H Άση Μπήλιου μίλησε για τις αστρολογικές όψεις της ημέρας, η οποία είναι χωρισμένη στα δύο. Από τη μία, έγινε μια πολύ ωραία όψη το πρωί, από την άλλη έρχεται μια όχι τόσο καλή όψη το βράδυ. Παράλληλα, η Σελήνη θα είναι κενής πορεία μέχρι το μεσημέρι.

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«Το πρωί έχουμε μια ονειρική όψη, έτσι που μας στέλνει τέλος πάντων σε πιο νοσταλγικά λυρικά μονοπάτια. Η Αφροδίτη συνάντησε τον Ποσειδώνα σε τρίγωνο, ωραία όψη. Το βράδυ θα τον συναντήσει τον Πλούτωνα σε αντίθεση, όχι ωραία όψη. Άρα είναι λίγο χωρισμένη η μέρα», είπε χαρακτηριστικά η αστρολόγος στο Breakfast@Star.

Την ίδια ώρα, η Σελήνη βρίσκεται στο ζώδιο του Καρκίνου, ήδη όμως έχει βγει σε φάση κενής πορείας από τις 10:40 το πρωί και μέχρι τις 15:00, που θα περάσει στο ζώδιο του Λέοντα. «Aυτό σημαίνει ότι από τώρα πρακτικά και μέχρι το μεσημέρι, καλό είναι να ασχοληθούμε με αυτά που κάνουμε, να συνεχίσουμε να κάνουμε ό,τι κάνουμε. Δεν είναι ανάγκη να πάρουμε πολύ σημαντικές αποφάσεις ή να κάνουμε συμφωνίες ή δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο. Η Σελήνη όταν είναι κενής πορείας δεν είναι πολύ βοηθητική», εξήγησε η Άση Μπήλιου.

Από το απόγευμα κι έπειτα, που θα σχηματιστεί η αντίθεση της Αφροδίτης με τον Πλούτωνα «θέλει μια προσοχή στα παιχνίδια δύναμης και εξουσίας, στις σχέσεις, ποιος έχει τον πρώτο λόγο, όχι θα περάσει το δικό μου, όχι δε θα περάσει το δικό σου, τέτοιου είδους πράγματα».