Μετά το τέλος της «μητέρας των μαχών», πέντε παίκτες από την κόκκινη μπριγάδα διεκδικούν τον τίτλο και το χρηματικό έπαθλο των 100.000 ευρώ!

Οι κόκκινες ποδιές, που μέχρι τώρα τους ένωναν, παύουν να υπάρχουν, καθώς πλέον ο διαγωνισμός γίνεται ατομικός και όλοι είναι αντίπαλοι μεταξύ τους.

Η αγωνία κορυφώνεται, καθώς αύριο θα γνωρίζουμε το όνομα του πρώτου διαγωνιζόμενου που προκρίνεται στον μεγάλο τελικό του MasterChef 10. «Από σήμερα κιόλας θα γνωρίζουμε τον έναν από τους δύο φιναλίστ», αποκαλύπτει ο Σωτήρης Κοντιζάς.

MasterChef: Ποιος θα εξασφαλίσει το πρώτο εισιτήριο του τελικού;

Ο Πάνος διψάει για τη νίκη που θα του δώσει το ένα από τα δύο «χρυσά» εισιτήρια και δεν το κρύβει. «Θέλω πάρα πολύ να κερδίσω το γρήγορ εισιτήριο», δηλώνει στις κάμερες.

Στο τέλος του trailer, βλέπουμε τον Πάνο, τον Γιώργο, τον Τάσο, τον Χρήστο και τον Φίλιπ να περιμένουν με ανυπομονησία να ακούσουν ποιος κατάφερε με τη μαγειρική του να εξασφαλίσει μία θέση στον τελικό του 10ου επετειακού MasterChef.

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