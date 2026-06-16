Συνεχίζονται οι έρευνες γύρω από τη γυναικοκτονία που συγκλόνισε τη Δράμα και ολόκληρη τη χώρα, με νέα στοιχεία και μαρτυρίες να σκιαγραφούν μια διαφορετική εικόνα πίσω από τη ζωή της 43χρονης αστυνομικού που έπεσε νεκρή από τα χέρια του εν διαστάσει συζύγου της.

Πρόσωπα που γνώριζαν την άτυχη μητέρα δύο παιδιών μιλούν πλέον για μια γυναίκα που προσπαθούσε επί χρόνια να απεγκλωβιστεί από έναν γάμο που, όπως φαίνεται, τη βάραινε ψυχολογικά.

Δράμα: «Μετά από 20 χρόνια είμαι ευτυχισμένη»

Συγκλονιστική είναι η μαρτυρία φυσικοθεραπεύτριας που είχε γνωρίσει το θύμα τους τελευταίους μήνες.

Όπως αποκάλυψε στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», η 43χρονη της είχε εκμυστηρευτεί ότι ένιωθε για πρώτη φορά ελεύθερη μετά τον χωρισμό της από τον σύζυγό της.

«Μου είχε πει ότι είναι χαρούμενη που έφυγε από το σπίτι. Μου είπε ότι μετά από 20 χρόνια είναι επιτέλους ευτυχισμένη και ήρεμη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με την ίδια, η αστυνομικός είχε ξεκινήσει συνεδρίες με ψυχολόγο και προσπαθούσε να ξαναβρεί τις ισορροπίες της. Μάλιστα, όπως λέει, δεν έδειχνε να φοβάται ότι ο εν διαστάσει σύζυγός της θα μπορούσε να της κάνει κακό.

«Τη ρώτησα αν τον φοβάται και μου απάντησε πως όχι, ότι δεν πίστευε ποτέ πως θα την πείραζε», αποκάλυψε.

Όπως είπε επίσης, η 43χρονη της είχε εξομολογηθεί πως ήθελε να χωρίσει από όταν το πρώτο της παιδί, που σήμερα είναι 21 ετών, ήταν 40 ημέρων.

«Μετά από 20 χρόνια είμαι επιτέλους ελεύθερη. Δε με ενδιαφέρει να βρω έναν σύντροφο, θέλω να είμαι ήρεμη», της είχε πει.

Δράμα: Οι καταγγελίες για χρόνια καταπίεση

Σύμφωνα με πληροφορίες του Αλέξανδρου Καλαφάτη, η αστυνομικός είχε αναζητήσει τρόπους να απομακρυνθεί από τη Δράμα ακόμη και μέσω υπηρεσιακών διαδικασιών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε απευθυνθεί δύο φορές σε ανώτερο αξιωματικό της ΕΛ.ΑΣ. ζητώντας απόσπαση σε άλλη περιοχή. Μάλιστα, είχε λάβει τρίμηνη απόσπαση και είχε φύγει προσωρινά από τη Δράμα.

Επισήμως η ίδια φέρεται να έλεγε ότι το είχε ζητήσει για οικονομικούς λόγους, ωστόσο πρόσωπα που γνωρίζουν την υπόθεση εκτιμούν πως πίσω από την επιλογή αυτή βρισκόταν και η ανάγκη να απομακρυνθεί από τον σύζυγό της.

Παράλληλα, συγγενείς και φίλοι περιγράφουν μια γυναίκα που επί χρόνια προσπαθούσε να διαχειριστεί μια δύσκολη οικογενειακή κατάσταση, χωρίς όμως να δίνει δικαιώματα ή να μιλά ανοιχτά για όσα βίωνε.

Δράμα: Βρέθηκε ημίγυμνη και με οκτώ μαχαιριές

Οι αστυνομικοί που έφτασαν πρώτοι στο σπίτι βρέθηκαν μπροστά σε ένα ιδιαίτερα σκληρό σκηνικό.

Η 43χρονη εντοπίστηκε ημίγυμνη, πάνω σε κρεβάτι στον υπόγειο χώρο του σπιτιού, μέσα σε λίμνη αίματος. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, έφερε περισσότερα από οκτώ τραύματα από μαχαίρι, τόσο στο πίσω όσο και στο μπροστινό μέρος του σώματός της.

Δίπλα της βρέθηκε το μαχαίρι που θεωρείται το όπλο του εγκλήματος.

Οι αστυνομικοί εξετάζουν κάθε λεπτομέρεια της υπόθεσης προκειμένου να διαπιστώσουν αν η δολοφονία ήταν προμελετημένη ή αν προηγήθηκε έντονος διαπληκτισμός.

Δράμα: Το προφίλ του δράστη και τα αναπάντητα ερωτήματα

Άνθρωποι που γνώριζαν τον δράστη αδυνατούν να πιστέψουν όσα συνέβησαν.

Φίλος και γυμναστής του περιέγραψε έναν άνθρωπο ήρεμο, που δεν είχε δώσει ποτέ δείγματα επιθετικής συμπεριφοράς.

«Ήταν ένας άνθρωπος που προσπαθούσε πάντα να βρίσκει λύσεις στα προβλήματά του. Δεν είχα δει ποτέ επιθετικότητα», ανέφερε.

Ωστόσο, οι αστυνομικοί εξετάζουν πλέον όλα τα δεδομένα γύρω από την ψυχολογική του κατάσταση. Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε επισκεφθεί ιδιώτη ψυχολόγο το τελευταίο διάστημα, ενώ στο μικροσκόπιο μπαίνουν οι σχέσεις του ζευγαριού κατά τους τελευταίους μήνες.

Το ζευγάρι βρισκόταν σε διάσταση για περίπου έξι μήνες, ενώ αρκετοί συνάδελφοί τους γνώριζαν ότι αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα στη σχέση τους.

Οι έρευνες συνεχίζονται με στόχο να φωτιστούν όλες οι πτυχές της υπόθεσης που βύθισε στο πένθος δύο παιδιά, συγγενείς, φίλους και ολόκληρη την τοπική κοινωνία της Δράμας, αφήνοντας πίσω της πολλά αναπάντητα ερωτήματα για το πώς μια οικογενειακή κρίση κατέληξε σε μία ακόμη γυναικοκτονία.