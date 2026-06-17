Άση Μπήλιου: «Προσοχή στα παιχνίδια δύναμης και εξουσίας, το βράδυ»

Η Αντίθεση Αφροδίτης- Πλούτωνα και η Σελήνη κενής πορείας μέχρι το μεσημέρι

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
17.06.26 , 13:47 PosoKanei: 20 + 2 ερωτήσεις και απαντήσεις για τη νέα πλατφόρμα
17.06.26 , 13:43 Ford Pro Blue Days: Μια εβδομάδα αφιερωμένη σε επαγγελματίες
17.06.26 , 13:01 MasterChef: Απόψε κρίνεται το πρώτο εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό
17.06.26 , 12:56 Τέμπη: Ένταση στη δίκη μεταξύ συγγενών θυμάτων και Ζωής Κωνσταντοπούλου
17.06.26 , 12:55 Φαίη Σκορδά: «Εντάξει, φαγωθήκατε… πόσο ερωτική; Οικογενειακή ήταν!»
17.06.26 , 12:44 Citroёn C3: Δικό σας σε 48 ώρες
17.06.26 , 12:43 Άση Μπήλιου: «Προσοχή στα παιχνίδια δύναμης και εξουσίας, το βράδυ»
17.06.26 , 12:36 Τι ετοιμάζει η Αθηνά Οικονομάκου μετά τον γάμο; Η δήλωση που συζητήθηκε
17.06.26 , 12:13 Βικτώρια Δέλλα: Η νέα ανάρτηση μετά τον θάνατο της Γωγώς Μαστροκώστα
17.06.26 , 12:10 Συνταγή για γεμιστό κοτόπουλο με μοτσαρέλα, από τον Γιώργο Ρήγα
17.06.26 , 12:02 Επιβεβαίωσε ότι δε θα συνεχίσει στο «Πρωινό» του χρόνου - «Στεναχωρήθηκα»
17.06.26 , 12:00 Για ποιο λόγο ξεθωριάζουν οι φιλίες σου, όσο μεγαλώνεις;
17.06.26 , 11:50 Δράμα: Θρήνος στην κηδεία της Αντιγόνης - Τραγικές φιγούρες τα παιδιά της
17.06.26 , 11:35 MasterChef 2026: Όσα είπαν οι παίκτες της μπλε μπριγάδας που αποχώρησε!
17.06.26 , 11:28 Γεωργούλης: «Το καλύτερο που έκανα στον εαυτό μου ήταν να μείνω μόνος»
Καινούργιου: Το γλυκό στιγμιότυπο από το babysitting του νονού της Ξένιας
Χριστόφορος Παπακαλιάτης για Maestro: «Ηταν όλη μου η ζωή, 5 χρόνια τώρα»
Βικτώρια Δέλλα: Η νέα ανάρτηση μετά τον θάνατο της Γωγώς Μαστροκώστα
MasterChef: «Από σήμερα θα γνωρίζουμε τον έναν από τους δύο φιναλίστ»
Δημήτρης Αλεξάνδρου: Σαλπάρει για Τήνο μαζί με τον γιο του, Πάρη
Δράμα: Θρήνος στην κηδεία της Αντιγόνης - Τραγικές φιγούρες τα παιδιά της
Λιάγκας: Το ηπειρώτικο συρτό που χόρεψε στον γάμο- «Με συγκινούν απίστευτα»
Μύκονος: Ποια είναι η 37χρονη που σκοτώθηκε σε τροχαίο πριν τον γάμο της
Επιβεβαίωσε ότι δε θα συνεχίσει στο «Πρωινό» του χρόνου - «Στεναχωρήθηκα»
Συντάξεις Ιουλίου 2026: Νωρίτερα οι πληρωμές - Πότε μπαίνουν τα χρήματα
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Άση Μπήλιου: Οι αστρολογικές προβλέψεις της για σήμερα 17/6/26 στο Breakfast@Star

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Άση Μπήλιου αναλύει τις αστρολογικές όψεις της ημέρας, που είναι χωρισμένη σε δύο μέρη.
  • Το πρωί υπάρχει θετική όψη μεταξύ Αφροδίτης και Ποσειδώνα, ενώ το βράδυ η Αφροδίτη έρχεται σε αντίθεση με τον Πλούτωνα.
  • Η Σελήνη είναι κενής πορείας μέχρι το μεσημέρι, καλό είναι να αποφεύγονται σημαντικές αποφάσεις.
  • Από το απόγευμα, προειδοποιεί για παιχνίδια δύναμης και εξουσίας στις σχέσεις.
  • Συνιστά προσοχή στις διαφωνίες και τις επιδιώξεις στις σχέσεις το βράδυ.

H Άση Μπήλιου μίλησε για τις αστρολογικές όψεις της ημέρας, η οποία είναι χωρισμένη στα δύο. Από τη μία, έγινε μια πολύ ωραία όψη το πρωί, από την άλλη έρχεται μια όχι τόσο καλή όψη το βράδυ. Παράλληλα, η Σελήνη θα είναι κενής πορεία μέχρι το μεσημέρι. 

Δείτε αναλυτικά τις αστρολογικές προβλέψεις για κάθε ζώδιο

«Το πρωί έχουμε μια ονειρική όψη, έτσι που μας στέλνει τέλος πάντων σε πιο νοσταλγικά λυρικά μονοπάτια. Η Αφροδίτη συνάντησε τον Ποσειδώνα σε τρίγωνο, ωραία όψη. Το βράδυ θα τον συναντήσει τον Πλούτωνα σε αντίθεση, όχι ωραία όψη. Άρα είναι λίγο χωρισμένη η μέρα», είπε χαρακτηριστικά η αστρολόγος στο Breakfast@Star.

Άση Μπήλιου: «Προσοχή στα παιχνίδια δύναμης και εξουσίας, το βράδυ»

Την ίδια ώρα, η Σελήνη βρίσκεται στο ζώδιο του Καρκίνου, ήδη όμως έχει βγει σε φάση κενής πορείας από τις 10:40 το πρωί και μέχρι τις 15:00, που θα περάσει στο ζώδιο του Λέοντα. «Aυτό σημαίνει ότι από τώρα πρακτικά και μέχρι το μεσημέρι, καλό είναι να ασχοληθούμε με αυτά που κάνουμε, να συνεχίσουμε να κάνουμε ό,τι κάνουμε. Δεν είναι ανάγκη να πάρουμε πολύ σημαντικές αποφάσεις ή να κάνουμε συμφωνίες ή δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο. Η Σελήνη όταν είναι κενής πορείας δεν είναι πολύ βοηθητική», εξήγησε η Άση Μπήλιου.

Από το απόγευμα κι έπειτα, που θα σχηματιστεί η αντίθεση της Αφροδίτης με τον Πλούτωνα «θέλει μια προσοχή στα παιχνίδια δύναμης και εξουσίας, στις σχέσεις, ποιος έχει τον πρώτο λόγο, όχι θα περάσει το δικό μου, όχι δε θα περάσει το δικό σου, τέτοιου είδους πράγματα».

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΣΗ ΜΠΗΛΙΟΥ
 |
BREAKFAST@STAR
 |
ΖΩΔΙΑ
 |
ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top