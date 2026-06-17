MasterChef: Sneak Preview Από Το Αποψινό Επεισόδιο 17/06

Λίγο πριν από το αποψινό επεισόδιο του MasterChef, το Breakfast@Star εξασφάλισε και πρόβαλε ένα αποκλειστικό απόσπασμα, δίνοντας στους τηλεθεατές μια πρώτη γεύση από τις κρίσιμες εξελίξεις που έρχονται.

Η αγωνία κορυφώνεται, καθώς απόψε θα γνωρίζουμε τον πρώτο παίκτη που θα εξασφαλίσει τη θέση του στον μεγάλο τελικό του επετειακού 10ου MasterChef, ενώ για έναν διαγωνιζόμενο το ταξίδι στον διαγωνισμό μαγειρικής θα ολοκληρωθεί οριστικά.

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Οι τρεις παίκτες που συνεχίζουν να διεκδικούν τον τίτλο και το μεγάλο έπαθλο βρίσκονται πλέον αντιμέτωποι ο ένας με τον άλλον, χωρίς ομάδες, συμμαχίες ή στηρίγματα.

Όπως ακούγεται να λένε οι κριτές στο αποκλειστικό απόσπασμα: «Από αυτή τη στιγμή είστε όλοι μόνοι σας. Αντίπαλοι επί ίσοις όροις. Ο καθένας από εσάς παλεύει για τον εαυτό του».

Η δήλωση αυτή αποτυπώνει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο το κλίμα που επικρατεί λίγο πριν από τη μεγαλύτερη μάχη της σεζόν.

Ένας από τους παίκτες, μάλιστα, εξομολογείται μπροστά στην κάμερα πως από την πρώτη ημέρα είχε συνειδητοποιήσει ότι η πορεία στο MasterChef είναι μια προσωπική διαδρομή.

«Τους αγαπώ, τους εκτιμώ, αλλά από την αρχή ήταν ξεκάθαρο στο μυαλό μου ότι, φίλε, βρίσκομαι εδώ μόνος μου», ακούγεται να λέει ο Γιώργος.

Το αποκορύφωμα του αποσπάσματος έρχεται τη στιγμή που οι κριτές ετοιμάζονται να ανακοινώσουν το όνομα του πρώτου φιναλίστ.

«Το πρώτο εισιτήριο για το επετειακό 10ο MasterChef ανήκει...», λέει ο Σωτήρης Κοντιζάς, με το βίντεο να διακόπτεται στο πιο κρίσιμο σημείο και την αγωνία να χτυπά «κόκκινο».

Ποιος θα εξασφαλίσει απόψε τη θέση του στον μεγάλο τελικό και ποιος θα δει το όνειρό του να σταματά ένα βήμα πριν από το τέλος; Η απάντηση έρχεται στο αποψινό επεισόδιο του MasterChef.

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