2026)

Ο δράστης παρακολουθούνταν από ψυχολόγο και μάλιστα της Αστυνομίας. Κάθε Τρίτη πήγαινε στο ιδιωτικό ιατρείο ψυχολόγου της Ελληνικής Αστυνομίας, κάτι που δεν γνώριζε η υπηρεσία. Δεν είχε εντοπίσει κάποια διαταραχή, είχε δει όμως κρίσεις πανικού και ένταση. Μάλιστα, τον είχε παραπέμψει σε ψυχίατρο και του έδινε αγωγή για να ηρεμεί.

Το ίδιο είχε πει και στην Αντιγόνη, γιατί στον ψυχολόγο - αρχικά - είχε πάει το θύμα και στη συνέχεια παρότρυνε και τον δράστη. Λόγω του ιατρικού απορρήτου, ο ψυχολόγος δεν ήταν αναγκασμένος να ενημερώσει το Σώμα. Εκείνος όμως είπε στους αστυνομικούς που του πήραν κατάθεση μετά το έγκλημα ότι, αν είχε εντοπίσει κάτι, θα ενημέρωνε, και πρόσθεσε ότι ο δράστης και αυτόχειρας δεν είχε παρουσιάσει αυτοκτονικές τάσεις, ούτε αυτοκαταστροφικές, ούτε είχε πρόθεση να κάνει κακό σε άλλον.

Εκτός από ψυχολόγο, επισκεπτόταν πολύ συχνά και τον πνευματικό του. Η γυναίκα, από την άλλη, για να διαχειριστεί όσο πιο ομαλά γινόταν την κατάστασή του, είχε ενημερώσει τον προϊστάμενό του, ενώ είχε ζητήσει να φύγει με απόσπαση στη Θεσσαλονίκη.

Δράμα: Κατακρεούργησε τη μητέρα των παιδιών του με 8 μαχαιριές και αυτοκτόνησε

Ημίγυμνη και νεκρή στο κρεβάτι, με 7 μαχαιριές, βρέθηκε από τον 17χρονο γιο της η Αντιγόνη. Το παιδί ήταν στο πάνω δωμάτιο, άκουσε συζήτηση και ξαφνικά σιωπή. Κατέβηκε να δει και αντίκρισε τη φρίκη που θα τον στιγματίζει για μια ζωή. Το έγκλημα άρχισε να γράφεται πριν από δύο εβδομάδες.

Ο θείος της άτυχης γυναίκας λέει: «Επιτέθηκε στην ανιψιά μου με το πιστόλι και την απείλησε και η ανιψιά μου άρον άρον έφυγε από εδώ και πήγε στην αδερφή της. Έπρεπε να πάει στην αστυνομία».

Δεν τον κατήγγειλε ποτέ γιατί δεν ήθελε να ρίξει κι άλλο λάδι στη φωτιά. Πριν έναν μήνα του είχε πει να χωρίσουν. «Δεν έχουμε πλέον επικοινωνία», έλεγε στις φίλες της. Εκείνος δεν μπορούσε να το διαχειριστεί. Ήταν σε διάσταση.

Δράμα: Στο Star φίλος του δράστη - Αποκαλύπτει την επικοινωνία που είχε μαζί του μία εβδομάδα πριν το έγκλημα

«Παίρνω έναν κοινό μας φίλο και λέω τι έγινε με τον..., λέει άσε, δεν πάει καλά, έχει πάθει κατάθλιψη, είναι στα χωρίσματα με την Αντιγόνη. Πριν 8-9 μέρες τον πήρα τηλέφωνο. Λέω, έκανες προσπάθειες να τα βρείτε; Δεν γίνεται τίποτα, τέλος αυτή η υπόθεση. Μ... ήμουν τόσο καιρό, μου λέει. Τώρα τι εννοούσε μ’ αυτό;», λέει στο Star ο φίλος του δράστη.

Ο δράστης και αυτόχειρας είχε επιστρέψει στο χωριό του, στα Κουδούνια Δράμας και ζούσε με τη μητέρα του, καθώς είχαν χωρίσει με τη γυναίκα του. Εκείνο το απόγευμα είχαν συναντηθεί μήπως και τα ξαναβρούν.

Το ίδιο είχαν κάνει και πριν από δύο μέρες, όπου συνάδελφοί τους τούς είδαν να πίνουν μαζί καφέ στη Δράμα.

Δράμα: «Πήγε να τη βρει στο σπίτι μήπως και τα βρουν»

Φίλη της μητέρας του δράστη αποκαλύπτει: «Πήγε στο σπίτι να μιλήσουν με τη γυναίκα του, μήπως τα βρούνε, και αυτός την έσφαξε. Αυτό το παιδί, το ήσυχο, το καλό, πώς έγινε αυτό; Πώς έγινε;»

Μετά την αποτρόπαια πράξη του, έβαλε τέλος στη ζωή του με το υπηρεσιακό του όπλο.

Ο δράστης και αυτόχειρας υπηρετούσε στη ΔΙΑΣ και η Αντιγόνη στη Γενική Διεύθυνση Αστυνομίας Δράμας. Ήταν και οι δύο συνοριοφύλακες, έτσι γνωρίστηκαν. Το 2005 παντρεύτηκαν κι έκαναν δύο παιδιά. Το κορίτσι σπουδάζει σήμερα Νομική στην Κομοτηνή, ενώ το αγόρι είναι 17 ετών. Ζούσαν στο Νευροκόπι και μετά μετακόμισαν στη Δράμα, όπου αγόρασαν και το σπίτι που έγινε το φονικό. Μέχρι τον Οκτώβριο του 2025, που πήγαν οικογενειακό ταξίδι στην Ισπανία, έδειχναν να ζουν αρμονικά.

Δράμα: Η ανάρτηση της Αντιγόνης για τη δολοφονία της Βασιλικής από τον σύζυγό της στην Καλαμάτα

«Όταν ένας άντρας σφάζει τη γυναίκα του μια ανάσα από τα παιδιά του, η ελληνική οικογένεια ζει μονάχα μια μεμονωμένη τραγική στιγμή».

Είναι η προφητική ανάρτηση της Αντιγόνης στις 3 Ιουνίου. Είχε αναδημοσιεύσει το κείμενο του Αύγουστου Κορτώ που είχε γράψει για τη γυναικοκτονία στην Καλαμάτα.