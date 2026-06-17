Ford Pro Blue Days: Μια εβδομάδα αφιερωμένη σε επαγγελματίες

Δοκιμάστε και αποκτήστε εύκολα τα επαγγελματικά μοντέλα της

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
17.06.26 , 16:31 Ποιος θα περάσει στον τελικό και ποιος θα αποχώρησει από το MasterChef 10;
17.06.26 , 16:10 Μπάρκα: To αστείο βίντεο από την πρόβα νυφικού– «Kαι ψεύδεσαι και τρως»
17.06.26 , 16:00 Τι να φορέσεις σε έναν καλοκαιρινό γάμο: Ο απόλυτος οδηγός
17.06.26 , 15:44 Ούμα Θέρμαν: Πένθος για τη σταρ - Έφυγε από τη ζωή ο πατέρας της
17.06.26 , 15:43 Οικογενειακές βόλτες στην Αθήνα για Σακίλ Μακίσικ και Κέντρικ Ναν
17.06.26 , 15:33 Αλεξάνδρα Νίκα: Το γλυκό στιγμιότυπο της μπέμπας με τη γιαγιά της, Μιράντα
17.06.26 , 15:32 Βίντεο με την αεροδιακομιδή ναυτικoύ με ελικόπτερο Super Puma
17.06.26 , 15:25 Ξεσκέπασαν κύκλωμα τηλεοπτικής πειρατείας με κέρδη άνω των 7 εκατ. ευρώ
17.06.26 , 15:20 Θεόβη Στύλλου: Η καταγωγή, η Νομική και πώς προέκυψε το όνομά της
17.06.26 , 15:11 Dara: «Ο Βεζένκοφ θα έρθει να με δει. Είμαι φαν του Ολυμπιακού»
17.06.26 , 15:07 Σπάνια Εμφάνιση Φαλαινών Ανοιχτά Της Λευκάδας
17.06.26 , 14:58 Λιγνάδης: Αντιμέτωπος Με Αυστηρότερη Ποινική Μεταχείριση
17.06.26 , 14:50 Eξαφάνιση Κρήτη: Τι Λέει Ο Αδερφός Της Σταυρούλας
17.06.26 , 14:41 Μάρω Κοντού: Τα νεότερα για την κατάσταση της υγείας της
17.06.26 , 14:37 Τζώρτζια Συρίχα: «Ίσως έπρεπε να πιάσουμε πάτο»
Βικτώρια Δέλλα: Η νέα ανάρτηση μετά τον θάνατο της Γωγώς Μαστροκώστα
Χριστόφορος Παπακαλιάτης για Maestro: «Ηταν όλη μου η ζωή, 5 χρόνια τώρα»
Καινούργιου: Το γλυκό στιγμιότυπο από το babysitting του νονού της Ξένιας
MasterChef: «Από σήμερα θα γνωρίζουμε τον έναν από τους δύο φιναλίστ»
Δημήτρης Αλεξάνδρου: Σαλπάρει για Τήνο μαζί με τον γιο του, Πάρη
Μύκονος: Ποια είναι η 37χρονη που σκοτώθηκε σε τροχαίο πριν τον γάμο της
Λιάγκας: Το ηπειρώτικο συρτό που χόρεψε στον γάμο- «Με συγκινούν απίστευτα»
Αμαλία Κωστοπούλου σε Τζέικ Μέντγουελ: «Τα καλύτερα 3 χρόνια της ζωής μου!»
Κελεκίδου: Συγκινεί με το videoclip για το νέο τραγούδι, «Καλέ Μου Άγγελε»
Δράμα: Θρήνος στην κηδεία της Αντιγόνης - Τραγικές φιγούρες τα παιδιά της
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
Ford Pro Blue Days: Μια εβδομάδα αφιερωμένη σε επαγγελματίες
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στην αναζήτηση σας
Πρόσθηκη star.gr στις επιλογές σας

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου, επιλεγμένα καταστήματα του δικτύου επίσημων εμπόρων Ford σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη θα βρεθούν στο επίκεντρο φιλοξενώντας την εκδήλωση Ford Pro Blue Days – ημέρες επαγγελματικών, μια πρωτοβουλία αφιερωμένη αποκλειστικά στους επαγγελματίες και στις απαιτήσεις των σύγχρονων επιχειρήσεων.

