MasterChef: «Από σήμερα θα γνωρίζουμε τον έναν από τους δύο φιναλίστ»

Δείτε το trailer της 1η φάσης του Ημιτελικού του MasterChef 10

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Πέντε παίκτες από την κόκκινη μπριγάδα διεκδικούν τον τίτλο και 100.000 ευρώ.
  • Ο διαγωνισμός γίνεται ατομικός, οι παίκτες είναι πλέον αντίπαλοι.
  • Αύριο θα ανακοινωθεί ο πρώτος φιναλίστ του MasterChef 10.
  • Ο Πάνος εκφράζει την επιθυμία του να κερδίσει το «χρυσό» εισιτήριο.
  • Οι παίκτες περιμένουν με ανυπομονησία την ανακοίνωση του νικητή.

Μετά το τέλος της «μητέρας των μαχών», πέντε παίκτες από την κόκκινη μπριγάδα διεκδικούν τον τίτλο και το χρηματικό έπαθλο των 100.000 ευρώ!

MasterChef: Στα ημιτελικά οι «κόκκινοι» μετά από μοιραίο λάθος του Μιχάλη

Οι κόκκινες ποδιές, που μέχρι τώρα τους ένωναν, παύουν να υπάρχουν, καθώς πλέον ο διαγωνισμός γίνεται ατομικός και όλοι είναι αντίπαλοι μεταξύ τους.

MasterChef: Ποτάμι τα δάκρυα στην αποχώρηση της μπλε μπριγάδας

Η αγωνία κορυφώνεται, καθώς αύριο θα γνωρίζουμε το όνομα του πρώτου διαγωνιζόμενου που προκρίνεται στον μεγάλο τελικό του MasterChef 10. «Από σήμερα κιόλας θα γνωρίζουμε τον έναν από τους δύο φιναλίστ», αποκαλύπτει ο Σωτήρης Κοντιζάς.

MasterChef: Ποιος θα εξασφαλίσει το πρώτο εισιτήριο του τελικού;

MasterChef: Ποιος θα εξασφαλίσει το πρώτο εισιτήριο του τελικού;

Ο Πάνος διψάει για τη νίκη που θα του δώσει το ένα από τα δύο «χρυσά» εισιτήρια και δεν το κρύβει. «Θέλω πάρα πολύ να κερδίσω το γρήγορ εισιτήριο», δηλώνει στις κάμερες.

Στο τέλος του trailer, βλέπουμε τον Πάνο, τον Γιώργο, τον Τάσο, τον Χρήστο και τον Φίλιπ να περιμένουν με ανυπομονησία να ακούσουν ποιος κατάφερε με τη μαγειρική του να εξασφαλίσει μία θέση στον τελικό του 10ου επετειακού MasterChef.

Δείτε όλα τα επεισόδια του MasterChef 2026

 

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MASTERCHEF
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ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΟΝΤΙΖΑΣ
 |
ΠΑΝΟΣ ΤΕΛΑΛΗΣ
 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ
 |
ΦΙΛΙΠ ΒΑΚΟΣ
 |
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΟΥΣΙΑΡΗΣ
 |
ΤΑΣΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ
 |
MASTERCHEF 10
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