Ford Pro Blue Days: Μια εβδομάδα αφιερωμένη σε επαγγελματίες

Με κεντρικό μήνυμα «Ελάτε να γνωρίσετε από κοντά την πλήρη γκάμα της πρώτης σε πωλήσεις μάρκας επαγγελματικών οχημάτων στην Ευρώπη», η εκδήλωση Ford Pro Blue Days έρχεται να αναδείξει το μεγάλο εύρος επιλογών που διαχρονικά προσφέρει η Ford Pro, με λύσεις που καλύπτουν τις ανάγκες των επαγγελματιών κάθε είδους μέσα από μια ολοκληρωμένη γκάμα οχημάτων που τροφοδοτούνται είτε από κινητήρες βενζίνης και diesel, είτε από αμιγώς ηλεκτρικά (BEV) και plug-in hybrid (PHEV) συστήματα κίνησης.

Ford Pro Blue Days: Μια εβδομάδα αφιερωμένη σε επαγγελματίες

Στην εκδήλωση συμμετέχουν τα καταστήματα του επίσημου δικτύου Ford:

Αθήνα

Ford ΒΕΛΜΑΡ – Νέα Ερυθραία (18ο χλμ. Αθηνών–Λαμίας, Τ.Κ. 14671)

Ford ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ – Περιστέρι (Λ. Κηφισού 146-148, T.K. 12131)

Ford CAR CENTER – Παλαιό Φάληρο (Πεντέλης 46, T.K.17564)

Ford NEW MOTION – Ρέντη, Πέτρου Ράλλη 85 & Κηφισού, T.K.18233)

Θεσσαλονίκη

Ford ΒΡΟΧΙΔΗΣ - ΧΑΤΖΗΣ – Θεσσαλονίκη (Γεωργικής Σχολής 29, T.K. 57001)

Γνωρίστε από κοντά τις λύσεις μετατροπών της FordPro

Ford Pro Blue Days: Μια εβδομάδα αφιερωμένη σε επαγγελματίες
Πέρα από τις εργοστασιακές εκδόσεις των μοντέλων της Ford Pro, οι επισκέπτες των Ford Pro Blue Days θα μπορούν να ενημερωθούν για όλες τις λύσεις μετασκευών που προσφέρει η εταιρία μέσα από το εξειδικευμένο Τμήμα Μετασκευών που σχεδιάζει λύσεις με γνώμονα τις εξατομικευμένες ανάγκες κάθε επαγγελματία. Ενημερωθείτε  ακόμη για τα προγράμματα ΕΣΠΑ, όλες τις ευκολίες απόκτησης που προσφέρει η Ford Pro, αλλά και τα προνόμια αγοράς που θα ισχύσουν αποκλειστικά για τις ημέρες εκείνες.

Ford Pro Blue Days: Μια εβδομάδα αφιερωμένη σε επαγγελματίες
Παράλληλα, οι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις που θα επισκεφτούν τα καταστήματα του Επίσημου Δικτύου Ford που συμμετέχουν στην εκδήλωση Ford Pro Blue Days, θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για τα προνόμια αγοράς που θα ισχύσουν αποκλειστικά τις ημέρες εκείνες, αλλά και για όλες τις λεπτομέρειες των ευέλικτων χρηματοδοτικών προγραμμάτων της Ford Finance - που μεταξύ άλλων προσφέρουν εξαιρετικά χαμηλό και σταθερό ετήσιο επιτόκιο 2,99% (πλέον εισφοράς 0,6%) – όπως επίσης και για τα μοντέλα που μπορούν να ενταχθούν στα προγράμματα ΕΣΠΑ, αποκτώντας με αυτόν τον τρόπο μια ολοκληρωμένη εικόνα για τις διαθέσιμες επιλογές ανανέωσης ή επέκτασης του εταιρικού στόλου

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
FORD
 |
FORD PRO BLUE DAYS
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top